NBA News: Los Angeles Lakers auf der Suche nach weiterem Point Guard - Isaiah Thomas absolviert Workout

Die Los Angeles Lakers sind offenbar auf der Suche nach einem Veteranen im Backcourt, der dem Team mehr Tiefe verleihen soll. Auf dem Zettel der Lakers stehen wohl Isaiah Thomas, Darren Collison und Mike James.

Wie Chris Haynes (Yahoo Sports) berichtet, soll das Trio vor Kurzem ein Workout bei den Lakers absolviert haben. Eine Vertragsunterschrift von einem der drei erfahrenen Guards stehe aber nicht kurz bevor.

Eine andere Option für die Lakers sei demnach auch, mehrere Spieler ins Training Camp einzuladen und dort über die Vergabe der letzten Kaderplätze zu entscheiden. Aktuell haben die Lakers zwölf garantierte Verträge im Kader, laut Haynes plant das Team, mit 14 von möglichen 15 Spielern im Kader in die neue Saison zu starten, um sich Flexibilität zu wahren.

Priorität habe demnach ein dritter Point Guard hinter Russell Westrbook und Kendrick Nunn sowie ein zusätzlicher Flügelspieler. Dies deckt sich mit Informationen von Marc Stein, der bereits vergangene Woche vom Lakers-Interesse an Thomas berichtet hatte. Der 32-Jährige hatte zuletzt mit 81 Punkten in einem Pro-Am-Spiel in Seattle für Furore gesorgt.

Nach Informationen von Haynes habe Thomas am Dienstag gemeinsam mit LeBron James und Westbrook in L.A. trainiert. In einem ESPN-Interview bekräftigte der Guard seinen Wunsch nach einem NBA-Comeback: "Das ist das einzige Ziel, in einem NBA-Kader zu stehen. Ich weiß, dass ich das Talent dazu habe." Eine schwere Hüftverletzung hatte seiner Karriere einen Rückschlag verpasst, vergangene Saison absolvierte er nur drei Spiele auf einem Zehntagesvertrag bei den Pelicans.

Collison (33) hatte im Sommer 2019 überraschend sein Karriereende verkündet, in seiner letzten Saison mit den Pacers legte er im Schnitt 11,2 Punkte und 6 Assists bei 46,7 Prozent aus dem Feld und 40,7 Prozent von Downtown auf. James (30) wechselte in der vergangenen Saison von ZSKA Moskau zu den Brooklyn Nets, für die er 7,7 Punkte (37 Prozent FG und 35,5 Prozent Dreier) sowie 4,2 Assists markierte.