NBA, Trade-Gerüchte: Verwirrung um De'Aaron Fox bei den Sacramento Kings - Ben Simmons will Saison aussetzen

De'Aaron Fox ist bei den Sacramento Kings nicht mehr unumstritten, inzwischen gibt es sich widersprechende Berichte, ob Fox zur Trade Deadline zu haben ist. Die Kings jagen angeblich in Ben Simmons und Domantas Sabonis gleich zwei All-Stars.

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, haben die Kings Fox und dessen Agenten mitgeteilt, dass der Point Guard weiterhin ein Teil der Zukunftspläne in Sacramento sei. Das Gleiche gelte auch für Sophomore Tyrese Haliburton, dessen Name zuletzt ebenfalls in zahlreichen Trade-Gerüchten auftauchte.

Wenige Stunden zuvor hatte Jason Anderson vom Sacramento Bee noch vermeldet, dass Sacramento offen für einen Trade von Fox sei. Bereits im Sommer führte die Franchise Gespräche mit den Philadelphia 76ers, in der Hoffnung, die Finger an Ben Simmons zu bekommen. Auch in diesen Wochen wird Simmons immer wieder mit Sacramento in Verbindung gebracht.

Keith Pompey vom Philadelphia Inquirer berichtet gleichzeitig, dass ein Simmons-Deal nicht unbedingt wegen Fox scheitern müsse. Laut des Beatwriters der Sixers wurde zuletzt auch ein Paket bestehend aus Haliburton, Buddy Hield und Harrison Barnes (und zwei Erstrundenpicks) besprochen. Im Gegenzug würden die Kings auch noch den Vertrag von Tobias Harris (noch 113 Millionen Dollar bis 2024) aufnehmen und dazu Matisse Thybulle erhalten.

Dieses Szenario erscheint jedoch unrealistisch, da Sixers-Boss Daryl Morey wie mehrfach berichtet für Simmons einen Star bekommen möchte. So verwundert es auch nicht, dass laut Pompey Philadelphia es in Erwägung zieht, Simmons über die Trade Deadline (10. Februar) hinaus zu behalten. Sam Amick von The Athletic berichtet zudem, dass Simmons plant, für den Rest der Saison auszusetzen, sollte er zur Deadline nicht getradet werden.

Midseason-Awards: Ihr habt gewählt - das ist Euer MVP! © getty 1/30 Wir haben gefragt, Ihr habt abgestimmt. Wer ist Euer MVP der ersten Saisonhälfte? Wer ist der beste Rookie? Dazu wollten wir wissen, wer die Finals erreicht und den Titel gewinnt. Hier sind die Ergebnisse. © getty 2/30 ROOKIE OF THE YEAR - Platz 3: CADE CUNNINGHAM (Detroit Pistons) - 5 Prozent der Stimmen © getty 3/30 Platz 2: FRANZ WAGNER (Orlando Magic) - 38 Prozent der Stimmen © getty 4/30 Platz 1: EVAN MOBLEY (Cleveland Cavaliers) - 47 Prozent der Stimmen © getty 5/30 DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR - Platz 3: RUDY GOBERT (Utah Jazz) - 14 Prozent der Stimmen © getty 6/30 Platz 2: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks) - 20 Prozent der Stimmen © getty 7/30 Platz 1: DRAYMOND GREEN (Golden State Warriors) - 46 Prozent der Stimmen © getty 8/30 MOST IMPROVED PLAYER - Platz 3: JORDAN POOLE (Golden State Warriors) - 11 Prozent der Stimmen © getty 9/30 Platz 2: DARIUS GARLAND (Cleveland Cavaliers) - 13 Prozent der Stimmen © getty 10/30 Platz 1: JA MORANT (Memphis Grizzlies) - 49 Prozent der Stimmen © getty 11/30 COACH OF THE YEAR - Platz 3: STEVE KERR (Golden State Warriors) - 19 Prozent der Stimmen © getty 12/30 Platz 2: TAYLOR JENKINS (Memphis Grizzlies) - 20 Prozent der Stimmen © getty 13/30 Platz 1: BILLY DONOVAN (Chicago Bulls) - 33 Prozent der Stimmen © getty 14/30 SIXTH MAN OF THE YEAR - Platz 3: KEVIN LOVE (Cleveland Cavaliers) - 9 Prozent der Stimmen © getty 15/30 Platz 2: JORDAN CLARKSON (Utah Jazz) - 12 Prozent der Stimmen © getty 16/30 Platz 1: TYLER HERRO (Miami Heat) - 54 Prozent der Stimmen © getty 17/30 MOST VALUABLE PLAYER - Platz 5: NIKOLA JOKIC (Denver Nuggets) - 11 Prozent der Stimmen © getty 18/30 Platz 4: LEBRON JAMES (Los Angeles Lakers) - 12 Prozent der Stimmen © getty 19/30 Platz 3: KEVIN DURANT (Brooklyn Nets) - 15 Prozent der Stimmen © getty 20/30 Platz 2: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks) - 17 Prozent der Stimmen © getty 21/30 Platz 1: STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) - 33 Prozent der Stimmen © getty 22/30 WER ERREICHT IM OSTEN DIE FINALS? - Platz 3: CHICAGO BULLS - 10 Prozent der Stimmen © getty 23/30 Platz 2: BROOKLYN NETS - 35 Prozent der Stimmen © getty 24/30 Platz 1: MILWAUKEE BUCKS - 47 Prozent der Stimmen © getty 25/30 WER ERREICHT IM WESTEN DIE FINALS? - Platz 3: LOS ANGELES LAKERS - 9 Prozent der Stimmen © getty 26/30 Platz 2: PHOENIX SUNS - 30 Prozent der Stimmen © getty 27/30 Platz 1: GOLDEN STATE WARRIORS - 52 Prozent der Stimmen © getty 28/30 WER WIRD CHAMPION? - Platz 3: BROOKLYN NETS - 16 Prozent der Stimmen © getty 29/30 Platz 2: MILWAUKEE BUCKS - 26 Prozent der Stimmen © getty 30/30 Platz 1: GOLDEN STATE WARRIORS - 35 Prozent der Stimmen

Sacramento Kings auch an Domantas Sabonis interessiert

Sacramento soll sich abseits von Simmons auch mit anderen Teams unterhalten. Gemäß Anderson ist auch Pacers-Big Domantas Sabonis eine Option in der Hauptstadt Kaliforniens. Auch in diesem Szenario könnte Fox doch getradet werden. Der 24-Jährige unterschrieb in der Offseason 2020 einen neuen Maximalvertrag über fünf Jahre und 163 Millionen Dollar bis 2026.

Unabhängig davon weckt auch Harrison Barnes Begehrlichkeiten innerhalb der Liga. Laut Eric Pincus vom Bleacher Report haben sich unter anderem die Los Angeles Lakers nach dem Forward, der in dieser Saison 20,3 Millionen Dollar verdient, erkundigt. Ob Sacramento allerdings ein Paket aus Talen Horton-Tucker, Kendrick Nunn und einem weiteren Minimalvertrag annehmen würde, ist unklar.

Die Kings belegen im Moment mit einer Bilanz von 18-28 Platz elf in der Western Conference und wollen unbedingt nach 16 Jahren Dürre endlich wieder in die Playoffs.