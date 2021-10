NBA News: Steve Kerr wohl Favorit auf den Posten als neuer Head Coach von Team USA

Steve Kerr gilt als Favorit auf den Trainerposten des Nationalteams der USA. Damit wäre er der Nachfolger von Gregg Popovich, der nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio seinen Rücktritt als Coach von Team USA erklärte.

Das geht aus einem Bericht von Marc Stein hervor. USA Basketball Managing Director Grant Hill wolle offenbar noch vor dem Saisonstart der NBA am 19. Oktober einen neuen Head Coach bestimmen. Hill setze dabei auf einen Trainer mit internationaler Erfahrung.

Kerr war stand bereits bei der FIBA-Weltmeisterschaft 2019 und bei Olympia 2020 als Assistent an der Seitenlinie von Team USA. Der 56-Jährige bestätigte das Interesse an der Position als Head Coach. "Natürlich wäre ich interessiert. Ich meine, wer wäre das nicht?", sagte Kerr im August gegenüber The Athletic.

Heat-Coach Erik Spoelstra wird ebenfalls als möglicher Popovich-Nachfolger gehandelt. Dieser war in den Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele in Tokio involviert, reiste jedoch nicht mit nach Japan.

Kerr führte die Golden State Warriors zwischen 2015 und 2019 in fünf aufeinanderfolgenden Spielzeiten in die Finals und coachte dort eine Reihe von Star-Spielern. Daher gilt er als idealer Kandidat für das Star-Ensemble der USA, auf dem in den internationalen Wettbewerben stets hohe Erwartungen liegen.