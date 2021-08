NBA - Als die Oklahoma City Thunder die Liga mit dem Trade von James Harden schockten: "War fassungslos"

2012 katapultierte die aufstrebende Big Three um Kevin Durant, Russell Westbrook und James Harden die Oklahoma City Thunder in die Finals. Höhen, die die Franchise seither nicht mehr erreichen sollte. Die drei späteren MVPs sollten nie wieder gemeinsam auflaufen - weil OKC die NBA-Welt mit einem der einseitigsten Trades der Historie schockte.

Drei simple Buchstaben reichten aus, um die Tragweite des Ereignisses auf den Punkt zu bringen. "Wow", twitterte Kevin Durant am späten Abend des 27. Oktober 2012. Damit traf er einen Nerv. Nicht nur den einer gesamten Stadt, sondern den der kompletten Basketball-Welt. Innerhalb von Minuten wurde Durants Tweet tausendfach geteilt.

Es sprach Bände, dass weder Durant, damals noch der junge, aufstrebende Franchise-Star der Oklahoma City Thunder, noch manche der beteiligten Personen wirklich glauben konnten, was soeben passiert war: James Harden sollte nicht mehr Teil der Thunder-Zukunft sein.

Die Schockwellen der Nachricht vom Harden-Trade zu den Houston Rockets pflügten nur so durch die NBA-Welt. Der Guard selbst erfuhr von dem Deal beim Abendessen, als eine Nachricht von General Manager Sam Presti eintrudelte: "Ich rief ihn an, er sagte mir, dass er mich liebt, aber die Dinge sich nicht lösen lassen und ich nach Houston gehen werde. Ich war irgendwie fassungslos."

"Geschockt" saß derweil auch der damalige Rockets-GM Daryl Morey in seinem Bürostuhl in Texas. Überrumpelt von seinem eigenen Deal. "Mir fallen keine weiteren Beispiele ein von einem Spieler seines Kalibers, der in seinem Alter getradet wurde", frohlockte Morey wenige Tage später auf der Vorstellungs-PK seines neuen Schützlings. "Sowas ist noch nie passiert."

Oklahoma City Thunder: Champion? Nur eine Frage der Zeit

Um zu verstehen, warum der Harden-Trade eine solche Resonanz nach sich zog, musste man nur wenige Monate zurückgehen. Im Juni 2012 waren die Früchte eines jahrelangen Wiederaufbaus des aus Seattle "gestohlenen" Teams endlich zum Greifen nahe. Durant (2. Pick 2007), Russell Westbrook (4. Pick 2008), Serge Ibaka (24. Pick 2008) und eben jener Harden (3. Pick 2009) hatten die Thunder in die Elite der besten Basketballliga der Welt katapultiert.

Da waren Durant und Westbrook, die sich bereits auf All-NBA-Niveau festgespielt hatten. Da war Ibaka, der die Liga in der regulären Saison bei den Blocks anführte (3,7 pro Spiel). Da war Harden, der als Sixth Man of the Year ausgezeichnet wurde. Und da war der erste Finals-Trip der Franchise-Geschichte seit den glorreichen Sonics-Zeiten Mitte der 1990er.

OKC stellte das jüngste Team in den Finals seit 35 Jahren, Durant, Westbrook, Ibaka, Harden - alle 23 Jahre oder jünger. Obwohl letztlich die Miami Heat um LeBron James und Co. nach fünf teils äußerst engen Partien im Konfettiregen feiern durften (4-1), wurde der Underdog nach seinem Finals-Run am Flughafen von Oklahoma City frenetisch gefeiert. Damals war nicht die Frage, ob dieser Thunder-Nukleus eine Championship gewinnen würde. Die Frage war nur, wann.

Und die Frage war, ob das Team womöglich zu schnell zu gut geworden war. In gewisser Weise rächte sich in diesem Sommer der Erfolg von GM Presti in den Drafts der Jahre zuvor. Die Rookie-Verträge von Durant und Westbrook wurden bereits zu lukrativen Bezügen verlängert, nun waren Ibaka und Harden an der Reihe. Und damit begannen die Probleme.

