NBA News: Anthony Davis war offenbar mit Dennis Schröder unzufrieden

Anthony Davis war offenbar mit der Spielweise von Dennis Schröder in der vergangenen Saison unzufrieden. Das berichtet Eric Pincus von Bleacher Report mit Verweis auf Lakers-interne Quellen.

Demnach sei der Big Man "frustriert" von der Spielweise des Deutschen in der Offensive gewesen und habe für seinen Geschmack zu selten den Ball im Post bekommen - im Vergleich zur Vorsaison mit Rajon Rondo als Point Guard.

Als Champion in die vergangene Saison gehend, hatte Davis immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und schaffte es nicht, seine Form aus der Saison 2019/20 zu erreichen. Er legte im Schnitt 21,8 Punkte, 7,9 Rebounds und 3,1 Assists auf.

Schröder spielte dagegen einen vernünftige erste Spielzeit im Trikot der legendären Franchise und legte 15,4 Punkte, 3,5 Rebounds und 5,8 Assists in der regulären Saison auf. Als er dann in den Playoffs für die verletzten Superstars einspringen sollte, enttäuschte er aber und konnte seine guten Leistungen nicht bestätigen. Nachdem er im Frühjahr einen Vertrag über 84 Millionen Dollar über vier Jahre bei den Lakers ausgeschlagen hatte, sicherten die Boston Celtics sich seine Dienste in der Free Agency schließlich für ein Jahr (5,9 Mio. Dollar).

Für die kommende Saison haben die Lakers ausreichend Ersatz auf der Spielmacher-Position geholt, mit Rückkehrer Rondo, Russell Westbrook (Washington Wizards) und Kendrick Nunn (Miami Heat) sind gleich drei gestandene Point Guards nach Hollywood gekommen.