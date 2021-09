NBA - Saisonvorschau Warriors, Grizzlies, Timberwolves: Abteilung Attacke scharrt mit den Hufen

In vier Wochen ist es soweit, dann startet die NBA in die neue Saison! Bevor es losgeht, beleuchten wir in unserer Preview-Serie die Stärken und Schwächen aller 30 Teams und wagen einen Ausblick. Ballern sich die Warriors nach zwei Jahren Absenz zurück in die Playoffs? Was ist drin für die Grizzlies und Wolves?

In unserer zehnteiligen Serie werfen wir nach und nach einen detaillierten Blick auf jeweils drei Teams aus den beiden Conferences. Los geht es mit den Golden State Warriors, Memphis Grizzlies und Minnesota Timberwolves.

NBA-Saisonvorschau GOLDEN STATE WARRIORS

Golden State Warriors: Die Transaktionen

Neuzugänge

Draft: Jonathan Kuminga (Nr. 7), Moses Moody (Nr. 14)

Jonathan Kuminga (Nr. 7), Moses Moody (Nr. 14) Free Agency: Andre Iguodala (Heat), Otto Porter (Magic), Nemanja Bjelica (Heat), Chris Chiozza (Nets)

Abgänge

Trade: Eric Paschall (Jazz)

Eric Paschall (Jazz) Free Agency: Kelly Oubre Jr. (Hornets), Kent Bazemore (Lakers), Alen Smailagic (Partizan), Nico Mannion (Bologna), Jordan Bell

Golden State Warriors: Die wichtigsten Statistiken 2020/21

Bilanz Regular Season Offensiv-Rating Defensiv-Rating Net-Rating 39-33 (Platz 8 im Westen) 110,5 (20.) 109,4 (5.) 1,1 (15.)

Golden State Warriors: Die Strategie in der Offseason

Seit nun zwei Jahren scharrt die Abteilung Attacke der Warriors ungeduldig mit den Hufen, arge Verletzungssorgen machten den Dubs aber immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Nach fünfmal Finals in Folge erwischte es 2019/20 zunächst Stephen Curry und Klay Thompson - 20/21 war der Chefkoch zwar zurück, sein Splash Brother fiel allerdings erneut die komplette Saison aus.

Golden State kratzte immerhin an der Postseason, doch selbst ein Curry auf absurdem Niveau - Scorer-Krone (32,0 Punkte) inklusive überragendem True-Shooting-Wert von 65,5 Prozent - konnte die Dubs nicht über das Play-In-Turnier hinaus tragen. Zu sehr waren er und DPOY-Kandidat Draymond Green auf sich allein gestellt.

Kommende Saison soll die Playoff-Dürre aber wieder beendet werden. Das wichtigste Ziel bleibt, die verbliebene Prime von Curry nicht weiter zu verschwenden. Möglichkeit Nummer eins, damit das gelingt: einen weiteren Star per Trade an Land ziehen. Mit gleich zwei Lottery-Picks in der Hinterhand setzten viele Warrriors-Fans ihre Hoffnungen in genau dieses Szenario. Doch ein Trade ließ sich nicht realisieren.

Stattdessen sammelte das Front Office in Person von Kuminga (7. Pick) und Moody (14. Pick) weiteres junges Talent an, mit Ex-Finals-MVP Iguodala, Porter Jr. und Bjelica wurde die in der Vorsaison bedenkliche Tiefe adressiert. Golden State hat somit mehr Optionen und einen Trumpf in der Hinterhand: die Rückkehr von Thompson.

Golden State Warriors: Die Schwachstellen

Ein Problem aus der Vorsaison könnte sich allerdings auch in 2021/22 erneut herauskristallisieren. Golden State verfing sich immer wieder in dem Versuch, Jugend forscht und Playoff-Hatz unter einen Hut zu bringen. Darunter litt in erster Linie die Entwicklung von James Wiseman, der den hohen Ansprüchen in San Francisco in seiner Rookie-Saison nicht genügte, bevor er die letzten 19 Saisonspiele aufgrund eines Meniskusrisses verpasste.

