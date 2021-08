NBA, Spielplan: Opening Week und Christmas Day der Saison 2021/22 veröffentlicht

Die NBA hat am Dienstagabend Teile ihres Spielplans für die Saison 2021/22 veröffentlicht. Gleich am Opening Day treffen LeBron James und Steph Curry aufeinander.

Bevor die Superstars das erste Topspiel der Saison bestreiten, stehen sich allerdings die Brooklyn Nets und die Milwaukee Bucks gegenüber.

Start ins erste Spiel der Spielzeit ist am Donnerstag, den 19. Oktober um 1:30 Uhr deutscher Zeit. Im zweiten Spiel der Opening Night stehen sich dann die Golden State Warriors und die Los Angeles Lakers gegenüber.

Am 20. Oktober geht es mit Boston Celtics at New York Knicks und Denver Nuggets at Phoenix Suns weiter. Am Samstag, den 21. Oktober, steht dann erstmals Superstar Luka Doncic auf dem Parkett. Er reist mit den Dallas Mavericks zu Atlanta Hawks. Am gleichen Tag starten die LA Clippers, für die geht es zu Curry und Co.

Abgerundet wird die Opening Week von zwei Begegnungen am 22. Oktober, dann reisen die Nets zu den Philadelphia 76ers und die Suns gastieren bei den Lakers.

LeBron James gehört weiter zu den besten Spielern der NBA, kriegt jedoch Konkurrenz vom jungen Luka Doncic.

NBA 2021/22: Lakers vs. Nets am Christmas Day

Der zweite Teil der Veröffentlichungen umfasst die Spielpaarungen am Christmas Day. Folgende Spiele stehen am 25. Dezember an:

New York Knicks vs. Atlanta Hawks (12 p.m. ET)

Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics (2:30 p.m. ET)

Phoenix Suns vs. Golden State Warriors (5 p.m. ET)

Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets (8 p.m. ET)

Utah Jazz vs. Dallas Mavericks (10:30 p.m. ET)

Die Veröffentlichung des kompletten Spielplans für die kommende Saison wird für die nächste Woche erwartet.