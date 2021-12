NBA News - "Nicht, wer wir sind": Thunder geschockt nach höchster Niederlage der NBA-Geschichte

Die Oklahoma City Thunder haben mit 79:152 bei den Memphis Grizzlies verloren und damit die höchste Niederlage der NBA-Geschichte erfahren. Head Coach Mark Daigneault scheint davon überzeugt, dass dieses Ergebnis die Mannschaft nicht definiert.

"Heute Nacht war nicht, wer wir sind", sagte Daigneault nach dem Spiel und betonte: "Ich glaube, wir haben das definitiv schon gezeigt, dass wir kompetitiv sind. Das Spiel heute ist kein Anzeichen dafür, was unser Team ist." Die Thunder mussten ohne Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Theo Maledon, Derrick Favors und Kenrich Williams antreten, den Grizzlies fehlten Ja Morant, Kyle Anderson, Ziaire Williams und Sam Merrill.

Die Thunder haben mit 73 Punkten Rückstand verloren, zwischenzeitlich lagen sie sogar mit 78 Punkten zurück. Die bisher größte Niederlage in 75 Jahren NBA erlitten die Miami Heat 1991, als sie mit 80:148 gegen die Cleveland Cavaliers verloren. OKC hat damit die bisher größte Heimniederlage der NBA-Geschichte, mit 57 Punkten Rückstand gegen die Pacers in der vergangenen Saison, sowie die höchste Auswärts-Niederlage erlitten.

"Offensichtlich war es eine Kombination aus mehreren Gründen", erwiderte Daigneault auf die Frage, wie die Niederlage in dieser Form zustande gekommen ist: "Die Grizzlies haben mit großartiger Kraft und Tempo gespielt. Sie haben einige Würfe getroffen. Wir haben zu Beginn nicht gut getroffen und konnten nie wirklich einen Zugriff auf das Spiel bekommen. Auf keinen einzigen Teil des Spiels."

Die Thunder versenkten nur 32,9 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld und 28,9 Prozent von Downtown, Memphis lief mit einem Franchise-Bestwert von 62,5 Prozent bei Feldwürfen sowie 52,8 Prozent aus der Distanz absolut heiß und erzielte 29 Punkte im Fastbreak, 82 Punkte in der Zone und 22 Punkte nach Offensivrebounds.

NBA - Ranking: Die größten Blowouts der Geschichte © getty 1/26 Kein guter Tag für die Thunder: Im Spiel gegen die Pacers lag OKC zwischenzeitlich mit 67 Punkten im Hintertreffen - so etwas gab es seit 25 Jahren nicht mehr! Am Ende stand eine 57-Punkte-Klatsche, doch es geht noch schlimmer ... © getty 2/26 SPOX hat in den Archiven gewühlt und die größten Blowouts der Historie herausgesucht. Wir präsentieren die Top 20. © getty 3/26 53 Punkte: Chicago Bulls vs. Houston Rockets – 129:76 am 1. Februar 1983 © getty 4/26 53 Punkte: Minnesota Timberwolves vs. Chicago Bulls – 127:74 am 8. November 2001 © getty 5/26 53 Punkte: Dallas Mavericks vs. Philadelphia 76ers – 123:70 am 13. November 2014 © getty 6/26 54 Punkte: Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers – 141:87 am 2. November 1970 © getty 7/26 55 Punkte: Phoenix Suns vs. Sacramento Kings – 140:85 am 17. April 1989 © getty 8/26 55 Punkte: Los Angeles Lakers vs. Cleveland Cavaliers – 112:57 am 11. Januar 2011 © getty 9/26 56 Punkte: Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons – 144:88 am 12. November 1966 © getty 10/26 56 Punkte: Chicago Bulls vs. Boston Celtics – 77:133 am 09.12.2018 © getty 11/26 56 Punkte: Chicago Bulls vs. Portland Trail Blazers – 130:74 am 20. Februar 1976 © getty 12/26 56 Punkte: Milwaukee Bucks vs. Utah Jazz – 158:102 am 14. März 1979 © getty 13/26 56 Punkte: Houston Rockets vs. Seattle SuperSonics – 80:136 am 6. Dezember 1986 © getty 14/26 56 Punkte: Sacramento Kings vs. Philadelphia 76ers – 154:98 am 2. Januar 1993 © getty 15/26 56 Punkte: Seattle SuperSonics vs. Philadelphia 76ers – 149:93 am 6. März 1993 © getty 16/26 57 Punkte: Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder - 152:95 am 1. Mai 2021 © getty 17/26 58 Punkte: Milwaukee Bucks vs. Sacramento Kings – 140:82 am 15. Dezember 1985 © getty 18/26 58 Punkte: Sacramento Kings vs. Dallas Mavericks – 139:81 am 29. Dezember 1992 © getty 19/26 59 Punkte: Golden State Warriors vs. Indiana Pacers – 150:91 am 19. März 1977 © getty 20/26 59 Punkte: Milwaukee Bucks vs. Detroit Pistons – 143:84 am 26. Dezember 1978 © getty 21/26 61 Punkte: Charlotte Hornets vs. Memphis Grizzlies – 140:79 am 22. März 2018 © getty 22/26 62 Punkte: Syracuse Nationals vs. New York Knicks – 162:100 am 25. Dezember 1960 © getty 23/26 62 Punkte: Golden State Warriors vs. Sacramento Kings – 153:91 am 2. November 1991 © getty 24/26 63 Punkte: Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors – 162:99 am 19. März 1972 © getty 25/26 65 Punkte: Indiana Pacers vs. Portland Trail Blazers – 124:59 am 27. Februar 1998 © getty 26/26 68 Punkte: Cleveland Cavaliers vs. Miami Heat - 148:80 am 17. Dezember 1991

