NBA - Die legendären Rockets mit Tracy McGrady und Yao Ming: "Unglaubliche Serie" mit frustrierendem Ende

Die Houston Rockets der 2000er werden von den meisten Fans automatisch mit zwei Namen in Verbindung gebracht: Yao Ming und Tracy McGrady. Die Texaner hatten über viele Jahre Titelambitionen, doch spätestens in der zweiten Playoff-Runde war immer Schluss. Dafür gab es gleich mehrere Gründe.

Es sind 44,2 Sekunden auf der Uhr, die San Antonio Spurs führen an einem normalen Dezemberabend 2004 mit 76:68 gegen die Rockets. Bei einem 8-Punkte-Rückstand so kurz vor Spielende scheint dieser Texas-Showdown bereits entschieden - doch es soll ganz anders kommen.

Die ersten Rockets-Fans haben das Toyota Center bereits verlassen, wenige Minuten später ist klar: Sie werden ihre Entscheidung bereuen. Es beginnt mit einem Dreier von Tracy McGrady mit noch 35 Sekunden auf der Uhr, gefolgt von einem cleveren Pump Fake gegen Tim Duncan, der zu einem Dreier plus Foul führt. Auch die starke Defense von Bruce Bowen kann McGrady nicht stoppen, als dieser den nächsten Triple versenkt. Auf einmal beträgt der Rückstand nur noch zwei Punkte.

Nach einem Steal rundet T-Mac das irre Comeback mit dem Gamewinner ab, natürlich wieder per Distanzwurf über gleich mehrere Verteidiger. 81:80 Rockets zeigt das Scoreboard am Ende an, McGrady schockt den Texas-Rivalen mit 13 Punkten in gerade einmal 35 Sekunden.

Während ganz Houston in Ekstase verfällt, ist ein Mann an der Rockets-Seitenlinie dennoch stinksauer. Der damalige Head Coach Jeff Van Gundy habe seine feiernden Spieler aufgrund der insgesamt schlechten Leistung in der Kabine angeschnauzt, wie sich McGrady Jahre später erinnert. Schließlich könne man nicht immer auf eine Scoring-Explosion dieser Art hoffen.

Dennoch ist dieses offensive Feuerwerk in gewisser Weise der Vorbote für die kommenden Jahre, in denen sich die Rockets als eines der besten Teams im Westen etablieren. Nicht allein dank der Heldentaten McGradys, denn an dessen Seite mausert sich zudem ein junger Center aus dem fernen Osten zum Star. Das Duo will die Franchise erstmals seit der Olajuwon-Ära wieder zu Titeln führen, doch auch in dieser Hinsicht soll es ganz anders kommen.

Yao Ming: Der erste ausländische Nr.1-Pick aller Zeiten

Yao Ming wird rund zwei Jahre zuvor von den Rockets an erster Stelle im Draft ausgewählt als erster internationaler Spieler, dem diese Ehre zuteil wird. Als der damalige Commissioner David Stern den Namen des Chinesen aufruft, wird der 2,29 Meter große Big Man live aus Peking zugeschaltet.

Mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht beantwortet Ming die Fragen der US-Reporterin mithilfe eines Dolmetschers, die Kappe mit dem Rockets-Logo ist viel zu klein für den Kopf des Giganten. Der erste Auftritt im amerikanischen Fernsehen ist ebenso skurril wie einzigartig, genau wie Yao selbst.

Dessen NBA-Debüt wenige Monate später hätte derweil kaum schlechter laufen können. "Es war ein peinlicher Auftritt", sagt Yao bei In Depth With Graham Bensinger später. Nach dessen erstem Einsatz auf einem NBA-Parkett am 30. Oktober 2002 stehen in knapp elf Minuten null Punkte und 2 Rebounds zu Buche. Einige Experten stempeln den China-Export bereits als Draft-Bust ab.

