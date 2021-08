NBA News: Trennen sich die Wege der Brooklyn Nets und DeAndre Jordan?

DeAndre Jordans Zeit bei den Brooklyn Nets könnte sich dem Ende entgegen neigen. Einem Medienbericht zufolge wollen die Nets den 33 Jahre alten Ex-All-Star loswerden. Jordan ist allerdings ein guter Kumpel von Kevin Durant und Kyrie Irving.

"Ausgehend von dem, was ich so höre, wäre ich überrascht, wenn Jordan noch ein Net ist, wenn das Team nach San Diego zum Training Camp fliegt", schreibt Alex Schiffer von The Athletic. Demnach habe Brooklyn den Center bereits rund um den Draft und in der Offseason rivalisierenden Teams angeboten.

Allerdings sei offen, wie Jordan das Team verlassen könnte. Auf dem Trade-Markt schien es in den vergangenen Wochen kaum Interesse an Jordan zu geben, zudem fehle es den Nets laut Schiffer an Draft-Assets oder jungen Talenten, die in einem Trade-Paket um Jordan für einen signifikanten Gegenwert inkludiert werden könnten.

Entsprechend wirft Schiffer auch die Möglichkeit eines Buyouts oder einer Entlassung in den Raum. Er sei sich aber sicher, dass Jordan nicht mehr zu den Nets zurückkehren wird. Dagegen spricht ein Bericht von Kristian Winfield von der New York Daily News, der Anfang August vermeldet hatte, Jordans Bindung mit der Big Three sei "zu stark, als dass ein Deal durchzuführen ist".

Bereits als die Nets den Big Man 2019 unter Vertrag nahmen, kursierten Gerüchte, dies sei nur geschehen, um die ebenfalls in diesem Sommer verpflichteten Kevin Durant und Kyrie Irving - gute Freunde von Jordan - glücklich zu machen.

