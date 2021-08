NBA News: Golden State Warriors planen Comeback von Klay Thompson spätestens an Weihnachten

Die Golden State Warriors haben als spätesten Termin für Klay Thompsons Rückkehr von seiner Achillessehnenverletzung wohl den ersten Weihnachtstag ins Auge gefasst. Das berichtete Ramona Shelburne bei ESPNs The Jump.

"Klay ist auf einem guten Weg", sagte Shelburne dort: "Es könnte auch sein, dass er schon ein wenig früher zurückkommt, aber um seine Kondition zu verbessern, peilen sie das Spiel gegen die Phoenix Suns an Weihnachten an."

Zuletzt stand Thompson in Spiel 6 der NBA-Finals 2019 auf dem Parkett, wo er sich beim Zug zum Korb das Kreuzband riss. Während der Vorbereitung auf sein Comeback verletzte er sich im November 2020 an der Achillessehne.

Shelburne: "Weihnachten ein konservatives Ziel"

Diese lange Pause sei auch der Grund für die Vorsicht der Warriors. "Er hat jetzt zwei Saisons am Stück verpasst", sagte Shelburne weiter: "Weihnachten ist ein konservatives Ziel, aber man will auf keinen Fall etwas überstürzen."

Nach dem am Freitag veröffentlichten NBA-Spielplan würde Thompson bei einem Comeback an Weihnachten die ersten 32 Spiele der Saison verpassen. Damit hätte er 50 Partien Zeit, um sich wieder an das Tempo der NBA zu gewöhnen und in Playoff-Form zu kommen.

In der Saison 2018/19 legte der "Splash Brother" durchschnittlich rund 22 Punkte, vier Rebounds und zwei Assists bei Feldwurf- und Dreierquoten von 47 und 40 Prozent auf.