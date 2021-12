NBA: Rookie Austin Reaves entscheidet OT-Thriller für die Los Angeles Lakers bei den Dallas Mavericks

Die Los Angeles Lakers haben ein verrücktes Spiel bei den Dallas Mavericks nach Verlängerung gewonnen. Beim 107:104-Erfolg wurde Austin Reaves zum Matchwinner, der Rookie versenkte eine Sekunde vor dem Ende den entscheidenden Wurf aus der Distanz.

Dallas Mavericks (14-14) - Los Angeles Lakers (16-13) 104:107 OT (BOXSCORE)

Reaves beendete das Spiel mit seinem fünften verwandelten Dreier bei nur sechs Versuchen. Beim Stand von 104:104 wurde der Rookie von der Mavs-Defense wie so oft an diesem Abend alleine gelassen, der 23-Jährige bestrafte dies eiskalt. Am Ende standen 15 Punkte und 7 Rebounds in 32 Minuten für den Guard. LeBron James (24, 9/19 FG, 5 Assists) baute nach einem starken Start etwas ab.

Dafür legte nach der Pause Russell Westbrook (23, 10 Rebounds, 9 Assists) eine Schippe drauf, gleiches galt für Anthony Davis (20, 12 Boards, 6 TO), der in den ersten 24 Minuten extrem schwach agierte. Auf Seiten der Mavs war Jalen Brunson der beste Akteur. Der 25-jährige Guard legte 28 Punkte (11/18 FG) sowie 7 Assists auf und riss immer wieder Lücken in die Defense der Gäste. Mit seinen zahlreichen Fakes ließ der Spielmacher auch James und Davis mehrfach alt aussehen.

Kristaps Porzingis (23, 8/23 FG, 12 Rebounds) traf zwar schlecht aus dem Feld, seine Länge beeinflusste trotz nur zweier Blocks zahlreiche Würfe der Lakers. Zum Ende des vierten Viertels agierte aber der Lette - wie auch Maxi Kleber (9, 3/6 FG, 7 Rebounds) unglücklich, als sich die beiden Bigs beim Kampf um den Rebound gegenseitig behinderten und so zuließen, dass die Lakers eine zweite Chance erhielten und durch einen Dreier von Wayne Ellington die Verlängerung erzwangen.

Shooting war zunächst wieder das große Thema bei den Mavs. In den ersten zwölf Minuten verfehlten die Gastgeber alle ihre sieben Versuche aus der Distanz, während die Lakers sechs ihrer neun Versuche trafen. LeBron war schnell heiß (und ging mit diesem Goaltending viral), ohne den King trafen Rollenspieler wie Rookie Austin Reaves ihre Würfe. Zeitweise attackierte Dallas mit Brunson und Trey Burke (12) gut die Zone, dennoch führten die Gäste mit 33:23 nach zwölf Minuten.

Wayne Ellington erzwingt Verlängerung für die Lakers

Es folgte ein schneller 15:0-Run der Mavs, weil das Tempo erhöht wurde, dazu versenkte Kleber endlich einen Dreier. Porzingis beschützte in dieser Phase stark den Korb, mehrfach erschwerte er Würfe der Lakers erfolgreich. Da Dallas aber weiter keinen offenen Wurf traf, blieb es eng. Davis war dagegen überhaupt kein Faktor, mit 5 Turnover und 3 Fouls nahm die Braue schon vier Minuten vor der Pause auf der Bank Platz. Die Lakers kamen nur auf 14 Zähler im Abschnitt, durch einen Dreier von James betrug der Rückstand aber nur -3 (50:47).

Die Mavs-Offense funktionierte vor allem dank Brunson, der Guard machte auch nach dem Wechsel genau da weiter und narrte zeitweise auch LeBron. Für die Lakers war aber auch Davis endlich aufgewacht und traf einige Jumper, kurz darauf legte James beinahe vom Logo nach. Dallas verteidigte dennoch weiter solide, warf aber Backstein um Backstein. Auch Tim Hardaway Jr. (20, 7/19 FG) fiel in dieser Disziplin auf, bevor der Guard ein paar Treffer einstreute. Vor dem Schlussabschnitt war dennoch alles offen (73:73).

Und die Mavs starteten erneut einen Run, erneut waren Brunson und Porzingis die Hauptakteure. Der Star des Teams blieb aber die Defense, vor allem in Ringnähe bekamen die Lakers fast nichts. Der Dreier hielt die Gäste im Spiel, nach einer wilden Sequenz waren die Gäste dank eines Westbrook-Putbacks sogar wieder vorne. Über drei Minuten waren dies die letzten Lakers-Punkte.

Ein Porzingis-Dunk und ein Porzingis-Jumper stellten auf 93:90, während LeBron scheinbar die letzte Chance auf eine Overtime liegen ließ. Porzingis und Kleber behinderten sich jedoch gegenseitig beim Rebound, sodass der Ball bei Wayne Ellington landete. Der Scharfschütze verwandelte bei noch 2 Sekunden auf der Uhr eiskalt, auf der Gegenseite konnte Trey Burke nicht kontern.

Auch in der Verlängerung wurde zunächst wenig gescort, die Lakers führten eine Minute vor dem Ende mit +3 nach einem Fastbreak-Dunk von James. Hardaway Jr. glich mit ablaufender Shotclock aus, Westbrook tat es ihm mit seinem ersten Dreier des Abends aus der Ecke gleich. Und plötzlich fielen die Würfe, bei noch 15 Sekunden traf auch Kleber mit Brett zum erneuten Ausgleich, bevor Reaves mit seinem Triple den Schlusspunkt einer wilden Partie setzte.