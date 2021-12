NBA News, Dallas Mavericks: Maxi Kleber muss ins Corona-Protokoll - Mavs verpflichten Ersatz

Maxi Kleber wurde ins Gesundheitsprotokoll der NBA aufgenommen, das teilte die Franchise am Montag offiziell mit. Als Ersatz verpflichtete Dallas unter anderem einen Ex-Lottery-Pick.

Kleber ist neben Reggie Bullock und Josh Green damit bereits der dritte Maverick, der in das "Health and Safety Protocol" der Liga aufgenommen wurde. Laut Baxter Holmes von ESPN ist Kleber der 100. Spieler, der allein im Dezember in das Corona-Protokoll aufgenommen wurde.

Kleber wurde bereits im vergangenen Januar positiv auf das Coronavirus getestet und verpasste damals elf Spiele. Es dauerte aber eine Weile, bis er wirklich wieder in Form war. In der laufenden Saison legte der Würzburger im Schnitt 7,3 Punkte und 5,9 Rebounds bei 43,0 Prozent Feldwurfquote und 36,6 Prozent aus der Distanz auf. Gegen die Wolves stellte er erst seine Career-High bei den Rebounds ein (14).

"Die vergangenen beiden Saisons waren ein wenig komisch", sagte Dorian Finney-Smith nach der Niederlage bei den Minnesota Timberwolves in der Nacht auf Montag angesprochen auf die Corona-Fälle im Team. "Hoffentlich muss die Liga nicht wieder die Saison unterbrechen. Die NBA wird eine Lösung finden."

Der Lösungsansatz der NBA sieht vor, dass die von Corona-Ausbrüchen betroffenen Teams Ersatzspieler verpflichten müssen. So sollen weitere Spielverlegungen verhindert werden. Bisher musste die Liga sieben Spiele verschieben, da den betroffenen Teams Corona-bedingt zu wenig Spieler zur Verfügung standen.

Dallas Mavericks verpflichten Ex-Lottery-Pick

Die Mavs reagierten am Montag auf die Ausfälle und verpflichteten zwei Ersatzspieler. Shooting Guard Theo Pinson erhält nach Informationen von The Athletic einen Zehntagesvertrag, zuletzt war der 26-Jährige in der G-League für die Maine Celtics aktiv. In 12 Spielen legte er 16,4 Punkte und 4,4 Assists bei 42,5 Prozent aus dem Feld und 40,5 Prozent von Downtown auf. In der NBA absolvierte er in bisher drei Spielzeiten 68 Partien für die Nets und Knicks.

Als zweiten Neuzugang werden die Mavs laut Yahoo Sports Marquese Chriss verpflichten. Der Power Forward wurde 2016 im Draft an Position 8 ausgewählt, konnte sich zunächst bei den Phoenix Suns, dann in Houston, Cleveland und Golden State aber nicht durchsetzen. Der 24-Jährige zeigte bei den Warriors in der Saison 2019/20 gute Ansätze (9,3 Punkte und 6,2 Rebounds in 20,3 Minuten pro Partie), verpasste die darauffolgende Saison aber wegen eines Wadenbeinbruchs.

Im Training Camp vor der aktuellen Spielzeit schaffte er es bei den Portland Trail Blazers nicht in den finalen Kader, nun bekommt er in Dallas eine Chance. Dort kommt es zum Aufeinandertreffen mit Luka Doncic, die beiden gerieten im Dezember 2019 nach einem Schubser von Chriss gegen den Mavs-Star aneinander. Nun sehen sie sich als Teamkollegen wieder.

Vorerst wird aber auch Doncic den Mavs weiterhin fehlen. Der Slowene wird beim Rückspiel gegen Minnesota in der Nacht auf Mittwoch aufgrund von Knöchelproblemen zum fünften Mal in Folge ausfallen. Der Einsatz von Kristaps Porzingis (rechter Zeh) ist noch fraglich, bei der Pleite gegen die Wolves musste er die Partie vorzeitig verlassen.