Auch zur Summer League war der Center noch nicht bereit für ein Comeback, im Training Camp wird er vorerst nur individuell trainieren. Dabei bräuchte er dringend die Saisonvorbereitung, nachdem er bereits im Vorjahr das für junge Spieler so wichtige Camp verpasst hatte. Neben dem 20 Jahre alten Wiseman gesellen sich nun in Person von Kuminga (18) und Moody (19) zwei weitere junge Variablen, die wohl eher keine sofortige Hilfe auf der Jagd nach den Playoffs darstellen.

Kuminga bringt großartiges Potenzial mit, ist aber noch sehr roh. Moody ist zwar ein starker Schütze, doch muss er das erst einmal auf NBA-Niveau beweisen. Bekommen die beiden Teenager genügend Raum, um Fehler zu machen, während Golden State nach Siegen lechzt? Die Dubs müssen vor allem auf einen Entwicklungsschritt von Wiseman hoffen, auch um das schwache Rebounding anzugehen.

Der Kader der Golden State Warriors

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Stephen Curry Klay Thompson* Andrew Wiggins Draymond Green Kevin Looney Mychal Mulder Jordan Poole Andre Iguodala Otto Porter Jr. James Wiseman* Chris Chiozza Moses Moody Jonathan Kuminga Nemanja Bjelica Gary Payton II Damion Lee Juan Toscano-Anderson

