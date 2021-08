NBA News, Philadelphia 76ers: Kein Trade von Ben Simmons vor dem Training Camp?

In Liga-Kreisen gehen offenbar einige NBA-Insider davon aus, dass Ben Simmons zum Start des Training Camps Ende September weiter ein Teil der Philadelphia 76ers sein wird. Sixers-Boss Daryl Morey möchte angeblich keinen Deal überstürzen.

Das geht aus einem Bericht von Jake Fischer (Bleacher Report) hervor. Demnach könnte sich ein Trade des 25-Jährigen noch eine Weile hinziehen - sofern die Portland Trail Blazers nicht Franchise-Star Damian Lillard verfügbar machen.

Der Point Guard der Blazers stehe bei den Sixers weiterhin ganz oben auf der Wunschliste, allerdings vermuten laut Fischer einige Insider, dass sich der 31-Jährige die ersten Saisonwochen mit dem Team um den neuen Head Coach Chauncey Billups anschauen und Portland eine Chance geben werde.

Simmons selbst präferiere derweil weiterhin einen Tapetenwechsel. Nach Informationen von Fischer rechne der dreimalige All-Star mit einem Trade, er stehe nicht in persönlichem Kontakt mit Moray, Coach Doc Rivers oder Sixers-Star Joel Embiid, der vor Kurzem eine Vertragsverlängerung in der Stadt der brüderlichen Liebe unterschrieb. Stattdessen habe sein Camp sich bei rivalisierenden Teams nach dem Interesse an Simmons erkundigt.

Doch Morey möchte offenbar nichts überstürzen, er sei sogar bereit, mit Simmons ins Training Camp zu gehen, das Ende September startet. Auch die möglicherweise "explosive" Simmons-Situation nach dem enttäuschenden Playoff-Aus der Sixers und Kritik von Embiid und Coach Rivers schrecke Morey nicht davon ab, auf einen passenden Deal zu warten.

Philadelphia hoffe auf ein "James-Harden-ähnliches Paket" als Gegenwert für Simmons. Zu den Interessenten gehören unter anderem die Minnesota Timberwolves, die ein solches Paket aber nur schwer schnüren könnten. Auch den Spurs, Kings und Warriors wurde bereits Interesse nachgesagt.