Nets im Kadercheck: Drei Monster und der Steal des Sommers © getty 1/35 Nachdem Brooklyn in den Playoffs nur hauchdünn an den Bucks scheiterte, soll 2021/22 der Titel her. In der Offseason war man alles andere als untätig, der Kern um Durant, Harden und Irving steht ohnehin für die Zukunft. Was ist für die Nets drin? © getty 2/35 GUARDS - KYRIE IRVING | Alter: 29 | Stats 20/21: 26,9 Punkte, 6,0 Assists, 50,6 Prozent FG, 40,2 Prozent Dreier| Gehalt: 34,9 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023, Spieleroption für 22/23) © getty 3/35 Einer der kreativsten und besten Ballhandler der NBA, in der Regular Season 20/21 lieferte er eine 50/40/90-Saison ab, in den Playoffs dann aber verletzt. Fragezeichen gibt es bei Kyrie mehr abseits als auf dem Parkett. © getty 4/35 JAMES HARDEN | Alter: 31 | Stats 20/21: 24,6 Punkte, 10,8 Assists, 7,9 Rebounds, 46,6 Prozent FG, 36,2 Prozent Dreier| Gehalt: 44,3 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023, Spieleroption für 22/23) © getty 5/35 Auch The Beard war in den Playoffs körperlich angeschlagen. Was wäre mit einer fitten Big Three möglich gewesen? Die kommenden Jahre sollen es zeigen, die Nets befinden sich nach KD auch mit Harden & Irving in Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung. © getty 6/35 PATTY MILLS | Alter: 33 | Stats 20/21: 10,8 Punkte, 2,4 Assists, 41,2 Prozent FG, 37,5 Prozent Dreier| Gehalt: 5,9 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023, Spieleroption für 22/23) © getty 7/35 Einer der Steals der Free Agency. Der Australier kann Harden und Irving zusätzliche Verschnaufpausen verschaffen, ohne dass die Nets-Offense mit der Second Unit in sich zusammenfällt. Sowohl als Creator mit dem Ball als auch als Schütze gefährlich. © getty 8/35 BRUCE BROWN | Alter: 25 | Stats 20/21: 8,8 Punkte, 5,4 Rebounds, 55,6 Prozent FG, 28,8 Prozent Dreier| Gehalt: 3,7 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 9/35 Seine Defense ist enorm wichtig für die Nets, er ist der beste Guard-Verteidiger im Kader. Wird als eine Art Schweizer Taschenmesser vielseitig eingesetzt. Brown war die Entdeckung der vergangenen Nets-Saison. © getty 10/35 JEVON CARTER | Alter: 25 | Stats 20/21: 4,1 Punkte, 1,2 Assists, 42,2 Prozent FG, 37,1 Prozent Dreier| Gehalt: 3,7 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 11/35 Die Suns schickten Carter im Tausch für Landry Shamet nach Brooklyn, dort wird er hinter Irving, Harden und Mills nur die vierte Geige auf der Eins spielen. Der bullige Guard bringt Defense und einen respektablen Distanzwurf mit. © getty 12/35 CAM THOMAS | Alter: 19 | Stats 20/21 am College für LSU: 23,0 Punkte, 1,4 Assists, 40,6 Prozent FG, 32,5 Prozent Dreier| Gehalt: 2,0 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025, Teamoptionen für 23/24 und 24/25) © getty 13/35 In Las Vegas ballerte sich der 27. Pick des Draft 2021 zum Co-MVP der Summer League. Thomas ist ein Scorer vor dem Herrn, der auch in Clutch-Situationen Nerven aus Stahl bewies. Brooklyn hofft auf zusätzliches Scoring in seinen vereinzelten Minuten. © getty 14/35 WINGS - KEVIN DURANT | Alter: 32 | Stats 20/21: 26,9 Punkte, 7,1 Rebounds, 5,6 Assists, 53,7 Prozent FG, 45,0 Prozent Dreier| Gehalt: 40,9 Mio. Dollar (Vertrag bis 2026) © getty 15/35 Was gibt es zu KD noch groß zu sagen? In den Playoffs präsentierte er zahlreiche Argumente, dass er der aktuell beste Spieler der Welt ist. Bei Olympia untermauerte er dies. Bleibt er fit, wird er einer der Top-Favoriten auf den MVP-Award sein. © getty 16/35 JOE HARRIS | Alter: 29 | Stats 20/21: 14,1 Punkte, 3,6 Rebounds, 50,5 Prozent FG, 47,5 Prozent Dreier| Gehalt: 17,4 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 17/35 In den Playoffs tauchte er teils ab. Zuvor ballerte er sich dank der vielen Freiräume neben KD und Co. an die Spitze der effizientesten Dreierschützen der Liga (47,5 Prozent). Passt mit seinem Shooting perfekt in die Nets-Offense, defensiv aber anfällig. © getty 18/35 DEANDRE' BEMBRY | Alter: 27 | Stats 20/21: 5,7 Punkte, 2,9 Rebounds, 2,1 Assists, 51,3 Prozent FG, 26,4 Prozent Dreier| Gehalt: 1,9 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022, nur teilweise garantiert) © getty 19/35 Bembry weiß um seine Rolle bei den Nets: ein Mann für die kleinen Dinge. Er soll Energie und Defense von der Bank