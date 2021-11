NBA - Talen Horton-Tucker lässt die Los Angeles Lakers träumen: Ein Energieschub zur rechten Zeit

Talen Horton-Tucker hat ein überragendes Comeback für die Los Angeles Lakers gefeiert und dem Team eine wichtige Komponente zurückgebracht, die es bisher vermissen ließ. Für den 20-Jährigen scheint das erst der Anfang zu sein.

Eine schwarzes Tape an seiner Hand ist das einzige, was noch daran erinnert, dass Horton-Tucker sich vor nicht einmal sechs Wochen einer komplizierten Operation an seinem Daumen unterziehen musste. Nach eigenen Angaben spürte er seine gesamte Hand daraufhin für einige Tage nicht, dank spezieller Therapie und Training ist sein Gefühl aber zurückgekommen - und wie.

Durchschnittlich 23,3 Punkte bei 49 Prozent aus dem Feld und 40 Prozent von Downtown legt THT derzeit auf, traf bisher alle Freiwürfe (12), schnappt sich 7,3 Rebounds pro Spiel und war in zwei von drei Spielen seit seiner Rückkehr der beste Spieler der Lakers.

Es ist zwar nicht damit zu rechnen, dass er das hochkarätig besetzte Team nun permanent beim Scoring anführt, das muss er aber auch gar nicht. Der Trend, der sich abzeichnet, kann die zuletzt geschundene Lakers-Seele aber zu Recht in Euphorie versetzen.

© getty Talen Horton-Tucker hat in seinen bisherigen Spielen geglänzt.

Lakers: Horton-Tucker bringt die Unbekümmertheit zurück

Offensiv bringt THT den Lakers ein Element zurück, was man in der bisherigen Saison vermisst hat: Unbekümmertheit. Der 20-Jährige hat eine unglaubliche Explosivität, nimmt ligaweit (!) die 13. meisten Abschlüsse in Ringnähe und trifft teilweise absurde Korbleger. Auch auf seine kürzlich erst lädierte Hand nimmt er bei krachenden Dunks keine Rücksicht. Er spielt also so ähnlich, wie man es sich von Westbook erhofft hat.

Als Davis gegen die clevere Defensive der Bulls kein Land sah, war es THT, der sein Team beinahe im Alleingang im Spiel hielt. Wenn er den Kopf runter nimmt und sich durch die Zone tankt, erinnert er schon fast an ein kleine Version von LeBron James. Kein Wurf scheint für ihn derzeit zu schwer, kein Layup zu trickreich und sein Playmaking macht Fortschritte.

"Ich wollte einfach nur hart spielen", sagte er im Anschluss. "Wir lagen hinten, also war es mein Hauptziel, zu kämpfen und meinem Team auf irgendeine Art zu helfen." Dabei ist seine verbesserte Offensive eigentlich nur ein Bonus, vor allem in der Defensive soll er nach dem Abgang der beiden Spezialisten Kentavious Caldwell-Pope und Alex Caruso den Laden auf dem Flügel zusammenhalten.

Bisher waren hauptsächlich Kent Bazemore und Avery Bradley mit der Verteidigung des besten Perimeter-Spielers des Gegners beauftragt, in Zukunft soll THT diese Aufgabe aber vermehrt übernehmen. "Das ist unsere Vision für ihn in diesem Jahr", bestätigte Coach Frank Vogel: "Er wird eine große Rolle innerhalb des Teams einnehmen."

NBA: Horton-Tucker verbessert die Defensive

Das zeichnete sich bereits ab. Horton-Tucker kommt dabei seine unglaubliche Armlänge zu Gute. Seine 2,15 Meter langen Peitschen (gleiche Länge wie LeBron bei zehn Zentimetern geringerer Körpergröße!) gepaart mit seiner bulligen Statur erlauben es ihm, in der Verteidigung eine echte Pest zu sein. 4 Steals und 2 Blocks in seinen bisherigen Auftritten sind schon eine gute Duftmarke.

