NBA-Voting: Wer ist der bisher beste Rookie der Saison 2021/22?

Franz Wagner sorgt für Furore, Cade Cunningham kommt immer besser in Fahrt und Evan Mobley dreht komplett durch. Die Draft-Klasse 2021 macht bisher einen exzellenten Eindruck, doch wer ist der bisher beste Rookie der Saison?

Der Start der NBA-Karriere des Franz Wagner verlief äußerst vielversprechend. Der achte Pick der Orlando Magic legt im Schnitt 13,6 Punkte, 4,3 Rebounds und 2,8 Assists auf, begeistert mit Highlight-Dunks und steht in der Defense seinen Mann.

Doch der Deutsche ist bei weitem nicht der einzige Rookie, der in der bisherigen Saison 2021/22 zu überzeugen wusste. Mit Nr.1-Pick Cade Cunningham (Detroit Pistons) oder Evan Mobley von den Cleveland Cavaliers deutet sich schon jetzt ein spannendes Rennen um den Award als Rookie of the Year an.

