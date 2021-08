NBA News - Chris Paul will mit den Phoenix Suns erneut angreifen: "Bin süchtig nach den Finals"

Nach dem Finals-Trip mit den Phoenix Suns in den Playoffs 2021 will Chris Paul mehr. Er sei nun "süchtig" nach den Finals, so der Point God. Zudem bestätigte er, dass er in der Offseason am Handgelenk operiert wurde.

"Das fühlt sich niemals gut an", sagte Paul angesprochen auf die Niederlage in den Finals gegen die Milwaukee Bucks (2-4) gegenüber Time. "Aber jetzt, nachdem ich diese Erfahrung einmal erleben durfte, bin ich irgendwie süchtig geworden."

Der 36-Jährige erreichte vergangene Saison zum ersten Mal in seiner 16-jährigen Karriere die NBA Finals. An der Seite von Devin Booker und Deandre Ayton führte der Veteran die Suns in seinem ersten Jahr in Phoenix auf den zweiten Platz in der Western Conference in der regulären Saison und nach Siegen gegen die Los Angeles Lakers, Denver Nuggets und L.A. Clippers schließlich in die Finals.

Allerdings hatte CP3 während des Finals-Runs mit Problemen am Handgelenk zu kämpfen, die ihn sichtlich beeinträchtigt hatten. Paul bestätigte, dass er sich in der Offseason operiert haben lasse. "Das war meine vierte Hand-OP", sagte der Point Guard. "Ich kenne also bereits den mentalen Aspekt der Reha. Das wird wieder."

Paul legte in der vergangenen Saison nach einem Offseason-Trade von den Oklahoma City Thunder in die Wüste Arizonas in der regulären Saison im Schnitt 16,4 Punkte und 8,9 Assists auf. In den Playoffs waren es 19,2 Punkte und 8,6 Vorlagen pro Spiel bei 49,7 Prozent aus dem Feld und 44,6 Prozent Dreierquote.

Anschließend unterschrieb er einen neuen Vierjahresvertrag in Phoenix, der ihm bis 2025 bis zu 120 Millionen Dollar einbringen kann (davon sind 75 Mio. garantiert). Mit den Suns will Paul kommende Spielzeit den nächsten Angriff auf den NBA-Titel starten.