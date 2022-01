NBA News - Hawks-Star Trae Young trotz Rekord-Show gegen Trail Blazers angefressen: "Es nervt"

Trotz der besten Punkteausbeute der laufenden Saison für Trae Young haben die Atlanta Hawks in Portland die vierte Pleite aus fünf Spielen kassiert - auch aufgrund eines stark dezimierten Kaders. Entsprechend niedergeschlagen war der Point Guard trotz seiner Rekord-Show.

"Mir ist alles egal, bis auf die Tatsache, dass wir verloren haben", sagte Young nach seinen 56 Punkten bei der 131:136-Niederlage gegen die Trail Blazers. In der laufenden Saison hat noch kein Spieler mehr Punkte erzielt als es nun Young tat, zudem reichten die 56 Zähler bei starken Quoten (17/26 FG, 7/12 Dreier und 15/15 FT) für einen persönlichen Karrierebestwert.

Dennoch war dem 23-Jährigen nicht nach Feiern zumute. "Es nervt, so eine Partie zu spielen und trotzdem zu verlieren. Denn am Ende des Tages zählt nur das", so Young weiter. "Ich wünschte, wir hätten gewonnen."

Der Point Guard war in Portland weitestgehend auf sich allein gestellt. Zwar kehrten immerhin sechs Teamkollegen aus dem Gesundheitsprotokoll zurück, fünf weitere Hawks-Spieler, darunter Bogdan Bogdanovic, sowie Head Coach Nate McMillan befinden sich aber weiterhin im Corona-Protokoll. Atlanta wurde zuletzt von einer Virus-Welle erfasst, das Team musste zwischenzeitlich auf zwölf Spieler verzichten.

"Wir versuchen einfach, uns da durch zu kämpfen und dem Sturm zu trotzen", sagte Young angesprochen auf die vielen Ausfälle. Zuletzt hatte er bereits sein Unverständnis zum Ausdruck gebracht, warum Spiele anderer Teams verschoben wurden, aber nicht die der dezimierten Hawks.

Trae Young: "Müssen einen Weg finden, die Saison zu drehen"

"Vergangene Saison standen wir zu diesem Zeitpunkt bei 14-20, wir machen also Fortschritte ... jetzt stehen wir bei 16-20", flüchtete sich der Guard in Galgenhumor. "Wir müssen einen Weg finden, die Saison zu drehen so wie im vergangenen Jahr. Das werden wir auch. Sobald die Jungs zurückkommen und in ihren Rhythmus finden, werden wir den Turnaround schaffen."

Gegen Portland avancierte Young nun allerdings zum erst zweiten Spieler in der Geschichte der NBA, der in einem Spiel mindestens 50 Punkte und 14 Assists auflegte, und trotzdem das Parkett als Verlierer verließ. Ohnehin kamen nur drei Spieler vor ihm auf 50+ Punkte und 14+ Assists (James Harden, Nate Archibald, Wilt Chamberlain). 55+ und 14 schaffte noch niemand.

Insgesamt war er durch eigenes Scoring oder durch eine Vorlage an 86 Hawks-Punkten direkt beteiligt - die drittmeisten Punkte in den vergangenen 25 Jahren. 2019 gelang ihm in einem Quadruple-Overtime-Spiel schon einmal der gleiche Wert.

Trotz der starken Saison von Young, der im Schnitt 28,4 Punkte, 3,9 Rebounds und 9,5 Assists bei 46,0 Prozent aus dem Feld sowie 38,1 Prozent Dreierquote auflegt, liegen die Hawks aktuell außerhalb der Playoff-Ränge. Die Bilanz von 16-20 reicht derzeit nur für Platz 12 im Osten, der Rückstand auf das Play-In-Turnier beträgt 1,5 Spiele.