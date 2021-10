NBA-Voting: SPOX sucht den besten Spieler aller Zeiten - Wer ist der GOAT?

Die NBA feiert in der in zwei Wochen startenden Saison 2021/22 ihr 75-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird standesgemäß zelebriert, unter anderem wird die Association die 75 besten Spieler aller Zeiten küren. SPOX will schon jetzt wissen: Wer ist der GOAT?

"Die Saison 2021/22 wird wahrhaft besonders, wir feiern 75 Jahre NBA-Basketball", erklärte Commissioner Adam Silver vor wenigen Wochen. "Wir freuen uns darauf, die besten Spieler und Teams zu ehren - sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der Gegenwart -, die Generationen von Fans weltweit inspiriert haben."

Bereits zum 50. Jubiläum im Jahr 1996 veröffentlichte die NBA eine Liste der Top 50 Spieler der Historie. Dieses Ranking wird 25 Jahre später überarbeitet und ausgebaut.

Bevor SPOX am Ende der Woche seine eigene Top 75 präsentiert, wollen wir von Euch wissen: Wer gehört Eurer Meinung nach zu den besten Spielern der NBA-Geschichte? Wer ist der GOAT, der "Greatest Of All Time"?

SPOX sucht den besten Spieler aller Zeiten: Jetzt abstimmen!

Wir haben eine Vorauswahl der potenziell 25 besten Spieler aller Zeiten zusammengestellt, die Ihr auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten könnt. Hierbei gilt: 5 steht für den GOAT. Die Auflösung folgt am 8. September. Hier geht's zur Abstimmung!