Die anfänglichen Schwierigkeiten des Rookie-Centers ziehen sich auch durch die nächsten Spiele, was zu einer irren Wette zwischen den TNT-Experten Charles Barkley und Kenny Smith führt: Sollte Yao in seiner Rookie-Saison auch nur einmal mehr als 19 Punkte erzielen, würde Barkley seinem TV-Kollegen den Hintern küssen.

Nicht mal einen Monat muss Barkley warten, bis er sich selbst für die großen Töne in den Allerwertesten beißt. In einem Spiel gegen die Lakers legt Ming 20 Punkte auf - Barkley löst daraufhin seine Wettschulden ein und da sich Smith im Fernsehen nicht ausziehen will, küsst die NBA-Legende eben den Hintern eines Esels namens Kenny.

Houston Rockets: McGrady und Yao dominieren die Liga

In den Folgejahren spielt sich Ming endgültig in der Association fest. Er schafft es in jeder seiner ersten sieben Saisons zum All-Star (auch dank der fleißigen chinesischen Voter), zudem wird er fünfmal in eines der All-NBA-Teams berufen. In seiner statistisch besten Spielzeit (2006/07) kommt der Rockets-Superstar auf 25,0 Punkte und 9,4 Rebounds pro Spiel und gehört unumstritten zu den besten Centern der Liga.

McGrady stößt 2004 per Trade aus Orlando zu den Rockets dazu, gemeinsam mit Yao bildet er ein gefürchtetes Offensiv-Duo: Mit ihren beiden Stars sorgt Houston sowohl am Perimeter als auch unter dem Korb für jede Menge Gefahr. Wozu dieses Houston-Team imstande ist, zeigt sich unter anderem im Frühjahr 2008.

Zwischen dem 29. Januar und dem 18. März gewinnen die Rockets unfassbare 22 Spielen in Folge. Zum damaligen Zeitpunkt ist es die zweitlängste Siegesserie innerhalb einer Saison der NBA-Historie (hinter den Lakers 1971/72 mit 33 Siegen), nur die Big Three der Miami Heat in 2012/13 (27) und die Warriors 15/16 (24) setzen sich später noch vor die Rockets.

Das Bemerkenswerte: Nach den ersten zwölf Spielen der Serie fällt Yao aufgrund einer Stressfraktur im linken Fuß aus, ein 41-jähriger Dikembe Mutombo muss in die Bresche springen. Die Texaner gewinnen mit dem Veteranen zehn weitere Spiele, bis sie gegen die Bosten Celtics, den späteren NBA-Champion, den Kürzeren ziehen.

"Wir wussten damals, dass es eine der unglaublichsten Serien der Basketball-Geschichte war", erinnert sich Shane Battier später, der damals zum Kader der Rockets gehört. "Viele von uns sprangen von Team zu Team, wir waren ein Haufen von Rollenspielern. Wenn wir alle gesund waren - mit Yao und Tracy - waren wir ein starkes Team. Aber wir hatten immer mit Verletzungen zu kämpfen."