Im Gegensatz zu Bazemore und Bradley (zusammen 10 Punkte im Schnitt) bringt er aber eben auch Offensive mit und hat das Potenzial, einer der besseren Two-Way-Player der Liga zu werden. "Mit seinen Auftritten auf beiden Seiten des Feldes steht er niemandem in der Liga in etwas nach. Er war großartig in seinen ersten Spielen", lobte auch Vogel nach der Pleite gegen die Bucks.

Spannend wird es zu beobachten, wie THTs Rolle neben James aussehen wird. Denkbar ist, dass er den zuletzt schwächelnden Bradley ersetzt und wieder auf seine angestammte Rolle auf die Zwei rutscht oder gar als Vierer für Melo aufläuft, der schon zuletzt in Portland für das Bank-Scoring zuständig war.

Sorgenkinder im Westen: Dame, "Shaqs Baby" und eine Mavs-Enttäuschung © getty 1/31 Rund einen Monat ist die Saison alt, es lassen sich jede Menge Trends ablesen. Vor allem aber hat (fast) jedes Team mindestens ein Sorgenkind. Wir schauen bei allen Teams im Westen auf das, was noch nicht ideal funktioniert. © getty 2/31 DALLAS MAVERICKS: REGGIE BULLOCK - In einer ohnehin schon schwachen Offseason war der Three-and-D-Experte als wichtigster Neuzugang gefeiert, bisher spielt er in der Rotation von Jason Kidd nahezu keine Rolle. © getty 3/31 In der Crunchtime steht er beinahe nie auf dem Feld und auch sein Dreier fiel letztmals in seiner Rookie-Saison so schlecht (32,2 Prozent). Hinzu kommt, dass ein erneut überragender Jalen Brunson ihm die Minuten klaut. © getty 4/31 DENVER NUGGETS: MICHAEL PORTER JR. - Diese Saison sollte der große Durchbruch des hochveranlagten MPJ folgen. Im Vorfeld wurde er als heißestes Anwärter auf den MIP-Player gehandelt und sollte zum Star heranwachsen. Davon ist bisher nichts zu sehen. © getty 5/31 9,9 Punkte über die ersten neun Spiele bei 35,9 Prozent aus dem Feld & 20,8 Prozent von draußen waren Porters verheerende Quoten, ehe Denver ihn aus dem Verkehr zog. Rückenschmerzen - und das seit Saisonbeginn. Da werden böse Erinnerungen wach. © getty 6/31 GOLDEN STATE WARRIORS: JAMES WISEMAN - Die Warriors spielen ihren besten Basketball seit Jahren, haben die tiefste Rotation der Liga und den vielleicht besten Steph Curry aller Zeiten. Da muss schon der verletzte James Wiseman als "Sorgenkind" herhalten. © getty 7/31 Nach seiner frustrierenden Rookie-Saison und seiner Verletzungspause (seit April) steht der Ex-Nr.2-Pick vor der nächsten großen Hürde seiner Karriere: sich irgendwie Minuten in dieser GSW-Rotation erarbeiten. Da kann schnell mal Frust aufkommen ... © getty 8/31 HOUSTON ROCKETS: KEVIN PORTER JR. - Dass die Rockets in dieser Saison keine Bäume ausreißen würden, war klar, dass sie aber so schlecht sein würden, überrascht dennoch. Das liegt auch an KPJ, der das tiefste Scoring-Loch seiner Karriere durchläuft. © getty 9/31 Über die vergangenen zehn Spiele traf er 34,7 Prozent aus dem Feld und 26 Prozent von draußen. Katastrophale Quoten für den Shooting Guard, der vergangenen Saison zurecht als Steal gefeiert wurde. Zudem auch defensiv noch sehr anfällig. © getty 10/31 LOS ANGELES CLIPPERS: SERGE IBAKA - Seit seinem Wechsel aus Toronto nach L.A. läuft es für den Big Man noch überhaupt nicht. Er verpasste den Großteil der Vorsaison mit einer Rückenverletzung, ehe er sich im Juni operieren ließ und erneut ausfiel. © getty 11/31 Seither spielte der Veteran zweimal in dieser Saison für knapp sieben Minuten, ehe er die Reißleine zog und beschloss, über die G-League seinen Groove wiederzufinden. Eine respektable Entscheidung für einen Champion und dreimaligen All-Defensive-Player. © getty 12/31 LOS ANGELES LAKERS: RUSSELL WESTBROOK - Die Erwartungen an Westbrook vor der Saison waren enorm, die Fans in Purple and Gold hatten schon eine neue Big-Three ausgerufen. Aber seit der Verletzung von LeBron schafft Westbrook es nicht, das Team zu tragen. © getty 13/31 Seine Quoten liegen noch unter Karriereschnitt (42,8 & 30,0), seine Defensive ist teilweise haarsträubend und er leistet sich die meisten Turnover der Liga (5,3). Er ist nicht einmal der beste Neuzugang der Lakers. © getty 14/31 MEMPHIS GRIZZLIES: JAREN JACKSON JR. - Dem 22-Jährigen war im Vorfeld eine Breakout-Saison angedichtet worden, davon ist er aktuell aber weit entfernt. Er