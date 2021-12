NBA: Längster Gamewinner seit 25 Jahren! Graham schockt OKC - Philadelphia 76ers bei Pleite gegen Miami ausgebuht

Die New Orleans Pelicans siegen in Oklahoma City, weil Devonte' Graham mit dem Buzzer den längsten Gamewinner seit 25 Jahren versenkt. Die Philadelphia 76ers werden in heimischer Halle ausgebuht, die Cleveland Cavaliers spielen weiter euphorisiert auf. Anthony Edwards stellt einen neuen Saisonrekord auf.

Cleveland Cavaliers (18-12) - Houston Rockets (9-19) 124:98 (BOXSCORE)

Die Cavs schwimmen im Moment auf einer Welle des Erfolgs und zerlegten auch die dezimierten Rockets in alle Einzelteile, es war der fünfte Sieg in Serie. Zeitweise führten die Gastgeber mit bis zu 45 Punkten, schon in der ersten Halbzeit betrug die Differenz 32 Zähler. Es war wie schon vor ein paar Tagen gegen Sacramento eine "Cavalanche", bestens dokumentiert durch diese Sequenz von Ricky Rubio. Cleveland führte schon im dritten Viertel mit über 40 Punkten.

Der Spanier spielte in 21 Minuten 12 Assists, Topscorer war Darius Garland mit 21 Punkten (7/11 FG). Isaac Okoro steuerte 20 Zähler zum Sieg bei und dunkte in dieser Aktion über gleich drei Rockets-Akteure. Evan Mobley fehlte wegen Probleme in der Hüfte, Ersatz Dean Wade (16, 10 Rebounds) machte seine Sache aber auch sehr gut.

Bei den Rockets, die unter anderem auf Eric Gordon, Christian Wood, Kevin Porter Jr. und Jalen Green verzichten mussten, verbuchte Alperen Sengün (19, 7/14 FG, 11 Rebounds, 5 Assists) Bestwert bei Punkten und auch Rebounds, auch Rookie-Kollege Josh Christopher (17) brachte einige Zähler auf die Anzeigetafel. Daniel Theis startete und legte in 18 Minuten 5 Punkte (2/7 FG) und 6 Rebounds auf.

Rockets-Coach Stephen Silas verließ bereits im ersten Viertel die Bank, Assistant John Lucas übernahm stattdessen. Die Rockets vermeldeten später, dass der Coach dehydriert war.

Orlando Magic (5-24) - Atlanta Hawks (14-14) 99:111 (BOXSCORE)

Atlanta steht wieder bei einer ausgeglichenen Bilanz und hatte in Orlando überhaupt keine Probleme. Trae Young stellte früh die Weichen und war mit 28 Punkten (11/22 FG) der Topscorer der Partie, obwohl er nur einen seiner acht Dreier daneben gingen und der Point Guard zwischenzeitlich mit Nackenproblemen zu kämpfen hatte.

Die meiste Zeit kümmerte sich Franz Wagner um den Star der Hawks und zahlte dabei einiges an Lehrgeld. Young zog einige Fouls und kam nach Belieben zu seinen Spots. Auch im Angriff war Sand im Getriebe, am Ende wurden es noch 10 Punkte (5/14 FG), 6 Rebounds, 2 Assists und 2 Steals für den Berliner.

Bester Magic-Scorer war dagegen Bruder Moritz Wagner (19, 6/9 FG, 6 Rebounds in 18 Minuten), der schon im ersten Viertel schnell 7 Zähler erzielte, aber auch durch das Verfehlen eines völlig freien Dunks auffiel. Cole Anthony (7, 3/14) erwischte dagegen einen rabenschwarzen Tag, Terrence Ross legte von der Bank kommend 18 Punkte, 7 Rebounds und einen Karrierebestwert von 8 Assists auf.

Die Hawks liefen derweil nie Gefahr diese Partie zu verlieren, die meiste Zeit war der Vorsprung zweistellig. John Collins (21, 10 Rebounds) verbuchte ein Double-Double, dazu punkteten Danilo Gallinari (10), Lou Williams (14) und Cam Reddish (13) von der Bank kommend zweistellig.

Philadelphia 76ers (15-14) - Miami Heat (17-12) 96:101 (BOXSCORE)