Die längsten Siegesserien der Geschichte: Wo reihen sich die Suns ein? © getty 1/29 Mit dem Ausrufezeichen gegen die Warriors haben die Suns nun 17 Siege in Serie gefeiert und damit einen Franchise-Rekord eingestellt. Aber wo reiht sich Phoenix bei den längsten Siegesserien der Geschichte ein? Wir zeigen es euch! © getty 2/29 16 Siege: Die Boston Celtics um Bill Russell feierten während der Saison 64/65 16 Siege in Folge. Am Ende gab's standesgemäß den Titel. © getty 3/29 16 Siege: Oscar Robertson führte seine Bucks in der Meistersaison 70/71 ebenfalls zu 16 Erfolgen in Serie. Es wird nicht das einzige Mal bleiben, dass sein Team hier auftaucht ... © getty 4/29 16 Siege: Ebenso viele Erfolge gab es für die Lakers um Magic Johnson in der Saison 90/91. Der Titel ging am Ende allerdings nach Chicago. © getty 5/29 16 Siege: In der gleichen Saison feierten die Trail Blazers eine ebenso lange Winning Streak. © getty 6/29 16 Siege: Shaqobe! Das Traum-Duo führte L.A. 99/00 nicht nur zu 16 Siegen in Folge, sondern auch zum Titel. © getty 7/29 16 Siege: In der Saison 14/15 fand der Aufstieg der Warriors seinen vorläufigen Höhepunkt mit 16 Siegen in Folge, der Championship und Stephen Curry als MVP. © getty 8/29 16 Siege: Zu Beginn der Saison 17/18 gewannen die Boston Celtics starke 16 Spiele am Stück. Der Titel ging in diesem Jahr aber nur über Golden State. © getty 9/29 17 Siege: In der Saison 46/47 fuhren die Washington Capitals 17 Siege in Folge ein, damals noch in der Vorgänger-Liga BAA. Der Titel ging am Ende an die Philadelphia Warriors. © getty 10/29 17 Siege: Wieder die Celtics, wieder Bill Russell: 59/60 gab es 17 Siege am Stück sowie am Ende die Championship. © getty 11/29 17 Siege: David Robinson und die Spurs eilten 95/96 zu 17 Siegen in Serie. Mit dem Titel hatten sie aber nichts zu tun. © getty 12/29 17 Siege: Seit der Ankunft von Chris Paul weht ein anderer Wind in Phoenix. In seiner ersten Suns-Saison reichte es direkt für die Finals, 21/22 soll es endlich mit dem Titel klappen. Die Konkurrenz ist jedoch groß. © getty 13/29 17 Siege: Nur einmal waren die Suns in ihrer Franchise-Geschichte ähnlich heiß. Steve Nash war in der Wüste Arizonas für eine der besten Offensiven aller Zeiten verantwortlich. 06/07 reichte das ebenfalls für 17 Siege in Folge - aber nicht für den Titel. © getty 14/29 17 Siege: In der gleichen Saison waren die Mavs der wohl größte Favorit auf den Titel und siegten zwischendurch 17 Mal in Folge. Dirk Nowitzki wurde als MVP gekürt, konnte aber das Erstundenaus gegen Golden State nicht verhindern. © getty 15/29 17 Siege: Die Houston Rockets stellten mit Chris Paul und James Harden in der Saison 2017/18 einen der besten Backcourts aller Zeiten. Nur die Warriors standen in den Playoffs im Weg © getty 16/29 17 Siege: Bereits in der Saison 12/13 konnte Chris Paul mit den Clippers 17-mal am Stück gewinnen. Einen Titel gab's natürlich nicht. © getty 17/29 18 Siege: Walt Frazier und die Knicks dominierten die Association 69/70 nach Belieben. Nach einem Run mit 18 Siegen hintereinander gab's auch die Championship. © getty 18/29 18 Siege: Für Larry Bird und die Celtics gab es 81/82 18 Siege in Folge zu feiern. Den Titel schnappten sich jedoch die Lakers. © getty 19/29 18 Siege: Die Chicago Bulls eilten in ihrer legendären Saison 95/96 zu einer 72-10-Bilanz, 18 Siegen in Folge und natürlich zum Titel. © getty 20/29 18 Siege: 19/20 war Milwaukee das beste Regular-Season-Team der Liga, der Bubble-Titel ging aber an die Lakers. Die 18 Siege am Stück sind zudem nicht der Franchise-Rekord für die Bucks, die Championship sollte schließlich auch erst 20/21 folgen. © getty 21/29 19 Siege: Nochmal die Lakers um Shaqobe, nochmal die Meistersaison 99/00. Diesmal in der Verlosung: 19 Siege! © getty 22/29 19 Siege: In der Saison 08/09 - also nach der Meisterschaft - holten die Celtics um Pierce und Garnett 19 Siege am Stück. Für die Titelverteidigung hat es allerdings nicht gereicht. © getty 23/29 19 Siege: 13/14 eilten die Spurs nicht nur zum dominanten Titel, sondern auch zu 19 Siegen in Folge. © getty 24/29 19 Siege: Ach ja, die tauchen ja auch auf! Die Hawks waren 14/15 das große Überraschungsteam und holten 19 Siege in Folge. Für den Titel hat es allerdings nicht gereicht. © getty 25/29 20 Siege: Nochmal Big O und die Bucks aus der Meistersaison 70/71! Sie eröffnen die Top 5 mit 20 Siegen. © getty 26/29 22 Siege: Yao und T-Mac führten die Rockets 07/08 zu 22 Siegen in Folge. In den Playoffs hatten sie aber nicht mehr viel zu melden. © getty 27/29 24 Siege: Die Dubs starteten mit 24 Siegen in die Saison 15/16. Am Ende stand zwar die beste Bilanz aller Zeiten zu Buche (73-9), doch in den Finals hatten die Cavaliers das letzte Wort. © getty 28/29 27 Siege: In der Saison 12/13 war die Heat-Big-Three um LeBron, Wade und Bosh auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Am Ende gab es auch den Titel. © getty 29/29 33 Siege: Jerry West und Wilt Chamberlain in einem Team? Das konnte nur mit dem Titel und der längsten Siegesserie aller Zeiten enden!

