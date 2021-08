NBA News: Jimmy Butler unterschreibt neuen Mega-Vertrag bei den Miami Heat

Jimmy Butler hat sich langfristig den Miami Heat verschrieben. Der Forward hat offiziell einer Vertragsverlängerung bis 2026 zugestimmt.

Der 31-Jährige kam 2019 nach Miami und verzichtete auf seine Spieler-Option für die Saison 2022/23, um seinen Vertrag nun vorzeitig zu verlängern. Butler bleibt für maximale 184 Millionen Dollar über vier Jahre bis 2026, wobei er für das letzte Vertragsjahr erneut eine Player Option hält.

"Jimmy ist neben Bam [Adebayo] der Anker und das Gesicht unserer Franchise", erklärte Team-Präsident Pat Riley die Entscheidung der Heat. "Mit Jimmy haben wir einen All-NBA- und einen All-Defense-Spieler, der kratzbürstig und ansonsten einfach komplett ist. Er verdient diesen Vertrag, weil er zu einem der besten Spieler der Liga geworden ist."

Dennoch kam die Verlängerung etwas überraschend, da Butler dann knapp 37 Jahre alt, wenn sein Vertrag ausläuft. Der fünffache All-Star will aber in Miami bleiben und an der Seite seines Freundes Kyle Lowry, der via Sign-and-Trade aus Toronto kam, um eine weitere Chance auf die Finals spielen.

2020 hatte Butler die Heat bereits in die Finals geführt, dort unterlag Miami jedoch den Los Angeles Lakers um LeBron James und Anthony Davis in sechs Spielen. Im Jahr darauf konnten die Heat den Erfolg nicht bestätigen, schon in Runde eins setzte es gegen den späteren Champion Milwaukee Bucks einen Sweep.

Butler spielte dennoch ein gute Saison und verbuchte durchschnittlich 21,5 Punkte, 6,9 Rebounds und 7,1 Assists, dazu gelangen ihm pro Spiel die meisten Steals aller NBA-Spieler (2,1).