NBA - Wie passt Dennis Schröder bei den Boston Celtics? Letzte Hoffnung Symbiose

Für Dennis Schröder war die Free Agency eine Enttäuschung, seinen neuen Vertrag hat er sich sicherlich ganz anders vorgestellt. Bei den Boston Celtics findet er dennoch eine vielversprechende Situation vor, die das Potenzial für eine am Ende profitable Symbiose mit sich bringt.

"Du musst erst durch die Sch*** gehen, um zu dem guten Zeug zu kommen."

Fast schon philosophisch anmutend fasste Dennis Schröder Anfang Juni das nicht nur aus seiner Sicht viel zu frühe Saisonaus der Lakers in der ersten Playoff-Runde zusammen. Dass er dieses Zitat gut zwei Monate später noch einmal in leicht abgewandelter Form auf seine Free Agency anwenden könnte, damit hatte der 27-Jährige ganz sicher nicht gerechnet.

Mehr als 84 Millionen Dollar über vier Jahre waren das Ziel auf der Suche nach einem neuen Kontrakt, 5,9 Mio. für ein Jahr sind es geworden. Schröder hat sich auf dem freien Markt verzockt, die vergangenen Tage dürften sich für den Braunschweiger durchaus so angefühlt haben, wie er die Niederlage gegen die Suns im ersten Teil seines Zitats beschrieb.

Schröder hat mit der abgelehnten vorzeitigen Vertragsverlängerung bei den Lakers vergangene Saison auf sich gewettet und verloren. Nun wettet er erneut auf sich. In Boston findet er auf dem Papier immerhin eine gute Ausgangslage vor, um das "gute Zeug", in seinem Fall den Zahltag, doch noch zu erreichen - wenn auch mit einem Jahr Verspätung.

© getty Dennis Schröder hofft, mit guten Leistungen bei den Celtics seinen Marktwert steigern zu können.

Boston Celtics: Dennis Schröder füllt eine Lücke

Aus Celtics-Sicht ergibt diese Verpflichtung vorne wie hinten Sinn. Schröder ist ein Steal, sein sportlicher Wert auf dem Court liegt deutlich höher, als es sein Gehaltsscheck ausdrückt. Und er füllt eine Lücke, die der Trade von Kemba Walker im Kader hinterlassen hatte.

Der Backcourt der Kelten strotzte bisher nicht vor Tiefe, insbesondere ein zusätzlicher Playmaker und Scorer, der Last von den Schultern der beiden Stars Jayson Tatum und Jaylen Brown nehmen kann, wurde dringend benötigt. Schröder hat das Potenzial, genau diese Rolle auf einem überdurchschnittlichen Level zu übernehmen.

Der Point Guard bringt Dynamik und Tempo mit, was Boston in der vergangenen Saison mit dem von Verletzungen geplagten Kemba abging. Mit dem Ball in der Hand kann er Druck auf den gegnerischen Korb ausüben, vergangene Saison setzte er im Lakers-Trikot laut nba.com/stats 13,3-mal zum Drive an - öfter als alle Spieler der Celtics. Aus diesen Attacken kann er entweder selbst scoren oder Würfe für die Kollegen kreieren.

Den Eindruck, der aus den finalen Spielen der Playoffs hängenblieb, sollte man dabei nicht auf den kompletten Spieler Dennis Schröder übertragen. Auch wenn er in L.A. nie das Niveau der Vorsaison erreichte, spielte er doch über weite Strecken eine solide Saison.