Thunder: "Eigenes Blut geschmeckt"

"Wenn man sich dem Wettbewerb stellt, stellt man sich auch den Höhen und Tiefen", führte Daigneault aus: "Wettbewerb bringt große Freude mit sich, aber auch Trauer, Frustration und Wut. Und wenn man sich in den Ring begibt, stellt man sich all diesen Sachen. Darum fühlt sich die Freude so gut an, nachdem man sein eigenes Blut geschmeckt hat."

"Ich glaube wir haben zu Beginn defensiv einige Fehler gemacht und bevor man sich verguckt sind Teams dann in einem Rhythmus und das Spiel gerät außer Kontrolle", sagte Thunder-Forward Mike Muscala und gab zu, dass das Team das Spiel ab einem gewissen Zeitpunkt aufgegeben habe: "Wir haben offensichtlich nicht gekämpft. Man geht lieber mit einem Kampf raus. Man verliert lieber als Team, das zusammen spielt."

Auf der Gegenseite gab es dementsprechend Grund zum Feiern. "Mann, es fühlt sich großartig an. Es fühlt sich großartig an, es in die Geschichtsbücher geschafft haben, gerade vor unserer Heimfans", sagte De'Anthony Melton, der von der Bank kommend 19 Punkte bei 8/10 FG erzielte: "Und wir haben es als komplettes Team gemacht. Jeder hat etwas beigetragen, jeder hat hart gespielt und wir sind alle ins Spiel gekommen. Das ist immer ein Segen."

Kein Starter der Grizzlies stand länger als 22 Minuten auf dem Parkett, die meiste Einsatzzeit bekam Rookie Santi Aldama. Die Folge? Ein Career-High von 18 Punkten, sowie ein neuer Franchise-Rekord der Grizzlies mit einem Plus/Minus-Rating von +52.

Grizzlies-Bank mit mehr Punkten als Thunder

"Franchise-Rekorde sind natürlich großartig. Natürlich bin ich auch stolz, dass unsere Jungs daran nicht denken während des Spiels", jubelte Head Coach Taylor Jenkins: "Wir sind einfach jede Nacht motiviert von unserem Standard. Unser Standard war heute in vollem Effekt zu bewundern, sowohl offensiv als auch defensiv."

Die Reservisten der Grizzlies haben insgesamt 93 Punkte erzielt und hätten damit bereits die Thunder geschlagen. Zudem hat Memphis in der zweiten Hälfte mehr Punkte (80) gemacht als OKC im ganzen Spiel, und mit 82 Zählern in der Zone mehr Punkte gesammelt als die Thunder in 48 Minuten.