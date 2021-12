NBA News: L.A. Clippers müssen mindestens einen Monat auf Paul George verzichten

Die L.A. Clippers müssen in den kommenden Wochen in Paul George auch auf ihren zweiten Superstar verzichten. Der Flügelspieler zog sich einen Bänderriss im rechten Ellbogen zu und soll in drei bis vier Wochen erneut untersucht werden.

Wie die Franchise bekanntgab, gibt es keinen konkreten Zeitplan, wann PG-13 aufs Feld zurückkehren kann. Es bestehe die Hoffnung, dass eine Pause im kommenden Monat George in die Nähe eines Comebacks bringen kann.

George zog sich am 6. Dezember gegen die Blazers eine Zerrung im Ellbogen zu und pausierte in der Folge zwei Wochen, ehe er für zwei Spiele wieder mitwirken konnte. Als er erneut Schmerzen verspürte, wurde er wieder untersucht - das Ergebnis ist die nun zutage geförderte Verletzung, die ihn zum längeren Zuschauen zwingt.

Die Clippers stehen ohne den am Kreuzband verletzten Kawhi Leonard derzeit bei einer Bilanz von 17-15 und auf Platz fünf der Western Conference. Ohne George wird es eine Herkulesaufgabe, diesen Rang zu verteidigen. George legte in 26 Saisonspielen 24,7 Punkte, 7,1 Rebounds und 5,5 Assists auf. Lediglich die Quote von 32,3 Prozent aus der Distanz liegt unter seinem Karriereschnitt (38,3 Prozent). Weiter geht es für die Clippers in der Nacht auf Montag gegen die Nuggets.