trifft nicht einmal 40 Prozent aus dem Feld und kommt offensiv in keinen Rhythmus. © getty 15/31 Erschreckend ist zudem, wie schwach JJJ bisher in der Defensive auftritt. Mit seiner Rückkehr sollte die Defensive einen großen Sprung nach vorne machen, das Gegenteil ist aber der Fall. Memphis stellt derzeit die zweitschlechteste Defensive der Liga. © getty 16/31 MINNESOTA TIMBERWOLVES: KARL-ANTHONY TOWNS - Neue Saison, alte Leier in Minnesota. Die Wolves haben in Person von Towns einen der begabtesten Offensivspieler der Liga in ihren Reihen, nutzen das aber einfach nicht aus. © getty 17/31 KAT legt gute Quoten auf, hat aber nur die dritthöchste Usage-Rate des Teams. Vor allem in der Crunchtime wandert der Ball oft in die Hände von Russell oder Edwards, anstatt den Big Man im Post zu suchen. Warum nur? © getty 18/31 NEW ORLEANS PELICANS: ZION WILLIAMSON - Die Pelicans sind nach den wirklich katastrophalen Rockets das schlechteste Team der Liga und zudem macht auch noch der große Heilsbringer Zion Probleme - vor allem sein Gewicht. © getty 19/31 Zion spielte nach seinem Fußbruch noch kein Spiel in der Saison, seine Form bereitet aber Sorgen. ("Er sieht aus, als ob ich und Shaq ein Baby hätten", sagte Charles Barkley letztens). Sein Comeback rückt näher, aber die Verletzungen häufen sich ... © getty 20/31 OKLAHOMA CITY THUNDER: ALEXSEJ POKUSEVSKI - Bei OKC stehen in dieser (und den kommenden Jahren) die Zeichen auf Rebuild und eigentlich sollte auch der Serbe ein Teil dessen werden, nach seiner Rookie-Saison hat er aber deutliche Rückschritte gemacht. © getty 21/31 Er passt derzeit noch überhaupt nicht in das offensive Scheme und sein Dreier ist besorgniserregend (21,6 Prozent). Sein außergewöhnliches Skillset kann er bisher nur zu selten unter Beweis stellen, zudem fehlen ihm die Kilos für die Defensive. © getty 22/31 PHOENIX SUNS: CAMERON JOHNSON - Viel zu meckern gibt es nicht bei den Suns, gegen die Mavs fuhren sie zuletzt Sieg Nummer zehn in Serie ein, obwohl immer wieder Spieler fehlten und andere Off-Nights erwischten. Johnson hat jedoch bisher zu viele davon. © getty 23/31 In der vergangenen Spielzeit noch einer wichtigsten Bankspieler der Suns, stehlen ihm derzeit einige Spieler die Show (und auch die Spielminuten). 35,7 Prozent aus dem Feld sind einfach zu wenig. © getty 24/31 PORTLAND TRAIL BLAZERS: DAMIAN LILLARD - Viele Superstars haben in dieser Spielzeit mit dem neuen Ball und der neuen Regelauslegung zu kämpfen, bei niemandem ist es aber so akut wie bei Dame. © getty 25/31 20,4 Punkte bei 38,4 Prozent aus dem Feld und 28,3 Prozent von Downtown sind für den Eliteshooter (bis auf die Punkte) allesamt Karrieretiefstwerte - und das mit Abstand! Zuletzt schien seine Formkurve aber nach oben zu zeigen. © getty 26/31 SACRAMENTO KINGS: DE’AARON FOX - Seit dieser Saison spielt der pfeilschnelle Point Guard unter seinem Maximalvertrag, rechtfertigt das bis dato aber noch nicht. © getty 27/31 Sein Dreier will überhaupt nicht fallen (24,3 Prozent) und auch sonst ist Fox in dieser Saison viel zu streaky. Auch seine Assists sind im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Eine Bilanz von 6-9 hat sich Sacramento so nicht vorgestellt. © getty 28/31 UTAH JAZZ: JORDAN CLARKSON - In der vergangenen Saison war Clarkson ein "Walking Bucket" und traf mit seinem unbekümmerten Mindset oft jeden noch so schweren Wurf, in dieser Saison will ihm das einfach nicht gelingen. © getty 29/31 Nach dem alten Sprichwort "Shooters shoot" feuert er 9,7 Dreier pro Spiel (Karrierehöchstwert), trifft aber nur 25 Prozent davon (schlechtester Wert seiner Karriere). Das muss sich verbessern, schließlich ist er nicht als guter Verteidiger bekannt. © getty 30/31 SAN ANTONIO SPURS: LONNIE WALKER IV - In einer Saison, in der sich die Spurs im Umbruch befinden, wäre es die optimale Gelegenheit für Walker, sich zum Spieler der Zukunft in San Antonio zu mausern. Das gelingt ihm aber einfach nicht. © getty 31/31 Der 23-Jährige, der im Sommer Restricted Free Agent wird, schafft es nicht, den nächsten Sprung zu machen und sich als gestandener NBA-Spieler zu etablieren. Seine Würfen wirken oft überhastet und in Sachen Playmaking hat er noch viel Luft nach oben.

