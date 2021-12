NBA Christmas Games: Spiele, Termine, Übertragung im TV und Livestream, Ausfälle

Bei den NBA Christmas Games treffen auch in diesem Jahr die größten Stars im Basketball aufeinander. Wir geben einen Überblick zu den Spielen und wann diese beginnen. Zudem erfahrt Ihr, wie Ihr sie live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

NBA Christmas Games: Spiele, Termine

Weihnachten und die NBA - das gehört nun bereits seit Jahrzehnten zusammen. Wenn in den USA am 25. Dezember die Geschenke unter dem Baum liegen, dann erstrahlen die Lichter der großen Arenen für die besten Spieler der NBA. Willkommen zu den NBA Christmas Games!

Diese nehmen auch in diesem Jahr einen besonderen Stellenwert im NBA-Spielplan ein. Am kommenden Samstag, den 25. Dezember, finden wieder fünf Spitzenspiele am Christmas Day statt. Wegen der Zeitverschiebung beginnen einige Partien in Deutschland in den frühen Morgenstunden des 26. Dezember.

Viele der namhaftesten und besten Teams sind an diesem 25. Dezember im Einsatz. Los geht's um 18 Uhr deutscher Zeit mit dem Spiel zwischen den New York Knicks und den Atlanta Hawks. Es folgen der Auftritt des NBA-Champions Milwaukee Bucks gegen die Boston Celtics und das Duell der beiden momentan besten Teams, der Phoenix Suns gegen die Golden State Warriors.

Doch auch die beiden weiteren Spiele zwischen den Los Angeles Lakers und den Brooklyn Nets sowie den Utah Jazz und den Dallas Mavericks versprechen Basketball der Spitzenklasse.

NBA: Die Christmas Games 2021 im Überblick

Datum/Uhrzeit Heim Auswärts 25.12/18 Uhr New York Knicks Atlanta Hawks 25.12/20.30 Uhr Milwaukee Bucks Boston Celtics 25.12/23 Uhr Phoenix Suns Golden State Warriors 26.12/2 Uhr Los Angeles Lakers Brooklyn Nets 26.12/4.30 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks

NBA Christmas Games: Übertragung im TV und Livestream

Wer auf eine Live-Übertragung der Christmas Games im Free-TV gehofft hat, den müssen wir an dieser Stelle enttäuschen. Die exklusiven Übertragungsrechte an der NBA liegen nämlich bei DAZN. Der Streamingdienst hält am ersten Weihnachtsfeiertag ein prall gefülltes Live-Programm für Euch bereit - alle fünf Spiele werden live übertragen.

Das "Netflix des Sports" zeigt in der Saison 2021/22 182 Spiele in der regulären Saison, hinzu kommen alle Spiele des Play-In Tournaments, mindestens ein Spiel pro Playoff-Spieltag und die kompletten NBA-Finals.

Die Übertragung am 25. Dezember startet um 18 Uhr, folgendes DAZN-Personal führt Euch an den Mikrofonen durch den Abend und die Nacht:

Knicks vs. Hawks: Lukas Schönmüller (Kommentator)

Lukas Schönmüller (Kommentator) Bucks vs. Celtics: Freddy Harder (Kommentator) und Alex Vogel (Experte)

Freddy Harder (Kommentator) und Alex Vogel (Experte) Suns vs. Warriors: Sebastian Ulrich (Kommentator)

Sebastian Ulrich (Kommentator) Lakers vs. Nets: Freddy Harder (Kommentator) und Alex Vogel (Experte)

Freddy Harder (Kommentator) und Alex Vogel (Experte) Jazz vs. Mavericks: Flo Pertsch (Kommentator)

Zum umfangreichen Programmangebot von DAZN zählt nicht nur die NBA. Aus dem US-Sport zeit der Streamingdienst unter anderem auch College Basketball und die NFL. Hinzu kommen viele weitere Highlights wie fast alle Spiele der Champions League und alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Noch bis 3. Januar findet im Alexandra Palace in London die Darts-WM statt. DAZN zeigt jede Session im Livestream.

Der Streaming-Dienst koste Euch 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahresabo. Holt Euch jetzt das Abo Eurer Wahl und schaut die Christmas Games im kostenlosen Livestream.

NBA Christmas Games im Liveticker auf SPOX

Wer am 25. Dezember nicht alle Christmas Games live bei DAZN verfolgen kann, dem empfehlen wir den Liveticker von SPOX.

Vom Anwurf des ersten Spieles bis zum Ende der Partie zwischen den Utah Jazz und den Dallas Mavericks tickern wir alles für Euch mit!

NBA Christmas Games: Ausfälle

Der US-Sport wird in diesen Tagen von zahlreichen positiven Corona-Tests heimgesucht. In allen Ligen (NBA, NFL, NHL) mussten in den vergangenen Tagen zahlreiche Spiele abgesagt werden.

Es vergeht kaum ein Tag, in dem nicht von positiven Tests vieler Spieler berichtet wird. Davor sind auch die Stars der NBA nicht geschützt, einige drohen an den Christmas Games nicht teilnehmen zu können.

So finden sich derzeit beispielsweise Trae Young (Hawks), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Al Horford (Celtics), Andrew Wiggins (Warriors), Lakers-Head-Coach Frank Vogel, Kevin Durant, James Harden und Kyrie Irving (alle Nets) im sogenannten COVID-Protokoll wieder. Die Lakers müssen zudem auf ihren verletzten Superstar Anthony Davis verzichten.