3 MVPs, keine Championship: Der legendäre Kader der Thunder 2012 © getty 1/38 James Harden, der am 26. August seinen 32. Geburtstag feiert, stand erst einmal in seiner NBA-Karriere in den Finals. 2012 marschierten die jungen Thunder als No.2-Seed durch die Playoffs. SPOX blickt auf den legendären Kader zurück. © getty 2/38 Für den großen Wurf sollte es damals jedoch nicht reichen. In den Finals waren LeBron James und seine Miami Heat in fünf hart umkämpften Spielen doch eine Nummer zu groß. Die Heat gewannen drei Spiele mit maximal sechs Punkten Differenz. © getty 3/38 POINT GUARD - RUSSELL WESTBROOK - Playoff-Stats 2012: 23,1 Punkte, 5,5 Rebounds und 5,9 Assists bei 43,5 Prozent FG in 38,4 Minuten (20 Spiele) © getty 4/38 Schon damals war die Wurfverteilung in OKC ein Thema, Westbrook nahm in den Playoffs die meisten für OKC. Mit 23,1 Punkten im Schnitt (43,5 Prozent FG) war er aber auch enorm wichtig. Nach dem Abgang von KD ballerte er sich 16/17 zum MVP. © getty 5/38 REGGIE JACKSON - Stats in der regulären Saison 2011/12: 3,1 Punkte, 1,2 Rebounds und 1,6 Assists bei 32,1 Prozent FG in 11,1 Minuten (45 Spiele) © getty 6/38 Als Nr.30-Pick spielte er als Rookie kaum eine Rolle und musste in den Playoffs zusehen. Während der Saison kam er der heutige Clippers-Guard immerhin in 45 Spielen (11,1 Minuten im Schnitt) zum Einsatz. © getty 7/38 DEREK FISHER - Playoff-Stats 2012: 6,3 Punkte, 1,6 Rebounds und 1,3 Assists bei 41,5 Prozent FG in 22,3 Minuten (20 Spiele) © getty 8/38 Stattdessen setzten die Thunder lieber auf die Erfahrung von Fisher, der mit den Lakers fünf Titel gewonnen hatte. Der Veteran wurde als Free Agent im März verpflichtet und traf in den Conference Finals gegen die Spurs wichtige Würfe. © getty 9/38 ERIC MAYNOR: Fishers Verpflichtung wurde notwendig, weil sich mit Maynor der eigentliche Backup im Januar das Kreuzband riss. Maynor spielte später noch in Portland, Washington und Philadelphia, war aber mit 27 Jahren raus aus der NBA. © getty 10/38 SHOOTING GUARD - THABO SEFOLOSHA - Playoff-Stats 2012: 5,3 Punkte, 2,7 Rebounds und 1,3 Assists bei 40,2 Prozent FG in 22,3 Minuten (20 Spiele) © getty 11/38 Der Starter auf der Zwei brachte Defense und traf in der regulären Saison sogar 43 Prozent seiner Dreier. In den Playoffs war der Wurf aber nicht mehr da und der Schweizer warf nur noch lausige 32,7 Prozent von Downtown. © getty 12/38 JAMES HARDEN - Playoff-Stats 2012: 16,3 Punkte, 5,1 Rebounds und 3,4 Assists bei 43,5 Prozent FG in 31,5 Minuten (20 Spiele) © getty 13/38 2012 war das Jahr, als der Bärtige zum 6th Man gewählt wurde. Was jedoch auch hängen blieb, war Hardens schwache Performance in den Finals. In 3 der 5 Spielen konnte er nicht zweistellig scoren. © getty 14/38 DAEQUAN COOK - Playoff-Stats 2012: 2,3 Punkte und 0,6 Rebounds bei 37,8 Prozent FG in 6,8 Minuten (16 Spiele) © getty 15/38 Ein weiterer Spezialist, der immerhin in 16 der 20 Playoff-Spielen zum Einsatz kam. Als Shooter waren 33,3 Prozent aus der Distanz aber ein bisschen mager. Später spielte Cook unter anderem auch in Tübingen. © getty 16/38 ROYAL IVEY - Playoff-Stats 2012: 2,2 Punkte und 0,6 Rebounds bei 36,4 Prozent FG in 4,2 Minuten (5 Spiele) © getty 17/38 Gleiches gilt für Ivey, der in den Playoffs nur 21 Minuten eingesetzt wurde. Zwei Jahre später wurde er Assistent bei OKC, nun arbeitet er für die Brooklyn Nets unter Steve Nash. © getty 18/38 SMALL FORWARD - KEVIN DURANT - Playoff-Stats 2012: 28,5 Punkte, 7,4 Rebounds und 3,7 Assists bei 51,7 Prozent FG in 41,9 Minuten (20 Spiele) © getty 19/38 Der Star der Truppe und extrem clutch. Schon im ersten Playoff-Spiel schenkte er Dallas einen Gamewinner ein. In den Finals hielt er gegen LeBron tapfer dagegen, legte über 30 Punkte im Schnitt auf. Erst mit Golden State holte er sich den Ring. © getty 20/38 