liefern. Mit seiner Spannweite von 2,05 Meter macht er gegnerischen Guards das Leben schwer. Muss aber an seinem Wurf feilen. © getty 20/35 KESSLER EDWARDS | Alter: 21 | Stats 20/21 am College für Pepperdine: 17,2 Punkte, 6,8 Rebounds, 49,1 Prozent FG, 37,8 Prozent Dreier| Gehalt: Two-Way-Vertrag, Gehalt bisher unbekannt © getty 21/35 Der Nr.44-Pick bekam von den Nets einen Two-Way-Vertrag und wird wohl hauptsächlich in der G-League Minuten sehen. Edwards bringt Potenzial als 3-and-D-Flügel mit. Sammelte die fünftmeisten Blocks in der Pepperdine-Geschichte. © getty 22/35 BIGS - BLAKE GRIFFIN | Alter: 32 | Stats 20/21: 11,0 Punkte, 4,9 Rebounds, 3,0 Assists, 42,3 Prozent FG, 34,1 Prozent Dreier| Gehalt: 2,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 23/35 Spielte sich als Small-Ball-Starter auf der Fünf fest. Glänzt offensiv vor allem mit seiner Vielseitigkeit, mal blitzt die Athletik noch auf, mal gefährlich aus der Distanz oder selbst im Post. Allerdings ist das Thema Rebounding problematisch. © getty 24/35 NICOLAS CLAXTON | Alter: 22 | Stats 20/21: 6,6 Punkte, 5,2 Rebounds, 1,3 Blocks 62,1 Prozent FG | Gehalt: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 25/35 Der Center hat sich vergangene Saison in einer größeren Rolle etabliert. Defensiv beschützt er den Ring und steht nach Switches seinen Mann, am anderen Ende des Courts glänzt er als stete Lob-Gefahr für Harden und Co. © getty 26/35 JAMES JOHNSON | Alter: 34 | Stats 20/21: 7,2 Punkte, 3,5 Rebounds, 44,6 Prozent FG, 25,8 Prozent Dreier| Gehalt: 2,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 27/35 Nach dem Abgang von Jeff Green soll "Bloodsport" künftig eine Option als vielseitig einsetzbarer Small-Ball-Big darstellen. Er kann mehrere Positionen verteidigen und ist ein Mann für die Drecksarbeit. Nur der Dreier bereitete ihm 20/21 Probleme. © getty 28/35 ALIZE JOHNSON | Alter: 25 | Stats 20/21: 5,2 Punkte, 5,0 Rebounds, 58,8 Prozent FG | Gehalt: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023, nicht garantiert) © getty 29/35 Mit mehreren Zehntagesverträgen bewarb er sich in der vergangenen Saison für eine längerfristige Anstellung. Mit Erfolg. Johnson reboundet und läuft Fastbreaks, 20/21 zeigte er sich in dieser Rolle in limitierten Minuten sehr effektiv. © getty 30/35 DEANDRE JORDAN | Alter: 33 | Stats 20/21: 7,5 Punkte, 7,5 Rebounds, 1,1 Blocks, 76,3 Prozent FG | Gehalt: 9,9 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 31/35 Der wohl einzige Grund, warum er noch im Team ist, ist seine Freundschaft mit KD und Kyrie. In den Playoffs wurde Jordan gar nicht mehr berücksichtigt, in der regulären Saison könnte er in vereinzelten Minuten das schwache Rebounding unterstützen. © getty 32/35 DAY'RON SHARPE | Alter: 19 | Stats 20/21 am College für North Carolina: 9,5 Punkte, 7,6 Rebounds, 51,9 Prozent FG | Gehalt: 2 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025, Teamoptionen für 23/24 und 24/25) © getty 33/35 Apropos Rebounding: Das ist auch die Stärke des Nr.29-Picks, auch am offensiven Brett. Der 2,11-Meter-Mann gilt als einer der besten Rebounder des 2021er Jahrgangs und besitzt einen exzellenten Motor. Könnte als Backup Minuten erhalten. © getty 34/35 COACH - STEVE NASH: Seine wichtigste Aufgabe, das Managen der Egos, hat er in seiner Rookie-Saison gemeistert. Nun musste Nash seinen Stab aber umbauen. D'Antoni (Pelicans-Berater) und Udoka (Celtics-Coach) sind abgewandert, dafür kam David Vanterpool. © getty 35/35 FAZIT: Die Nets sind ein klarer Gewinner der Offseason. In voller Besetzung war Brooklyn schon in der vergangenen Saison das auf dem Papier beste Team - und ist u.a. dank Mills noch stärker geworden. Die Nets gehen als Top-Favorit in die neue Spielzeit.

Brooklyn Nets: Jordan fällt aus der Rotation

Jordan erhielt damals einen Vierjahresvertrag über 40 Millionen Dollar, in den kommenden beiden Spielzeiten verdient er jeweils knapp 9,9 Mio. Dollar. Mit seinen Leistungen kann er dieses Gehalt allerdings nicht mehr rechtfertigen.

Vergangene Saison kam der dreimalige All-NBA-Center und All-Star 2017 in 57 Einsätzen auf 7,5 Punkte und 7,5 Rebounds bevor er gegen Ende der Saison und in den Playoffs aus der Rotation fiel. Den Job als Starter auf der Fünf übernahm Blake Griffin, dahinter erhielt Nicolas Claxton einen Großteil der Backup-Minuten.