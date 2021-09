Nach mehreren Monaten Pause geht es in der besten Basketballliga der Welt wieder zur Sache. Wir zeigen Euch, wann die NBA Saison 2021/2022 losgeht und geben alle Infos über Auftakt, Playoff-Start und Trade-Deadline.

NBA: Wann beginnt die Saison 2021/22? - Termine und Auftakt

Nach zwei ganz speziellen und gekürzten Saisons soll in dieser Saison in der NBA wieder alles normal ablaufen. Keine Bubble, volle Stadien und intensive Games in den jeweiligen Hallen.

Die Teams bereiten sich ab dem 28. September in den Trainingscamps vor und haben somit gute drei Wochen Zeit um den Körper und die Teamchemie auf Wettkampfniveau zu bringen.

Los geht's dann ab Dienstag, dem 19. Oktober mit der Opening Night und dem Spiel zwischen dem amtierenden Champion Milwaukee und dem Star Ensemble der Brooklyn Nets.

NBA: Wann beginnt die Saison 2021/22? - Alle Termine im Überblick

Datum Event 28. September Beginn Trainingcamps 19. Oktober Opening Night 10. April Ende der Regular Season 12-15. April Play In Turnier 16. April Playoffs 2. Juni Finals 19. Juni Finals Spiel 7 (wenn nötig) 23. Juni NBA Draft 2022

NBA: Wann beginnt die Saison 2021/22? - Playoff-Start, Trade-Deadline

Ein genaues Datum für die Trade Deadline ist bislang noch nicht festgelegt, es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Deadline auf einen Tag im Februar oder März fallen wird.

Wie üblich geht die Saison im Frühling dann in die entscheidende Phase, wenn die Playoffs anstehen.

Es wurde bereits entschieden, dass es erneut ein sogenanntes Play-In-Turnier geben wird. Dieses findet bereits zwei Tage nach Ende der Regular Season vom 12. bis zum 15.April statt. Hier wird sich entscheiden, wer es als letzte Teams in die Playoffs schafft.

Ab dem 16. April geht es dann in die Postseason.

NBA: Wann beginnt die Saison 2021/22? - Termine, Auftakt, Playoff-Start, Trade-Deadline: NBA nur auf DAZN

