NBA News - Nach Seitenhieb gegen Westbrook: Draymond Green und Embiid attackieren Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves deutete kürzlich in einem Interview an, dass Lakers-Star Russell Westbrook hin und wieder Stats jagen würde. Diese Aussagen bringen dem Center Gegenwind aus der NBA ein, unter anderem von Draymond Green und Joel Embiid.

"Er legt definitiv große Statistiken auf", sagte Towns am Montag in einem Interview mit dem Streamer Adin Ross. "Er jagt die Stats, trotzdem denke ich, dass er ein großartiger Spieler ist. Mit ist es egal, was die Leute sagen, denn sie wissen nicht, wie schwer es ist, ein Triple-Double aufzulegen", führte KAT weiter aus.

"Er spielt sehr hart, aber manchmal denke ich, dass er zu schnell spielt und zu viel versucht", erklärte Towns weiter. Stats Hunting sei dem 26-Jährigen dagegen fern, stattdessen gehe es ihm nur ums Gewinnen und nicht um seine persönlichen Zahlen.

Diese Aussagen stoßen jedoch nicht nur auf Zustimmung, Warriors-Star Draymond Green antwortete in einem Instagram-Post mit folgender Anekdote über Towns: "Ich saß mal auf der Bank, weil wir die T-Wolves vermöbelten und er war zwei Minuten vor dem Ende bei -20 noch im Spiel. Komm schon, hör auf mit Leuten über "Bros" zu sprechen und dann zu behaupten, dass es eine "Bruderschaft" sei."

Joel Embiid mit deutlichen Worten für Towns

Noch deutlicher wurde Sixers-Center Joel Embiid, der bereits seit Jahren eine kleine Rivalität mit dem Wolves-Star pflegt. "Der Junge gewinnt mal drei Spiele in Folge und schon beginnt er zu reden (...) Du bist schon dein ganzes Leben lang eine Pussy, deswegen wurdest du auch von 'du weißt schon wem' wie eine Bi*ch behandelt."

Embiid spricht dabei von Jimmy Butler, der in seiner kurzen Zeit bei den Timberwolves nicht mit Towns und Andrew Wiggins auskam und einen Trade nach Philadelphia erzwang. Dabei ließ Butler unter anderem die Öffentlichkeit wissen, dass Towns nicht das Feuer habe, was es braucht, um in der NBA Erfolg zu haben.

Towns spielt seit 2015 in der NBA, konnte in seiner Zeit in Minnesota aber erst ein einziges Mal die Playoffs erreichen (mit Butler). In dieser Saison legt der Center 24,5 Punkte und 9,1 Rebounds pro Partie auf und trifft dabei 51 Prozent aus dem Feld und 42,6 Prozent aus der Distanz. Erst vor wenigen Wochen bezeichnete sich KAT selbst als bester Shooting Big aller Zeiten, Mavs-Legende Dirk Nowitzki reagierte auf diese Aussagen bei einem Broadcast der Mavs.