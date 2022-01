NBA: Schock für Dallas Mavericks! Tim Hardaway Jr. wird mit Mittelfußbruch lange fehlen

Schock für die Dallas Mavericks. Tim Hardaway Jr. zog sich beim Gastspiel der Texaner bei den Golden State Warriors einen Mittelfußbruch zu und wird lange fehlen.

Es passierte Mitte des zweiten Viertels, als Hardaway Jr. mit dem Ball zum Korb zog und dann mit schmerzverzerrtem Gesicht zu humpeln begann. Die Schiedsrichter gaben dem Guard der Mavs sogar noch zwei Freiwürfe, welche er beide verwandelte, anschließend musste er sich aber auswechseln lassen.

Der 29-Jährige musste das Feld mit Unterstützung verlassen, da er mit dem linken Fuß nicht aus eigener Kraft auftreten konnte. Noch während das Spiel lief, gaben die Mavs bekannt, dass sich THJ einen Mittelfußbruch zugezogen habe. "Es ist traurig", sagte Mavs-Coach Jason Kidd nach der Partie. "Ich weiß noch nicht, wie wir das kompensieren sollen. Er ist einer unserer Veteranen und Anführer."

Wie lange der Shooter nun ausfallen wird, ist noch nicht klar. Jeff Stotts von InStreetClothes.com, der als Experte für NBA-Verletzungen gilt, schrieb wenig später auf Twitter, dass eine solche Verletzung im Schnitt zehn bis elf Wochen dauert.

Dies würde bedeuten, dass Hardaway Jr. frühestens im April wieder eingreifen könnte, für den Start der Playoffs könnte es so eventuell reichen. Allerdings gibt es auch andere Beispiele. Zion Williamson zog sich im Sommer die gleiche Verletzung zu, nach Komplikationen wartet der Star-Forward aber weiterhin auf seinen ersten Saisoneinsatz.

Für die Mavs ist die Verletzung des Shooting Guards ein herber Rückschlag, schließlich war er bislang der beste Scorer von der Bank kommend. In durchschnittlich 30 Minuten legte Hardaway Jr. 14,3 Punkte und 3,8 Rebounds auf, seine Quoten von 39,4 Prozent aus dem Feld und 33,6 Prozent aus der Distanz waren aber schon einmal deutlich besser. Erst in der Offseason unterschrieb Hardaway Jr. einen neuen Vertrag in Dallas, bis 2025 wird der Shooter insgesamt 75 Millionen Dollar verdienen.