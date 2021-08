NBA - Kommentar zum Wechsel von Dennis Schröder zu den Celtics: Episch verzockt - aber der Steal des Jahres

Das Warten für Dennis Schröder hat ein Ende, wenn auch eines mit Schrecken. Der Point Guard hat sich in der Free Agency verzockt wie wahrscheinlich kaum jemand vor ihm - und ist für die Celtics gleichzeitig einer der großen Steals dieses Sommers. Ein Kommentar.

Die nackten Zahlen sehen düster aus. Gut 78 Millionen Dollar - einfach futsch. In einer "Schockstarre" habe sich Dennis Schröder in den vergangenen Tagen befunden, behauptete zuletzt eine anonyme Quelle im Boston Herald. Man könnte es dem Deutschen nicht verübeln, wenn es tatsächlich so war.

Schröder hatte in der vergangenen Saison die Option, eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei den Los Angeles Lakers zu unterschreiben. 84 Millionen Dollar über vier Jahre hätte ihm diese eingebracht, also ein stattliches Jahresgehalt von 21 Millionen.g Doch der Point Guard lehnte ab. Stattdessen wollte er sich als großer Fisch in den Free-Agency-Teich stürzen - und wurde gnadenlos aufgefressen.

Nach der Einigung mit den Celtics stehen nun nur noch 5,9 Mio. Dollar auf Schröders Gehaltsscheck, bevor er im Sommer 2022 erneut vertragslos wird. Ähnliche "Schicksale" gab es schon öfters in der NBA-Historie - Victor Oladipo in der jüngeren, oder unter anderem Latrell Sprewell in der älteren Vergangenheit, um nur ein paar Beispiele zu nennen -, doch bei keinem war das Gefälle so groß. Noch nie hat sich ein NBA-Spieler jemals so verzockt.

Gleichzeitig lachen sich die Celtics ins Fäustchen. Boston bekommt einen mindestens überdurchschnittlichen NBA-Spieler, der noch vor genau einem Jahr als Sixth Man des Jahres gehandelt wurde, zum Dumpinglohn. Fair ist dieser Deal eigentlich nicht.

