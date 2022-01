NBA: LeBron James vergleicht die Los Angeles Lakers mit NFL-Champion Tampa Bay Buccaneers

Die Saison der Los Angeles Lakers verläuft bisher nicht so erfolgreich wie erhofft. LeBron James zog jedoch schon vor der Saison den Vergleich zu einem Team, bei dem es irgendwann doch noch klappte.

Schon vor dem Training Camp sprach James teamintern von Parallelen zu den Tampa Bay Buccaneers, dem amtierenden NFL-Champion: Diese waren vergangene Saison auch bloß mit 7-5 gestartet, nur um dann die richtige Chemie rund um Superstar Tom Brady zu finden und richtig durchzustarten.

Die Lakers, die derzeit bei 21-20 stehen und noch längst nicht immer überzeugen, orientieren sich nach Aussage von Carmelo Anthony noch heute gerne an diesem Beispiel. "Es ist ein großartiger Vergleich", sagte der 37-Jährige am Dienstag in einer Videokonferenz über das mit unter anderem Russell Westbrook ebenfalls neu zusammengestellte Team der Lakers..

"Einfach, wenn es darum geht, eher langsam zu starten und neue Spieler im Team zu haben. Ein neues System", erklärte Anthony weiter. "Jungs versuchen herauszufinden, wie sie neben LeBron und Anthony Davis spielen müssen, wie sie Russ eingliedern, was ihre Rolle ist. Und was das Schöne bei den Bucs war: Als sie die Mischung gefunden haben, ist es zusammengekommen und ihr habt alle gesehen, was dann passiert ist."

Lakers orientieren sich an Tom Brady & Co.

Tampa Bay dominierte in den vergangenen NFL-Playoffs und gewann im Super Bowl als Underdog mit 31:9 über die Kansas City Chiefs. Bei den Lakers hofft man noch immer auf eine vergleichbare Erfolgsstory, selbst wenn bisher wenig dafür spricht. In Kürze soll das Team mit Davis und Kendrick Nunn immerhin erstmals in der Saison komplett sein.

"Alle dachten 'Oh nein!' und plötzlich haben die Buccaneers ihren Groove genau rechtzeitig gefunden, alles gewonnen", erklärte Wayne Ellington. "Das ist eins der Dinge, an die ich immer denke, wenn ich sehe, wie unsere Saison gerade läuft. Man muss positiv und professionell bleiben. Und verstehen, dass es sich sehr schnell in unsere Richtung drehen kann."

Die Lakers belegen derzeit Platz sieben in der Western Conference, würden Stand jetzt also am Play-In Turnier teilnehmen. Die Plätze fünf (Dallas) bis neun (Minnesota) trennen aktuell allerdings nur 2,5 Spiele.