Gehalts-Ranking der Point Guards: Schröder stürzt dramatisch ab © getty 1/30 Dennis Schröder hat sich in der Free Agency gewaltig verpokert. Zwar hat er endlich einen neuen Arbeitgeber gefunden, doch von seinem Wunschgehalt ist er weit entfernt. Kommende Saison verdienen sogar 42 (!) Point Guards mehr. SPOX zeigt das Ranking. © getty 2/30 Vergangene Saison stand der Braunschweiger für 15,5 Millionen Dollar bei den Lakers unter Vertrag, das entsprach seinem Jahresgehalt der vergangenen vier Saison. Anfang des Jahres lehnte er eine vorzeitige Verlängerung in L.A. (4 Jahre, 84 Mio.) noch ab. © getty 3/30 In der Free Agency visierte er angeblich einen Deal um die 100 Mio. an, doch daraus wurde nichts. Potenzielle Interessenten griffen zu anderen Lösungen auf der Eins, DS17 entschied sich letztlich für einen Einjahresvertrag bei den Boston Celtics. © getty 4/30 Kommende Saison verdient er in Boston nur noch 5,9 Mio. Dollar und ist damit im Liga-Vergleich weit abgestürzt. Selbst Spieler wie Cameron Payne (6,5 Mio., Phoenix Suns) oder D.J. Augustin (7 Mio., Houston Rockets) bekommen mehr Kohle. © twitter.com/Lakers / getty 5/30 Und was verdient die Point-Guard-Elite? Hier kommen die 25 Topverdiener auf der Point-Guard-Position. © getty 6/30 Platz 25: DERRICK ROSE (New York Knicks) | Gehalt 21/22: 13,3 Mio. Dollar | Alter: 32 | Stats 20/21: 14,7 Punkte und 4,2 Assists bei 47 Prozent FG und 38,8 Prozent Dreier in 25,6 Minuten (50 Spiele) © getty 7/30 Platz 24: MARCUS SMART (Boston Celtics) | Gehalt 21/22: 13,8 Mio. Dollar | Alter: 27 | Stats 20/21: 13,1 Punkte und 5,7 Assists bei 39,8 Prozent FG und 33,0 Prozent Dreier in 32,9 Minuten (48 Spiele) © getty 8/30 Platz 23: PATRICK BEVERLEY (L.A. Clippers) | Gehalt 21/22: 14,3 Mio. Dollar | Alter: 33 | Stats 20/21: 7,5 Punkte und 2,1 Assists bei 42,3 Prozent FG und 39,7 Prozent Dreier in 22,5 Minuten (37 Spiele) © getty 9/30 Platz 22: DERRICK WHITE (San Antonio Spurs) | Gehalt 21/22: 15,2 Mio. Dollar | Alter: 27 | Stats 20/21: 15,4 Punkte und 3,5 Assists bei 41,1 Prozent FG und 34,6 Prozent Dreier in 29,6 Minuten (36 Spiele) © getty 10/30 Platz 21: DEJOUNTE MURRAY (San Antonio Spurs) | Gehalt 21/22: 15,4 Mio. Dollar | Alter: 24 | Stats 20/21: 15,7 Punkte und 5,4 Assists bei 45,3 Prozent FG und 31,7 Prozent Dreier in 31,9 Minuten (67 Spiele) © getty 11/30 Platz 20: MARKELLE FULTZ (Orlando Magic) | Gehalt 21/22: 16,5 Mio. Dollar | Alter: 23 | Stats 20/21: 12,9 Punkte und 5,4 Assists bei 39,4 Prozent FG und 25,0 Prozent Dreier in 26,9 Minuten (8 Spiele) © getty 12/30 Platz 19: SPENCER DINWIDDIE (Washington Wizards) | Gehalt 21/22: 17,1 Mio. Dollar | Alter: 28 | Stats 19/20: 20,6 Punkte und 6,8 Assists bei 41,5 Prozent FG und 30,8 Prozent Dreier in 31,2 Minuten (64 Spiele) © getty 13/30 Platz 18: RICKY RUBIO (Cleveland Cavaliers) | Gehalt 21/22: 17,8 Mio. Dollar | Alter: 30 | Stats 20/21: 8,6 Punkte und 6,4 Assists bei 38,8 Prozent FG und 30,8 Prozent Dreier in 26,1 Minuten (68 Spiele) © getty 14/30 Platz 17: TERRY ROZIER (Charlotte Hornets) | Gehalt 