NBA News: Schock für die Cleveland Cavaliers - Ricky Rubio fällt für komplette restliche Saison aus

Bittere Nachricht für die Cleveland Cavaliers: Point Guard Ricky Rubio hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird für die komplette restliche Saison ausfallen. Das gab das Team am Mittwoch bekannt.

Der Spanier verletzte sich kurz vor Schluss der 104:108-Pleite gegen die New Orleans Pelicans, als er bei einem Drive in Richtung Korb mit seinem rechten Fuß wegrutschte und dabei sein linkes Knie verdrehte. Rubio griff sich sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht an das Knie, kurz darauf musste er gestützt von seinen Teamkollegen den Court verlassen.

Eine MRT-Untersuchung am Mittwoch hat nun die Diagnose Kreuzbandriss ergeben. Rubio hatte sich bereits in seiner Rookie-Saison 2011/12 in Minnesota einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.

Sowohl für Rubio selbst, der im Sommer Free Agent wird, als auch für die Cavs ist die Verletzung eine bittere Nachricht. In Person von Rubio und Collin Sexton (Meniskus-OP) fallen nun bereits zwei Guards beim Überraschungsteam der Saison für die komplette restliche Spielzeit aus.

Rubio war als erfahrener Veteran im Backcourt an der Seite von Youngster Darius Garland ein wichtiger Faktor beim starken Saisonstart der Cavs, er brachte Tiefe und Leadership. Mit aktuell 20 Siegen bei 14 Niederlagen hat Cleveland bislang alle Erwartungen übertroffen und ist erstmals seit 2018 wieder auf Playoff-Kurs.

"Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Er ist mir sehr wichtig", sagte Cavs-Forward Kevin Love, der bereits zu Wolves-Zeiten mit Rubio zusammenspielte. "Wir sind am Boden zerstört. Er hatte eine großartige Saison."

Der 31-Jährige kam erst im Sommer per Trade aus Minnesota und legte in 34 Spielen im Schnitt 13,1 Punkte (Career-High), 6,6 Assists und 4,1 Rebounds auf. Nur seine Wurfquoten waren mit 36,3 Prozent aus dem Feld und 33,9 Prozent aus der Distanz überschaubar.