NBA News: LeBron James reagiert auf Kritik an Los Angeles Lakers - und löscht seinen Tweet

LeBron James hat auf Twitter auf Kritik an den Neuverpflichtungen der Los Angeles Lakers reagiert. Im Internet machten sich zahlreiche Fans über das Alter des neuen Lakers-Kaders lustig. LeBron löschte anschließend seinen Tweet allerdings wieder.

"Redet nur weiter über meine Truppe, wie alt wir sind, darüber, wie wir spielen, dass unsere Zeit in dieser Liga vorbei sei und so weiter", schrieb LeBron in der Nacht auf Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Tut mir diesen Gefallen, bitte. Behaltet dieses Narrativ bei, wenn es losgeht. Um mehr bitte ich euch gar nicht."

In den vergangenen Tagen kritisierten einige Fans in den Sozialen Medien das fortgeschrittene Alter vieler Neuzugänge des Champions von 2020. Russell Westbrook (32 Jahre), Trevor Ariza (36), Wayne Ellington (33), Carmelo Anthony (37) und Dwight Howard (35) haben die 30 bereits überschritten, dies trifft auf acht der aktuell zwölf Spieler im Lakers-Kader zu.

LeBron, selbst mittlerweile 36 Jahre alt, nimmt die Scherze auf Kosten der Lakers offensichtlich als Motivation für die kommende Saison. Allerdings löschte der King den Tweet kurz nach der Veröffentlichung wieder. Die Gründe dafür sind nicht bekannt.

Neben den Altstars sorgen Kendrick Nunn, Malik Monk oder Talen Horton-Tucker, der für drei Jahre und 32 Millionen Dollar gehalten werden konnte, für etwas frisches Blut im Kader. Anthony Davis geht mit seinen 28 Jahren ebenfalls auf die 30 zu. Die Lakers werden dennoch bei den Buchmachern in Las Vegas hinter den Brooklyn Nets als einer der Favoriten auf die Championship 2022 geführt.

Das aktuelle Depth Chart der Los Angeles Lakers