NBA: Horton-Tucker sammelt Argumente für die Starting Five

So oder so wird er James dank seiner ständigen Drive-Gefahr mehr Platz bieten, sodass der King seine gefürchteten Pässe an den Mann bringen kann. Da THT in aktueller Form auch als Spot-Up-Shooter eingesetzt werden kann, hilft er womöglich sogar dem eigentlich nicht idealen Spacing der Lakers. Hält er die Wurfquote stabil, müsste Vogel fast zwingend einen Platz in der Starting Five für ihn finden.

Auch Horton-Tuckers Teamkollegen sind begeistert von dessen jüngsten Leistungen. "So einen Auftritt in seinem ersten Spiel hinzulegen, ist fantastisch. Das zeugt von seiner harten Arbeit", sagte AD nach dem Spurs-Sieg. THT selbst zeigte sich selbstbewusst: "Das Spiel fängt an, langsamer für mich zu werden. Ich habe das Gefühl, dass das erst der Anfang ist."

Die Lakers zogen Horton-Tucker in der Offseason Alex Caruso (mittlerweile Bulls) vor und zahlten ihm 30 Mio. Dollar über drei Jahre. Zwar hätten sie beide behalten können und der Verzicht auf Caruso wird zurecht noch immer kritisch gesehen - macht THT aber so weiter, könnte er Caruso bald dennoch nicht nur als Publikumsliebling ablösen. Er bringt all das mit, was diese eher alte Truppe dringend gebrauchen kann.

NBA: Talen Horton-Tuckers bisherige Saisonspiele