Corona-Welle in der NBA: Auch Dennis Schröder fällt aus

Am ersten Weihnachtstag hat es auch Dennis Schröder erwischt: Kurz vor Beginn des Christmas Game am Samstag beim Meister Milwaukee Bucks gaben die Boston Celtics bekannt, dass der deutsche Nationalspieler ins Coronaprotokoll der NBA aufgenommen wurde.

Insgesamt fehlten dem Rekordchampion neun Spieler alleine wegen Corona. Durch einige Verletzungen stand den Celtics nur ein Rumpfkader mit zwölf Akteuren zur Verfügung, wovon bei den Bucks nur acht zum Einsatz kamen. Schon an Heiligabend waren fünf Celtics-Spieler aus dem Team genommen worden - darunter Center Enes Kanter Freedom.

Trotz der Ausfälle kam Boston der Überraschung nahe und unterlag nach langer und teilweise deutlicher Führung (19 Punkte) nur knapp mit 113:117. Bei Milwaukee kam Superstar Giannis Antetokounmpo bei seinem Comeback als bester Werfer der Partie auf 36 Punkte. Der Final-MVP der Vorsaison war durch das Coronaprotokoll seit dem 14. Dezember zum Zuschauen verdammt gewesen.

Die Celtics gehören zu den am heftigsten betroffenen Teams der durch die Omikron-Welle in den USA geschwächten Liga. Vor der Partie in Milwaukee statteten sie Forward Al-Farouq Aminu und Center Norvel Pelle deshalb mit Zehntagesverträgen aus. Zuvor hatten sie bereits Ex-Allstar Joe Johnson verpflichtet.

Aufgrund der Corona-Ausfälle verschiebt die NBA den Start der G-League der Farmteams vom 27. Dezember auf den 5. Januar. Die NBA-Teams füllen derzeit ihre Kader mit Ersatzspielern auf, die sie mit kurzfristigen Verträgen ausstatten - viele davon aus der G-League.