Zu wenig Unterstützung und Verletzungen am Fließband

Genau dieser Umstand ist es, der den Rockets zum Verhängnis wird. Yao und T-Mac verpassen zwischen 2004 und 2009 zusammengerechnet 179 Spiele aufgrund von Verletzungen. Die beiden Stars verbringen fast schon mehr Zeit in Krankenhäusern oder in Straßenklamotten auf der Rockets-Bank als auf dem Parkett der NBA-Arenen.

Doch es gibt auch andere Hindernisse. In den ersten Jahren der Ming-McGrady-Ära etwa schafft es das Front Office der Rockets nicht, ihr Superstar-Duo mit genügend fähigen Rollenspielern zu umgeben, um es mit den anderen Top-Teams aus dem Westen aufzunehmen.

Viermal scheitert Houston in der ersten Playoffs-Runde, zweimal trotz starker Leistungen des Star-Duos jeweils in Spiel 7. 2007/08 reicht es trotz der unglaublichen Siegesserie in der regulären Saison, aber weiterhin ohne den verletzten Ming, erneut nicht gegen die Jazz um Deron Williams und Carlos Boozer.

Erst MVP-Kandidat, dann aussortiert: Wenn Verletzungen Karrieren stoppen © getty 1/22 Nach langer Leidenszeit steht Isaiah Thomas vor einem Comeback. Vor wenigen Jahren hat eine schwere Verletzung seiner Karriere einen Strich durch die Rechnung gemacht - mit diesem Schicksal ist er nicht alleine. © getty 2/22 ISAIAH THOMAS: In der Saison 2016/17 explodierte der "King of the Fourth" im Celtics-Trikot. Als exzellenter Scorer führte er Boston sogar in die Eastern Conference Finals und landete im MVP-Rennen auf Platz fünf. © getty 3/22 Jedoch hatte das einen großen Preis. IT schleppte sich trotz Hüftverletzung durch die Playoffs, ließ sich immer wieder fit spritzen. Dennoch tradeten die Celtics ihn eiskalt weiter, seine Hüfte machte nicht mehr mit, wenig später war er raus aus der Liga © getty 4/22 Den Traum von einem Comeback gab er aber nie auf. Der heute 32-Jährige sorgte im Sommer 2021 mit 81 Punkten in einer Amateurliga für Aufsehen, schaffte es in die G-League und nun zu einem 10-Tages-Vertrag bei den Lakers. © getty 5/22 BILL WALTON: Der Big war 1977 und 1978 vielleicht der beste Spieler der Liga, nach nur vier NBA-Jahren streikten jedoch seine Füße und er verpasste unter anderem drei ganze Saisons. 1986 immerhin noch Sixth Man bei den Celtics. © getty 6/22 SHAUN LIVINGSTON: Der Guard kam mit großen Erwartungen von der High School in der NBA. In seinem dritten Jahr war das Knie kaputt, Livingston nie wieder der Alte. Immerhin: In kleiner Rolle bei den Warriors wurde er ein wichtiger Teil des Teams. © getty 7/22 DERRICK ROSE: Als jüngster MVP aller Zeiten führte er die Bulls 2011 in die Conference Finals, ein Jahr später riss in der ersten Playoff-Runde das Kreuzband. Die Explosivität war dahin, die Knieprobleme blieben. Nun blüht er bei den Knicks wieder auf. © getty 8/22 GRANT HILL: Der neue MJ, so wurde Hill in jungen Jahren beworben. Nach guten Jahren in Detroit holten ihn in Orlando die Verletzungen immer wieder ein. Zum Ende seiner Karriere zumindest noch ein guter Rollenspieler in Phoenix und bei den Clippers. © getty 9/22 GREG ODEN: 2007 wurde der Center sogar noch vor Durant gezogen, seit 2014 ist er allerdings nicht mehr in der Liga. Oden absolvierte 105 Spiele für