*zum Saisonstart noch verletzt

Kadercheck Warriors: Die Rückkehr zur alten Erfolgsformel © getty 1/33 Wie schon im Vorjahr stellen die Warriors das teuerste Team der Liga. Nach zwei Jahren ohne Playoffs wollen die Dubs in den letzten guten Curry-Jahren noch einmal angreifen. Reicht diesmal das Personal zum Contender-Status? Wir machen den Check. © getty 2/33 GUARDS - STEPHEN CURRY | Alter: 33 | Stats 20/21: 32,0 Punkte, 5,8 Assists, 48,2 FG%, 42,1 3P% | Gehalt: 45,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2026) © getty 3/33 33 Jahre alt und kein bisschen müde. Der amtierende Scoring-Champion spielte auf dem Niveau seiner MVP-Jahre und verlängerte kürzlich seinen Vertrag. Mit mehr Waffen wird auch Curry noch einmal gefährlicher. Auch nach drei Titeln ist er nicht satt. © getty 4/33 KLAY THOMPSON | Alter: 31 | Stats 20/21: verletzungsbedingt ohne Einsatz | Gehalt: 38,0 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 5/33 Man könnte meinen, dass mit Thompson der Erfolg der Warriors steht und fällt. Der Wurf wird nicht das Problem sein, aber kann er noch so gut wie vor seiner Achillessehnenverletzung verteidigen? Das ist die große Frage für die Warriors vor der Spielzeit. © getty 6/33 JORDAN POOLE | Alter: 22 | Stats 20/21: 12,0 Punkte, 1,9 Assists, 43,2 FG%, 35,1 3P% | Gehalt: 2,2 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 7/33 Nach einer schwachen Rookie-Saison steigerte sich Poole enorm und spielte sich in der Rotation fest. Der 22-Jährige dürfte auch in der kommenden Saison eine Rolle haben, auch weil er zumindest ein bisschen Playmaking mitbringt. © getty 8/33 DAMION LEE | Alter: 28 | Stats 20/21: 6,5 Punkte, 3,2 Rebounds, 46,7 FG%, 39,7 3 P% | Gehalt: 1,9 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 9/33 Der Schwager von Curry ist schon fast eine Konstante bei den Warriors. Erst Two-Way-Player, nun Teil der Rotation. Der Kader ist aber breiter geworden, der gute Schütze dürfte es diese Saison schwerer haben. © getty 10/33 MOSES MOODY | Alter: 19 | Rookie | Gehalt: 3,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © getty 11/33 Der 14. Pick im Draft könnte mal ein richtig guter 3-and-D-Spieler werden, womöglich hilft er auch bereits in der kommenden Spielzeit ein wenig. Spannend wird sein, ob Moody schon in seiner Rookie-Saison defensiv Einfluss nehmen kann. © getty 12/33 MYCHAL MULDER | Alter: 27 | Stats 20/21: 5,6 Punkte, 1,0 Rebounds, 39,7 3P% | Gehalt: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 13/33 Hinter den Splash Brothers der vermutlich beste Schütze im Kader. Mulder hat seine Chance genutzt und spielte sich in der Katastrophen-Saison 19/20 in den Fokus. Wird in der kommenden Spielzeit aber wohl wieder etwas zurückstecken müssen. © getty 14/33 WINGS - ANDREW WIGGINS | Alter: 26 | Stats 20/21: 18,6 Punkte, 4,9 Rebounds, 1,0 Blocks, 47,7 FG%, 38,0 3P% | Gehalt: 31,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 15/33 Ein Star wird der Kanadier nicht mehr, aber im Warriors-Trikot überzeugte der frühere Top-Pick vor allem defensiv. Und: 18 Punkte legt man nicht ohne Skills auf. Sein Vertrag mag zwar zu groß sein, doch er ist dennoch ein überdurchschnittlicher Spieler. © getty 16/33 ANDRE IGUODALA | Alter: 37 | Stats 20/21: 4,4 Punkte, 3,5 Rebounds, 2,3 Assists, 38,3 FG% | Gehalt: 2,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 17/33 Iggy ist zurück, doch kann er Golden State noch helfen? Ein bisschen was sollte er noch im Tank haben und es sollte niemanden wundern, wenn Iguodala mehr oder weniger den Curry-Backup gibt. Dort klafft nämlich weiter eine große Lücke im Kader. © getty 18/33 OTTO PORTER | Alter: 28 | Stats 20/21: 9,7 Punkte, 5,4 Rebounds, 37,5 3P% | Gehalt: 2,4 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 19/33 Porter zum Minimum ist ein Steal, auch wenn der Forward nach einigen Verletzungen nicht mehr an das Niveau alter Wizards-Tage anknüpfen kann. Als Flügelspieler von der Bank ist er als guter Werfer mit solider Defense dennoch eine gute Option. © getty 20/33 JONATHAN KUMINGA | Alter: 18 | Rookie | Gehalt: 5,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © getty 21/33 Die Wildcard. Kuminga ist roh, hat aber auch großartige Anlagen, insbesondere beim Drive zum Korb. Hat mit 18 bereits einen NBA-Body, doch der Wurf ist ein Problem. Gleiches gilt für seinen Basketball-IQ, den es im Warriors-System dringend benötigt. © getty 22/33 JUAN TOSCANO-ANDERSON | Alter: 28 | Stats 20/21: 5,7 Punkte, 4,4 Rebounds, 2,8 Assists, 57,9 FG%, 40,2 3P% | Gehalt: 1,7 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 23/33 Ein echter Fanliebling, auch weil er aus Oakland ist. JTA ist der klassische Hustle-Spieler, der vor allem defensiv seine Stärken hat. Der Wurf fiel im Vorjahr gut, nun muss er beweisen, dass dies nicht nur eine Eintagsfliege war. © getty 24/33 NEMANJA BJELICA | Alter: 33 | Stats 20/21: 6,5 Punkte, 3,4 Rebounds, 45,4 FG%, 31,8 3P% | Gehalt: 2,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 25/33 Der Serbe wurde bei den Kings nicht mehr gebraucht, in Miami entschloss man sich recht schnell, dass man keine Verwendung für Bjelica hat. Hinten ist er ein großer Schwachpunkt, dazu fiel der sonst so sichere Wurf überhaupt nicht. Dreht er den Spieß um? © getty 26/33 BIGS - DRAYMOND GREEN | Alter: 31 | Stats 20/21: 7,0 Punkte, 7,1 Rebounds, 8,9 Assists, 44,7 FG%, 27,0 3P% | Gehalt: 24,0 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 27/33 Scoren ist bei Green inzwischen eher Nebensache, stattdessen liegen seine Vorteile im blinden Verständnis mit Curry und seiner Defense. Vermutlich wird Green mehr Center spielen als früher, hier ist er inzwischen aber am besten aufgehoben. © getty 28/33 KEVON LOONEY | Alter: 25 | Stats 20/21: 4,1 Punkte, 5,3 Rebounds, 54,8 FG% | Gehalt: 5,2 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 29/33 Der Center spielte endlich mal wieder fast eine komplette Saison durch und blieb von Verletzungen verschont. Seine Defense ist solide, vorne bringt er nicht viel. Kennt aber das System der Dubs und macht keine gravierenden Fehler. © getty 30/33 JAMES WISEMAN | Alter: 20 | Stats 20/21: 11,5 Punkte, 5,8 Rebounds, 51,9 FG% | Gehalt: 9,2 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 31/33 Startet der Nr.2-Pick des Vorjahres nun durch? Wisemans Rookie-Saison war holprig, noch hat der Youngster nicht seinen Platz gefunden. Potenzial ist da, aber noch fehlt das Spielverständnis und die richtige Technik in der Defense. © getty 32/33 COACH - STEVE KERR: Stand in den vergangenen Jahren bei den Fans häufiger in der Kritik, geht nun aber in sein achtes Jahr. Kerr kann stur sein, vertraut seinem System. Die Spieler vertrauen aber auch ihm, weswegen Kerr weiter fest im Sattel sitzt. © getty 33/33 FAZIT: Nach Jahren mit dünner Bank ist der Warriors-Kader so tief wie lange nicht mehr. "Strength in numbers" war bei den ersten Titeln das Motto, dies könnte auch diesmal gelten. Bleiben alle gesund, kann um den Heimvorteil gespielt werden.