LAZAR HAYWARD - Playoff-Stats 2012: 0,8 Punkte und 0,8 Rebounds bei 66,7 Prozent FG in 3,6 Minuten (5 Spiele) © getty 21/38 Verbrachte die meiste Zeit in der G-League bei Tulsa und war schnell raus aus der Liga. 2017 beendete der Forward seine Karriere nach einem Intermezzo in Venezuela. © getty 22/38 POWER FORWARD - SERGE IBAKA - Playoff-Stats 2012: 9,8 Punkte, 5,8 Rebounds und 3,0 Blocks bei 52,8 Prozent FG in 28,5 Minuten (20 Spiele) © getty 23/38 Neben Durant der bisher einzige Ex-Thunder, der danach noch einen Titel gewinnen sollte (2019 mit den Raptors). Air Congo war der fleischgewordene Ringschutz und blockte im Schnitt 3,0 Würfe in den Playoffs. © getty 24/38 NICK COLLISON - Playoff-Stats 2012: 3,5 Punkte, 3,4 Rebounds und 1,0 Assists bei 64,7 Prozent FG in 16,6 Minuten (20 Spiele) © getty 25/38 Er war der Papa der Truppe, mit Durant erlebte der Big noch die Sonics-Zeiten und gab einen soliden Backup für Ibaka ab. Seine Nummer 4 hängt inzwischen (als erster Thunder-Spieler) unter der Hallendecke der Chesapeake Energy Arena. © getty 26/38 RYAN REID: Reid konnte sich dagegen nie in der NBA etablieren, die 17 Minuten für OKC in der regulären Saison blieben seine einzigen NBA-Minuten. Tingelte danach durch Puerto Rico, Frankreich, Kanada und spielte zuletzt in Japan. © getty 27/38 CENTER - KENDRICK PERKINS - Playoff-Stats 2012: 4,7 Punkte, 6,2 Rebounds und 1,3 Blocks bei 41,6 Prozent FG in 25,9 Minuten (20 Spiele) © getty 28/38 Perk war der Aufpasser für die Rasselbande und verlieh OKC Toughness. Vor allem für Durant war der Center eine wichtige Bezugsperson, auch wenn er offensiv absolut nichts anbieten konnte. © getty 29/38 NAZR MOHAMMED - Playoff-Stats 2012: 2,3 Punkte und 2,0 Rebounds bei 50 Prozent FG in 10,4 Minuten (8 Spiele) © getty 30/38 In den Playoffs setzte OKC meist auf Collison oder Ibaka als Backup-Five, so blieb für Oldie Mohammed nur wenig Spielzeit, insgesamt nur 83 Minuten. Der Champion von 2005 (Spurs) spielte noch bis 2016 in der NBA. © getty 31/38 COLE ALDRICH - Playoff-Stats 2012: 2,0 Punkte und 2,6 Rebounds bei 44,4 Prozent FG in 5,0 Minuten (5 Spiele) © getty 32/38 Noch schlechter war Aldrich dran, für ihn waren es nur 25 Minuten verteilt auf fünf Partien. Der Center spielte 2018 bei seiner letzten Profi-Station in China und war in der NBA zuvor für Houston, Sacramento, die Knicks, die Clippers und Minnesota aktiv. © getty 33/38 Die weiteren OKC-Spieler der Saison 2011/12 - BYRON MULLENS: Der Big wurde noch vor Saisonstart nach Charlotte getradet, später wurde er zum Journeyman. Seine Länderpunkte sind: China, Türkei, V.A.E., Iran, Japan und inzwischen auch England. © getty 34/38 NATE ROBINSON: Durch den Lockout ging die Saison erst am Christmas Day los, da war der Guard nicht mehr in OKC. Die Thunder entließen den mehrfachen Slam-Dunk-Champion an Heiligabend, er schloss sich wenig später den Warriors an. © getty 35/38 HEAD COACH - SCOTT BROOKS: Noch bis 2015 leitete er die Geschicke bei den Thunder. Zwischen 2008 und 2015 gewann der spätere Wizards-Coach und heutige Blazers-Assistant mit OKC 338 von 545 Spielen (62 Prozent). © getty 36/38 Und hier ist dann noch einmal die Starting Five der Thunder in der Saison 2011/12. Immer im Hinterkopf behalten: James Harden kam von der Bank. Was für ein Team! © getty 37/38 Eine Championship sprang für die Thunder aus diesem späteren MVP-Trio aber nicht heraus. Harden wurde noch vor dem Start der neuen Saison nach Houston verschifft, bevor OKC ihn bezahlen musste. Noch zweimal schafften sie es in die West-Finals … © getty 38/38 …, mehr war aber nicht mehr drin, auch aufgrund mehrerer Verletzungen. 2016 schloss sich KD den Warriors an, Russ war auf sich allein gestellt. Dreimal war in der ersten Runde Schluss, bevor 2019 mit ihm auch der letzte Star des Trios getradet wurde.

