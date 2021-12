NBA News, Brooklyn Nets: Comeback von Kyrie Irving erst im Januar

Kyrie Irving wird erst im Januar sein Comeback auf der NBA-Bühne feiern. Steve Nash, der Head Coach der Brooklyn Nets, bestätigte am Freitag, dass der Point Guard noch nicht beim aktuellen Auswärtstrip in Kalifornien dabei sein wird.

Irving wurde im Oktober von den Nets suspendiert, da er sich weigert, sich impfen zu lassen und dadurch aufgrund einer lokalen Verordnung der Stadt New York City nicht an Heimspielen der Nets teilnehmen darf. Zunächst wollte Brooklyn den siebenmaligen All-Star nicht als "Teilzeit-Spieler" nur bei Auswärtsspielen im Team haben, vor kurzem hat die Franchise Irving aber zurückgeholt.

Ein durch Corona dezimiertes Team dürfte Brooklyn zu diesem Schritt veranlasst haben, allerdings müssen sich die Nets noch etwas gedulden, bis Irving wieder auf dem Parkett steht. Der 29-Jährige darf weiterhin nur bei Auswärtsspielen antreten, die Partien bei den Lakers am Christmas Day (Sonntag, ab 2 Uhr live auf DAZN) und zwei Tage später gegen die Clippers kommen aber noch zu früh.

Derzeit befindet sich Irving ohnehin noch im Gesundheitsprotokoll der NBA, anschließend muss er erst wieder in Form kommen. Nash gab an, den Point Guard noch nicht persönlich bei einem Workout auf dem Court gesehen zu haben.

Die nächste Chance auf sein Comeback bietet sich in der Nacht auf den 6. Januar beim Gastspiel in Indiana, anschließend haben die Nets in der Nacht auf den 13. Januar ein weiteres Auswärtsspiel gegen die Bulls. Sollte Irving bis dahin nicht zurück sein, bieten sich ab dem 17. Januar gleich mehrere Möglichkeiten. An diesem Datum startet Brooklyn auf einen Vier-Spiele-Auswärtstrip nach Cleveland, Washington, San Antonio und Minnesota.