Gehalts-Ranking der Point Guards: Schröder stürzt dramatisch ab © getty 1/30 Dennis Schröder hat sich in der Free Agency gewaltig verpokert. Zwar hat er endlich einen neuen Arbeitgeber gefunden, doch von seinem Wunschgehalt ist er weit entfernt. Kommende Saison verdienen sogar 42 (!) Point Guards mehr. SPOX zeigt das Ranking. © getty 2/30 Vergangene Saison stand der Braunschweiger für 15,5 Millionen Dollar bei den Lakers unter Vertrag, das entsprach seinem Jahresgehalt der vergangenen vier Saison. Anfang des Jahres lehnte er eine vorzeitige Verlängerung in L.A. (4 Jahre, 84 Mio.) noch ab. © getty 3/30 In der Free Agency visierte er angeblich einen Deal um die 100 Mio. an, doch daraus wurde nichts. Potenzielle Interessenten griffen zu anderen Lösungen auf der Eins, DS17 entschied sich letztlich für einen Einjahresvertrag bei den Boston Celtics. © getty 4/30 Kommende Saison verdient er in Boston nur noch 5,9 Mio. Dollar und ist damit im Liga-Vergleich weit abgestürzt. Selbst Spieler wie Cameron Payne (6,5 Mio., Phoenix Suns) oder D.J. Augustin (7 Mio., Houston Rockets) bekommen mehr Kohle. © twitter.com/Lakers / getty 5/30 Und was verdient die Point-Guard-Elite? Hier kommen die 25 Topverdiener auf der Point-Guard-Position. © getty 6/30 Platz 25: DERRICK ROSE (New York Knicks) | Gehalt 21/22: 13,3 Mio. Dollar | Alter: 32 | Stats 20/21: 14,7 Punkte und 4,2 Assists bei 47 Prozent FG und 38,8 Prozent Dreier in 25,6 Minuten (50 Spiele) © getty 7/30 Platz 24: MARCUS SMART (Boston Celtics) | Gehalt 21/22: 13,8 Mio. Dollar | Alter: 27 | Stats 20/21: 13,1 Punkte und 5,7 Assists bei 39,8 Prozent FG und 33,0 Prozent Dreier in 32,9 Minuten (48 Spiele) © getty 8/30 Platz 23: PATRICK BEVERLEY (L.A. Clippers) | Gehalt 21/22: 14,3 Mio. Dollar | Alter: 33 | Stats 20/21: 7,5 Punkte und 2,1 Assists bei 42,3 Prozent FG und 39,7 Prozent Dreier in 22,5 Minuten (37 Spiele) © getty 9/30 Platz 22: DERRICK WHITE (San Antonio Spurs) | Gehalt 21/22: 15,2 Mio. Dollar | Alter: 27 | Stats 20/21: 15,4 Punkte und 3,5 Assists bei 41,1 Prozent FG und 34,6 Prozent Dreier in 29,6 Minuten (36 Spiele) © getty 10/30 Platz 21: DEJOUNTE MURRAY (San Antonio Spurs) | Gehalt 21/22: 15,4 Mio. Dollar | Alter: 24 | Stats 20/21: 15,7 Punkte und 5,4 Assists bei 45,3 Prozent FG und 31,7 Prozent Dreier in 31,9 Minuten (67 Spiele) © getty 11/30 Platz 20: MARKELLE FULTZ (Orlando Magic) | Gehalt 21/22: 16,5 Mio. Dollar | Alter: 23 | Stats 20/21: 12,9 Punkte und 5,4 Assists bei 39,4 Prozent FG und 25,0 Prozent Dreier in 26,9 Minuten (8 Spiele) © getty 12/30 Platz 19: SPENCER DINWIDDIE (Washington Wizards) | Gehalt 21/22: 17,1 Mio. Dollar | Alter: 28 | Stats 19/20: 20,6 Punkte und 6,8 Assists bei 41,5 Prozent FG und 30,8 Prozent Dreier in 31,2 Minuten (64 Spiele) © getty 13/30 Platz 18: RICKY RUBIO (Cleveland Cavaliers) | Gehalt 21/22: 17,8 Mio. Dollar | Alter: 30 | Stats 20/21: 8,6 Punkte und 6,4 Assists bei 38,8 Prozent FG und 30,8 Prozent Dreier in 26,1 Minuten (68 Spiele) © getty 14/30 Platz 17: TERRY ROZIER (Charlotte Hornets) | Gehalt 21/22: 17,9 Mio. Dollar | Alter: 27 | Stats 20/21: 20,4 Punkte und 4,2 Assists bei 45,0 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier in 34,5 Minuten (69 Spiele) © getty 15/30 Platz 16: ERIC BLEDSOE (Memphis Grizzlies) | Gehalt 21/22: 18,1 Mio. Dollar | Alter: 31 | Stats 20/21: 12,2 