OKC Thunder: 4,5 Mio. zerstören die potenzielle Dynastie

Mit Ibaka machte OKC schnell Nägel mit Köpfen. Der Big Man verlängerte im August 2012 für vier Jahre und 49,4 Millionen Dollar. Doch bei Harden, dessen Rookie-Vertrag im darauffolgenden Jahr auslaufen würde, zogen sich die Verhandlungen. Zwar betonte The Beard den Sommer über mehrfach, dass er in OKC glücklich sei und "ziemlich sicher - zu 100 Prozent" bleiben werde.

Doch auch nachdem er mit einer Goldmedaille um den Hals von den Olympischen Spielen aus London in die Heimat zurückgekehrt war, passierte: nichts. Im September: nichts. In den ersten Oktoberwochen: nichts. Dabei rückte der Saisonstart und die Deadline, bis wann ein Team mit einem Spieler auf seinem Rookie-Vertrag vorzeitig verlängern darf, immer näher.

Es ging, wie immer, um den schnöden Mammon. Die Thunder legten ein Angebot in Höhe von 55,5 Millionen Dollar auf den Tisch. Harden wollte das Maximum, 60 Mio. Dollar. Beide Seiten rückten von ihren Positionen nicht ab. In der heutigen NBA sind diese 4,5 Mio. Differenz fast schon ein Klacks. Damals aber halfen diese 4,5 Mio. Dollar, eine Dynastie zu zerstören, bevor sie so richtig begann.