NBA News: Fehlen Kyrie Irving und Andrew Wiggins bei Heimspielen? Sorge um Spielberechtigung nicht geimpfter NBA-Stars

Mehrere nicht geimpfte NBA-Stars könnten womöglich in einzelnen Arenen nicht spielberechtigt sein. Laut übereinstimmenden Medienberichten könnte dies unter anderem auf Andrew Wiggins von den Golden State Warriors und Kyrie Irving von den Brooklyn Nets zutreffen.

Wie ESPN und der San Francisco Chronicle berichten, hat sich Wiggins bisher gegen eine Impfung gegen das Coronavirus entschieden. Vergangene Saison hatte der 26-Jährige betont, sich nur impfen zu lassen, wenn er dazu gezwungen werden würde.

Sein Impfstatus könnte allerdings dazu führen, dass er bei Heimspielen nicht zur Verfügung stehen könnte. Die Stadt San Francisco verlangt einen Nachweis für eine Impfung gegen COVID-19, um an Indoor-Events teilnehmen zu dürfen.

Ähnliche Regeln gelten derzeit auch in New York City. Dort verbieten es die lokalen Anordnungen den Spielern der Nets und Knicks, am Training oder Spielen in Hallen teilzunehmen, "ohne einen Nachweis von mindestens einer Dosis einer COVID-19-Impfung, außer sie besitzen eine medizinische oder religiöse Ausnahmebescheinigung."

Nach Informationen von Yaron Weitzman von Fox Sports hat Kyrie Irving bisher noch keine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Auch sein Status für die Heimspiele ist damit noch offen. Einem Bericht von The Athletic zufolge sind aktuell rund 90 Prozent aller NBA-Spieler komplett geimpft.

Im Fall Wiggins könnte die NBA dem Warriors-Forward offenbar eine religiöse Ausnahmebescheinigung erteilen. Allerdings müsste diese noch von der Stadt San Francisco genehmigt werden, damit Wiggins wirklich in die Halle darf. In der kommenden Woche startet das Training Camp, am 19. Oktober beginnt für die Warriors die neue Saison.