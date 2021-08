NBA News: Champion Milwaukee Bucks verlängern mit Coach Mike Budenholzer

Die Milwaukee Bucks haben den Vertrag mit ihrem Head Coach Mike Budenholzer langfristig verlängert. Dies teilte der Klub von Superstar Giannis Antetokounmpo am Dienstag mit.

Laut ESPN läuft der Vertrag nun bis zum Ende der Saison 2024/2025. Sein ursprünglicher Vertrag galt nur noch für eine Spielzeit, nun bekommt er drei weitere Jahre an den Deal drangehängt.

Seit 2018 steht Budenholzer bei den Bucks an der Seitenlinie, in der vergangenen Saison führte er das Team in den Finals gegen die Phoenix Suns zum ersten NBA-Titel seit 50 Jahren und zur zweiten Championship der Franchise-Geschichte überhaupt.

In den Playoffs steht der zweimalige Coach of the Year bei einer Bilanz von 31-17 als Bucks-Coach, in der regulären Saison gewann er mit Milwaukee bisher 172 Partien bei 65 Niederlagen.

"Es ist nur schwer in Worte zu fassen, wie dankbar ich dieser Organisation bin", sagte Budenholzer in einem Statement. "Die Spieler machen den Erfolg auf dem Court möglich und wir haben die besten Spieler. Sie sind in den vergangenen drei Jahren zusammen gewachsen. Wir können es nicht abwarten, zurück an die Arbeit zu gehen und wieder um die NBA Championship zu kämpfen."