NBA News - Kevin Durant motzt nach Pleite der Brooklyn Nets: "Beschissene Einstellung"

Nach der zweiten Niederlage in Folge hat Nets-Star Kevin Durant kein Blatt vor den Mund genommen. Der 33-Jährige kritisierte die Einstellung seiner Mannschaft gegen ein dezimiertes Clippers-Team. Auch Head Coach Steve Nash zeigte sich komplett bedient.

"Wir sind einfach zu relaxt an das Spiel herangegangen", beschwerte sich Durant nach der peinlichen 116:120-Niederlage gegen die Clippers, die unter anderem ohne Paul George, Kawhi Leonard oder Nicolas Batum mit einem B-Team nach Brooklyn gereist waren. Dennoch gelang L.A. im Schlussabschnitt ein Comeback, das Terance Mann kurz vor Schluss mit dem Dagger vollendete.

"Wir haben es nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen", brachte Durant nach der Partie seine Frustration auf den Punkt. "Wir sind mit einer beschissenen Einstellung hergekommen und haben gedacht, wir würden zu einem Sieg spazieren."

Auf die Frage, warum die Nets eine so laxe Einstellung an den Tag gelegt hätten, antwortete KD: "Das ist nur natürlich, wenn einem Team so viele Spieler fehlen. Sie machen gerade viel durch und wir haben relaxt. So kann man kein NBA-Spiel zu Ende bringen. Sie spielen mit G-Leaguern, die alle einen Einfluss auf die Partie hatten. Und wir haben am Anfang nur gechillt."

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Head Coach Steve Nash, der erstmals seit langem wieder auf ein fast komplettes Team zurückgreifen konnte. Gerade defensiv sah er aber einige Schwachstellen: "71 Punkte in der zweiten Halbzeit abzugeben, ist inakzeptabel. Wir waren selbst im vierten Viertel mal mit 10, 11 Punkten vorne und haben dann den Fuß vom Gaspedal genommen. Wir haben bekommen, was wir verdient haben."

Nets verlieren erneut: Eine "Enttäuschung für uns alle"

Nash nannte die Pleite eine "Enttäuschung für uns alle", schließlich habe man ein Spiel, das man hätte gewinnen können, aus den Fingern gleiten lassen. Das Team müsse sich diese Niederlage nun zu Herzen nehmen und eine Antwort liefern.

"Wenn du dich nach diesem Spiel nicht schlecht fühlst, dann musst du mal einen genauen Blick in den Spiegel werfen", warnte Durant. "Wir werden weiterhin unsere Hintern versohlt bekommen, wenn wir nicht mit der richtigen Einstellung an die Spiele herangehen. Es geht darum, wie wir uns als Team präsentieren und in jeder Possession unser Bestes geben. Heute war das nicht der Fall."

Brooklyn hat durch die zwei Pleiten in Folge gegen die Clippers und am Freitag gegen die Sixers die Spitzenposition in der Eastern Conference verloren. Mit 23 Siegen und 11 Niederlagen stehen die Nets nur noch auf Rang 2 hinter den Chicago Bulls (24-10). In der Nacht auf Dienstag muss Brooklyn zuhause gegen die Memphis Grizzlies ran.