Portland und Miami in insgesamt sieben Jahren. Mehr ließen die Knie nicht zu. © getty 10/22 ALLAN HOUSTON: Unterschrieb nach ‘The Runner’ in den Playoffs gegen Miami bei den Knicks einen Monster-Vertrag, quälte sich dann aber mit Knieverletzungen rum. Mit nur 33 Jahren war die Karriere vorbei. © getty 11/22 GILBERT ARENAS: In seiner Hochzeit legte Agent Zero 28 Punkte pro Spiel auf. Nach einer Innenbandverletzung 2007 kam der Point Guard aber nie wieder an seine alten Leistungen heran. © getty 12/22 DANNY MANNING: Der erste Pick von 1988 riss sich bereits in seiner Rookie-Saison das Kreuzband, es folgten weitere Knieverletzungen. Der Power Forward hatte unbestritten absolutes Star-Potenzial, konnte dieses aber nie beständig zeigen. © getty 13/22 SAM BOWIE: Er gilt als einer der größten Draft-Busts aller Zeiten, weil der Center direkt vor Jordan gezogen wurde. Schon auf dem College war er verletzungsanfällig, dies setzte sich leider in der NBA nahtlos fort. © getty 14/22 BRAD DAUGHERTY: Vor LeBron war wohl er der beste Cavs-Spieler aller Zeiten. In der Jordan-Ära war Daugherty einer der besten Fünfer der Liga, doch Rückenprobleme bremsten den Seven Footer immer wieder aus. © getty 15/22 BRANDON ROY: Noch eine tragische Blazers-Story. Roys Knie bauten Jahr für Jahr ab, in seiner dritten Saison zählte er noch zu den besten Shooting Guards der Liga. Ein Comeback-Versuch mit 28 Jahren bei den Wolves scheiterte. © getty 16/22 RALPH SAMPSON: Mit Olajuwon bildete Sampson ein gefürchtetes Frontcourt-Duo. Mit 2,24 Metern waren Rücken- und Knie-Probleme aber seine ständigen Begleiter. Mit Ausnahme der ersten drei Jahre verpasste Sampson immer mindestens 20 Spiele pro Jahr. © getty 17/22 YAO MING: Ähnliche Probleme hatte auch der chinesische Gigant. Mal war es das Knie, mal der Fuß, der Houston und Yao stoppte. Mit nur 30 Jahren musste Ming seine Karriere beenden. Für die Hall of Fame reichte es aber dennoch. © getty 18/22 PENNY HARDAWAY: Kaum jemand war in den 90ern so aufregend wie der junge Penny an der Seite von Shaq. Der Center verließ dann die Magic, während Hardaway sich 1998 eine schwere Knieverletzung zuzog. Danach war er nie mehr der Alte. © getty 19/22 TRACY MCGRADY: Ja, es gab mal Diskussionen darüber, ob Kobe oder T-Mac der bessere Spieler sei. Ab 2003 plagte sich McGrady aber immer wieder mit Problemen am Rücken, den Schultern und diversen Knieverletzungen herum. © getty 20/22 LARRY JOHNSON: Der Forward glich in seiner Prime einer Dampfwalze, doch die körperbetonte Spielweise hatte einen Preis. LJ kämpfte früh mit chronischen Rückenproblemen und beendete seine Laufbahn nach nur 10 Spielzeiten. © getty 21/22 PETE MARAVICH: In den 70ern zählte Pistol Pete zu den beliebtesten Spielern. Er drückte von überall ab und trug seine Teams fast im Alleingang. Knieverletzungen zwangen aber auch ihn zu einem verfrühten Karriereende. © getty 22/22 MAURICE STOKES: In den 50ern dominierte der Big für Cincinnati, bevor er während eines Spiels mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Er spielte am Tag danach wieder, bevor eine Hirnschwellung diagnostiziert wurde. Er blieb gelähmt und starb mit 36 Jahren.

