NBA News: Luka Doncic hasste Umgang von Ex-Mavs-Coach Rick Carlisle mit anderen Spielern

Die Beziehung zwischen Luka Doncic und dem früheren Head Coach Rick Carlisle bei den Dallas Mavericks soll für die meiste Zeit frostig gewesen sein. Der Slowene war angeblich mit Carlisles Menschenführung unzufrieden, insbesondere der Umgang mit Ex-Mavs-Spieler Dennis Smith Jr. stieß dem All-Star auf.

Wie Tim MacMahon von ESPN in einem großen Feature zum Abgang von Rick Carlisle aus Dallas berichtet, war Doncic alles andere als zufrieden mit dem Coach, auch wenn der Slowene nie die Entlassung des 60-Jährigen gefordert haben soll. Stattdessen war es Carlisle, der im Sommer 2021 aus freien Stücken zurücktrat, auch weil Besitzer Mark Cuban keine Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung führen wollte.

Die Beziehung zwischen Carlisle und Doncic war von Beginn an schwierig, auch wenn der heutige Pacers-Coach dem jungen Star schnell die Zügel der Offense an die Hand gab. "Es ging nicht darum, wie Rick Luka behandelt hat", erklärte ein anonymer Spieler aus der Saison 2018/19 zu MacMahon. "Luka hasste es, wie Rick andere Menschen behandelte."

Dallas Mavericks: Carlisle war kein Fan von Dennis Smith Jr.

Vor allem der Umgang mit Dennis Smith Jr. störte Doncic angeblich gewaltig. Smith Jr. wurde 2017 mit dem 9. Pick von den Mavs gezogen, angeblich favorisierte Carlisle aber Donovan Mitchell, der an Position 13 zu den Utah Jazz ging. Doncic stieß ein Jahr später zum Team und war mit Smith Jr. gut befreundet, auch wenn die beiden auf dem Feld nicht besonders gut zusammenpassten.

Carlisle warb darum um einen Trade, welcher dann im Januar 2019 auch durchgeführt wurde. Damals kam Kristaps Porzingis, während Smith Jr. zu den New York Knicks ging. In den Wochen zuvor soll Carlisle dem Point Guard vorgeworfen haben, dass dieser eifersüchtig auf Doncic sei. Das ärgerte den Slowenen, da so eine Freundschaft aufs Spiel gesetzt wurde.

Smith Jr. kommentierte inzwischen via Twitter den Artikel und schrieb, dass dieser den Nagel auf den Kopf treffen würde und fügte an: "Ihr wisst nicht einmal die Hälfte, was passiert ist."

Dallas Mavericks: Porzingis dachte an Trade

Auch die Beziehung zwischen Doncic und Porzingis wurde in diesem Feature beleuchtet, demnach bereuen die Mavs es inzwischen, dass sie vor der Saison 2020/21 J.J. Barea entließen, da der Veteran häufig als Kommunikator zwischen den beiden auftrat. Carlisle hatte weder mit dem Slowenen noch mit dem Letten ein gutes Verhältnis.

Wäre Carlisle geblieben, hätte sich Porzingis laut MacMahon auch einen Trade vorstellen können, mit dem neuen Coach Jason Kidd sind diese Pläne allerdings wieder vom Tisch. Weder Carlisle, Doncic, Porzingis oder ein anderes Mitglied der Mavs wurden in dem Artikel zitiert bzw. wollten keinen Kommentar abgeben.