Golden State Warriors: Der Hoffnungsträger

Die Chancen der Warriors, ganz oben anzugreifen, stehen und fallen mit Klay Thompson und der großen Frage: Wann und in welcher Verfassung kommt er zurück? Sollte er um Weihnachten herum von seinem Kreuzband- und Achillessehnenriss auf den Court zurückkehren, wie es die Dubs laut ESPN anpeilen, wird er 30 Monate lang kein NBA-Spiel absolviert haben.

Mehrere von USA Today befragte Sportmediziner zeigten sich "vorsichtig optimistisch", dass der 31-Jährige im Laufe der Saison sein altbekanntes Niveau wiedererlangen könnte. Seinen elitären Shooting-Touch wird er ohnehin nicht verloren haben, Fragezeichen gibt es eher bei der Defense.

Die Dubs werden ihn in der Regular Season behutsam heranführen, in der Hoffnung, dass er pünktlich zu den Playoffs komplett fit ist. Das Best-Case-Szenario wäre ein Comeback a la Kevin Durant, doch es gibt auch genügend Negativbeispiele von Spielern, die nach einem Achillessehnenriss nicht mehr die Alten waren.

Golden State Warriors: Fazit

In der Offseason haben die Warriors erfolgreich an ihrem Kader gefeilt. Zwar ist offen, ob Curry das Niveau der vergangenen Spielzeit nochmal erreichen kann, aber das braucht er vielleicht auch gar nicht mit mehr Unterstützung an seiner Seite.

Neben den Neuzugängen und Youngstern, die beweisen müssen, was sie noch bzw. bereits im Tank haben, muss auch Andrew Wiggins seine guten Leistungen im Warriors-Dress bestätigen. So oder so sollte Golden State wieder im Playoff-Mix mitmischen, doch zum echten Contender-Status fehlt noch ein Hauch. Womöglich hilft Thompson bei diesem Sprung - oder ein Trade für einen weiteren Star.