Houston Rockets mit McGrady und Ming: Der zerstörte Traum

Die wohl beste Chance auf den NBA-Titel ergibt sich in der Saison 2008/09. Die Rockets beenden die Regular Season mit einer Bilanz von 53-29 und landen damit auf dem fünften Platz in der Western Conference. Houston hat sich im Sommer mit Defensiv-Spezialist Ron Artest verstärkt, darüber hinaus hat man mit Aaron Brooks einen soliden Spielmacher und Yao scheint wieder fit zu sein.

Doch als die Rockets endlich breit genug aufgestellt sind, machen ihnen einmal mehr Verletzungen einen Strich durch die Rechnung. Dieses Mal trifft es McGrady, nach einer Knieoperation im Februar verpasst er den Rest der Saison sowie die gesamten Playoffs, Houston geht als Underdog in die Postseason.

In der ersten Runde bezwingen die Rockets Brandon Roy und die Trail Blazers in sechs Spielen, in den Western Conference Semifinals steht das Duell mit den Lakers an. In einer packenden Serie über die volle Distanz müssen sich die Texaner letztendlich dem späteren Champion geschlagen geben - auch weil bei Ming eine Haarfraktur im linken Fuß festgestellt wird und auch er ausfällt.

McGrady und Ming: Kein märchenhaftes Ende

Im Hinblick auf das enorme Potenzial der beiden Superstars ist deren Bilanz unterm Strich fast schon erschreckend schwach: Das dynamische Duo gewinnt in der gemeinsamen Zeit nur eine einzige Playoff-Serie (und das ohne McGrady), der anvisierte Griff nach dem Titel bleibt aus.

2008/09 soll Mings und McGradys letzte gemeinsame Saison bei den Rockets sein. Nach etlichen Operationen ist der inzwischen 30-jährige McGrady nicht mehr der dominante Scorer wie zu seinen besten Zeiten, woraufhin die Rockets den Shooting Guard im Februar 2010 zu den Knicks traden.

Yao verpasst die komplette Spielzeit mit seinem gebrochenen Fuß, in der darauffolgenden Saison absolviert der Chinese lediglich fünf Spiele. Der Körper des Rockets-Centers hat über die Jahre einiges mitgemacht und gibt schließlich nach, wodurch Yao letzten Endes dazu gezwungen ist, seine Karriere zu beenden.

Heute sind McGrady und Ming Hall of Famer. T-Mac ist einer der besten Scorer aller Zeiten, Ming ist bis heute ein kulturelles Phänomen, dessen Einfluss weit über den Basketball-Sport hinausgeht. Und mit etwas weniger Verletzungspech hätten die beiden ihre gemeinsame Zeit bei den Rockets vielleicht mit einem Titel krönen können. Doch es sollte einfach nicht sein.

NBA: Die Statistiken von Tracy McGrady und Yao Ming im Rockets Trikot