Punkte und 3,8 Assists bei 42,1 Prozent FG und 34,1 Prozent Dreier in 29,7 Minuten (71 Spiele) © getty 16/30 Platz 15: LONZO BALL (Chicago Bulls) | Gehalt 21/22: 18,6 Mio. Dollar | Alter: 23 | Stats 20/21: 14,6 Punkte und 5,7 Assists bei 41,4 Prozent FG und 37,8 Prozent Dreier in 31,8 Minuten (55 Spiele) © getty 17/30 Platz 14: GORAN DRAGIC (Toronto Raptors) | Gehalt 21/22: 19,4 Mio. Dollar | Alter: 35 | Stats 20/21: 13,4 Punkte und 4,4 Assists bei 43,2 Prozent FG und 37,3 Prozent Dreier in 26,7 Minuten (50 Spiele) © getty 18/30 Platz 13: FRED VANVLEET (Toronto Raptors) | Gehalt 21/22: 19,7 Mio. Dollar | Alter: 27 | Stats 20/21: 19,6 Punkte und 6,3 Assists bei 38,9 Prozent FG und 36,6 Prozent Dreier in 36,5 Minuten (52 Spiele) © getty 19/30 Platz 12: MIKE CONLEY (Utah Jazz) | Gehalt 21/22: 21 Mio. Dollar | Alter: 33 | Stats 20/21: 16,2 Punkte und 6,0 Assists bei 44,4 Prozent FG und 41,2 Prozent Dreier in 29,4 Minuten (51 Spiele) © getty 20/30 Platz 11: MALCOLM BROGDON (Indiana Pacers) | Gehalt 21/22: 21,7 Mio. Dollar | Alter: 28 | Stats 20/21: 21,2 Punkte und 5,9 Assists bei 45,3 Prozent FG und 38,8 Prozent Dreier in 34,5 Minuten (56 Spiele) © getty 21/30 Platz 10: KYLE LOWRY (Miami Heat) | Gehalt 21/22: 27 Mio. Dollar | Alter: 35 | Stats 20/21: 17,2 Punkte und 7,3 Assists bei 43,6 Prozent FG und 39,6 Prozent Dreier in 34,8 Minuten (46 Spiele) © getty 22/30 Platz 9: DE'AARON FOX (Sacramento Kings) | Gehalt 21/22: 28,1 Mio. Dollar | Alter: 23 | Stats 20/21: 25,2 Punkte und 7,2 Assists bei 47,7 Prozent FG und 32,2 Prozent Dreier in 35,1 Minuten (58 Spiele) © getty 23/30 Platz 8: JAMAL MURRAY (Denver Nuggets) | Gehalt 21/22: 29,5 Mio. Dollar | Alter: 24 | Stats 20/21: 21,2 Punkte und 4,8 Assists bei 47,7 Prozent FG und 40,8 Prozent Dreier in 35,5 Minuten (48 Spiele) © getty 24/30 Platz 7: CHRIS PAUL (Phoenix Suns) | Gehalt 21/22: 30,8 Mio. Dollar | Alter: 36 | Stats 20/21: 16,4 Punkte und 8,9 Assists bei 49,9 Prozent FG und 39,9 Prozent Dreier in 31,4 Minuten (70 Spiele) © getty 25/30 Platz 6: BEN SIMMONS (Philadelphia 76ers) | Gehalt 21/22: 33 Mio. Dollar | Alter: 25 | Stats 20/21: 14,3 Punkte und 6,9 Assists bei 55,7 Prozent FG und 30,0 Prozent Dreier in 32,4 Minuten (58 Spiele) © getty 26/30 Platz 5: KYRIE IRVING (Brooklyn Nets) | Gehalt 21/22: 34,9 Mio. Dollar | Alter: 29 | Stats 20/21: 26,9 Punkte und 6,0 Assists bei 50,6 Prozent FG und 40,2 Prozent Dreier in 34,9 Minuten (54 Spiele) © getty 27/30 Platz 4: DAMIAN LILLARD (Portland Trail Blazers) | Gehalt 21/22: 39,3 Mio. Dollar | Alter: 31 | Stats 20/21: 28,8 Punkte und 7,5 Assists bei 45,1 Prozent FG und 39,1 Prozent Dreier in 35,8 Minuten (67 Spiele) © twitter.com/Lakers 28/30 Platz 3: RUSSELL WESTBROOK (Los Angeles Lakers) | Gehalt 21/22: 44,2 Mio. Dollar | Alter: 32 | Stats 20/21: 22,2 Punkte und 11,7 Assists bei 43,9 Prozent FG und 31,5 Prozent Dreier in 36,4 Minuten (65 Spiele) © getty 29/30 Platz 2: JOHN WALL (Houston Rockets) | Gehalt 21/22: 44,3 Mio. Dollar | Alter: 30 | Stats 20/21: 20,6 Punkte und 6,9 Assists bei 40,4 Prozent FG und 31,7 Prozent Dreier in 32,2 Minuten (40 Spiele) © getty 30/30 Platz 1: STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) | Gehalt 21/22: 45,8 Mio. Dollar | Alter: 33 | Stats 20/21: 32,0 Punkte und 5,8 Assists bei 48,2 Prozent FG und 42,1 Prozent Dreier in 34,2 Minuten (63 Spiele)

