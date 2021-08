NBA News: Philadelphia 76ers halten Joel Embiid langfristig - Supermax-Extension für Star-Center

Die Philadelphia 76ers haben sich offenbar auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Joel Embiid geeinigt, die den Franchise-Star bis 2027 an die Sixers bindet. Das berichten Ramona Shelburne (ESPN) und Shams Charania (The Athletic) übereinstimmend.

Demnach wird Embiid die Supermax-Extension über vier Jahre und 196 Millionen Dollar unterschreiben. Der aktuelle Vertrag des 27-Jährigen läuft noch bis 2023, bevor der neue Kontrakt startet. Damit bekommt er bis 2027 insgesamt 261,2 Millionen Dollar von den Sixers überwiesen.

Embiid qualifizierte sich vergangene Saison für die Supermax-Extension, nachdem er im MVP-Rennen auf Platz zwei landete und ins All-NBA Second Team nominiert wurde. Für den Kameruner war es die dritte All-NBA-Nominierung in seiner Karriere, zudem wurde er bereits viermal ins All-Star Game gewählt und schaffte es dreimal ins All-Defensive Team.

Wie ESPN berichtet, ist der neue Deal für Embiid, der die Verhandlungen selbst führte, komplett garantiert. In seiner Rookie-Verlängerung waren noch zahlreiche Klauseln enthalten für den Fall einer schweren Verletzung. In den Playoffs 2021 verpasste er eine Partie aufgrund einer Meniskusverletzung, eine Operation sei aber nicht nötig gewesen, so Shelburne mit Bezug auf anonyme Quellen.

Der Center setzte sich trotz seiner Verletzung mit 28,1 Punkten und 10,5 Rebounds bei 51,3 Prozent aus dem Feld in der Postseason zur Wehr, doch das Aus in der zweiten Runde gegen die Atlanta Hawks in sieben Spielen konnte er nicht verhindern.

Seit er im Draft 2014 von den Sixers an Position 3 ausgewählt wurde, hat er seine komplette Karriere in der Stadt der brüderlichen Liebe verbracht, zuletzt führte er sein Team viermal in Folge in die Playoffs, 2021 sogar als Top-Seed der Eastern Conference. Über die zweite Runde ist er aber bisher noch nie hinausgekommen.

NBA: Die Karrierestatistiken von Joel Embiid