NBA: Dennis Schröder hat sich selbst keinen Gefallen getan

Als Schröder das Vertragsangebot der Traditionsfranchise aus Hollywood im März ablehnte, wettete er auf sich selbst und in gewisser Weise auch auf die Lakers. Und es ergab durchaus Sinn: Mit guten Playoffs und dem potenziellen Titelgewinn, der für L.A. zu diesem Zeitpunkt alles andere als aussichtslos erschien, hätte Schröder in der Free Agency sicherlich absahnen können.

Mindestens 100 Mio. Dollar habe er auf dem freien Markt anvisiert, behauptete DBB-Vizepräsident Armin Andres Ende Juni. Aus diesem Grund konnte Schröder nicht bei den Olympischen Spielen auflaufen, die Versicherungssumme wäre zu hoch gewesen.

Schröders Vorstellungen schienen damals schon utopisch. Schließlich hatte er sich mit schwachen Auftritten in der Postseason keinen Gefallen getan. Seine Stats fielen im Vergleich zu einer nur soliden Regular Season auf 14,3 Punkte bei mageren 40 Prozent aus dem Feld und 30,8 Prozent von Downtown.

Vor allem Spiel 5 in der Erstrundenserie gegen die Phoenix Suns blieb negativ in Erinnerung. Als Anthony Davis ausfiel, hätte es Schröder, in der vorigen Offseason als potenziell dritte Option per Trade aus OKC verpflichtet, sein sollen, der an der Seite von LeBron James in die Bresche springt. Am Ende standen aber 0 Punkte bei einer desaströsen Quote (0/9 aus dem Feld) auf dem Konto.

Dennis Schröder: Warum er so lange kein Team fand

Der sportliche Aspekt war aber wahrscheinlich nicht der einzige, womit sich Schröder in der Free Agency ein Bein gestellt hat. Das würde auch als Erklärung für das überschaubare Interesse nicht reichen. In NBA-Kreisen sorgte es für enorme Verwunderung, warum er so lange auf einen neuen Vertrag warten musste.

Womöglich - das ist allerdings nur Spekulation - könnte auch sein zumindest irritierender Umgang mit der Coronavirus-Pandemie eine Rolle gespielt haben. Kurz vor dem Start der Playoffs musste er ins Gesundheits-Protokoll der NBA. In einer Reihe von schwammigen Aussagen gab er an, nicht geimpft zu sein. Schröder machte damit keinen guten Eindruck, gilt zudem als nicht unbedingt einfacher Charakter. In Verbindung mit seinen hohen und eher unrealistischen Forderungen könnte er Teams verschreckt haben.

Hinzu kam, dass die Lakers bereits früh mit dem Trade für Russell Westbrook einen Nachfolger auf der Eins verpflichteten. Anschließend hatten sie keine Verwendung mehr für DS17 und als wenig später der Kader weitestgehend mit Veteranen aufgefüllt wurde, auch keine Lust auf einen Sign-and-Trade. Das hätte die Luxussteuerrechnung für den ohnehin teuren Kader nur noch mehr gesprengt.

Die angeblich interessierten Chicago Bulls und New York Knicks holten sich in Person von Lonzo Ball und Kemba Walker anderweitige Lösungen für die Point-Guard-Position. Und für Schröder blieb auf der Reise zum Zahltag kein Stuhl mehr übrig.

© getty Die Boston Celtics haben sich mit Dennis Schröder auf einen Einjahresvertrag geeinigt.

Dennis Schröder: Boston die perfekte Situation?

Bei all der Häme, die aktuell auf Schröder einprasselt, darf allerdings nicht unter den Tisch fallen, dass er weiterhin über enorme sportliche Qualitäten verfügt. Er hatte immer betont, er fordere nur ein faires Angebot. Was "fair" genau bedeutet, ist natürlich Auslegungssache. Doch von diesem Adjektiv ist sein aktueller Vertrag weit entfernt - auch wenn man sich finanziell natürlich keine Sorgen um Schröder machen muss.

Die Celtics können sich über einen der Steals dieser Free Agency freuen. Ohne jegliche finanziellen Risiken bekommen sie einen 15-Punkte-Scorer (in einer durchschnittlichen Saison), der als Spielmacher für sich und seine Teamkollegen kreieren kann. In Boston schließt er damit eine klaffende Lücke auf den Guard-Positionen.

Laut Boston Herald planen die Kelten mit Schröder als sechstem Mann hinter Marcus Smart. In einer ähnlichen Rolle blühte er zu Thunder-Tagen auf. Gelingt ihm dies auch an seiner neuen Wirkungsstätte, könnte er seinen Marktwert wiederherstellen und in der Free Agency 2022 einen neuen Anlauf auf den großen Zahltag starten.

Boston könnte sich für dieses Übergangsjahr als genau der richtige Ort herausstellen. Womöglich schmerzen die verschenkten 78 Mio. Dollar in einem Jahr gar nicht mehr so sehr - auch wenn das zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorstellbar ist.