21/22: 17,9 Mio. Dollar | Alter: 27 | Stats 20/21: 20,4 Punkte und 4,2 Assists bei 45,0 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier in 34,5 Minuten (69 Spiele) © getty 15/30 Platz 16: ERIC BLEDSOE (Memphis Grizzlies) | Gehalt 21/22: 18,1 Mio. Dollar | Alter: 31 | Stats 20/21: 12,2 Punkte und 3,8 Assists bei 42,1 Prozent FG und 34,1 Prozent Dreier in 29,7 Minuten (71 Spiele) © getty 16/30 Platz 15: LONZO BALL (Chicago Bulls) | Gehalt 21/22: 18,6 Mio. Dollar | Alter: 23 | Stats 20/21: 14,6 Punkte und 5,7 Assists bei 41,4 Prozent FG und 37,8 Prozent Dreier in 31,8 Minuten (55 Spiele) © getty 17/30 Platz 14: GORAN DRAGIC (Toronto Raptors) | Gehalt 21/22: 19,4 Mio. Dollar | Alter: 35 | Stats 20/21: 13,4 Punkte und 4,4 Assists bei 43,2 Prozent FG und 37,3 Prozent Dreier in 26,7 Minuten (50 Spiele) © getty 18/30 Platz 13: FRED VANVLEET (Toronto Raptors) | Gehalt 21/22: 19,7 Mio. Dollar | Alter: 27 | Stats 20/21: 19,6 Punkte und 6,3 Assists bei 38,9 Prozent FG und 36,6 Prozent Dreier in 36,5 Minuten (52 Spiele) © getty 19/30 Platz 12: MIKE CONLEY (Utah Jazz) | Gehalt 21/22: 21 Mio. Dollar | Alter: 33 | Stats 20/21: 16,2 Punkte und 6,0 Assists bei 44,4 Prozent FG und 41,2 Prozent Dreier in 29,4 Minuten (51 Spiele) © getty 20/30 Platz 11: MALCOLM BROGDON (Indiana Pacers) | Gehalt 21/22: 21,7 Mio. Dollar | Alter: 28 | Stats 20/21: 21,2 Punkte und 5,9 Assists bei 45,3 Prozent FG und 38,8 Prozent Dreier in 34,5 Minuten (56 Spiele) © getty 21/30 Platz 10: KYLE LOWRY (Miami Heat) | Gehalt 21/22: 27 Mio. Dollar | Alter: 35 | Stats 20/21: 17,2 Punkte und 7,3 Assists bei 43,6 Prozent FG und 39,6 Prozent Dreier in 34,8 Minuten (46 Spiele) © getty 22/30 Platz 9: DE'AARON FOX (Sacramento Kings) | Gehalt 21/22: 28,1 Mio. Dollar | Alter: 23 | Stats 20/21: 25,2 Punkte und 7,2 Assists bei 47,7 Prozent FG und 32,2 Prozent Dreier in 35,1 Minuten (58 Spiele) © getty 23/30 Platz 8: JAMAL MURRAY (Denver Nuggets) | Gehalt 21/22: 29,5 Mio. Dollar | Alter: 24 | Stats 20/21: 21,2 Punkte und 4,8 Assists bei 47,7 Prozent FG und 40,8 Prozent Dreier in 35,5 Minuten (48 Spiele) © getty 24/30 Platz 7: CHRIS PAUL (Phoenix Suns) | Gehalt 21/22: 30,8 Mio. Dollar | Alter: 36 | Stats 20/21: 16,4 Punkte und 8,9 Assists bei 49,9 Prozent FG und 39,9 Prozent Dreier in 31,4 Minuten (70 Spiele) © getty 25/30 Platz 6: BEN SIMMONS (Philadelphia 76ers) | Gehalt 21/22: 33 Mio. Dollar | Alter: 25 | Stats 20/21: 14,3 Punkte und 6,9 Assists bei 55,7 Prozent FG und 30,0 Prozent Dreier in 32,4 Minuten (58 Spiele) © getty 26/30 Platz 5: KYRIE IRVING (Brooklyn Nets) | Gehalt 21/22: 34,9 Mio. Dollar | Alter: 29 | Stats 20/21: 26,9 Punkte und 6,0 Assists bei 50,6 Prozent FG und 40,2 Prozent Dreier in 34,9 Minuten (54 Spiele) © getty 27/30 Platz 4: DAMIAN LILLARD (Portland Trail Blazers) | Gehalt 21/22: 39,3 Mio. Dollar | Alter: 31 | Stats 20/21: 28,8 Punkte und 7,5 Assists bei 45,1 Prozent FG und 39,1 Prozent Dreier in 35,8 Minuten (67 Spiele) © twitter.com/Lakers 28/30 Platz 3: RUSSELL WESTBROOK (Los Angeles Lakers) | Gehalt 21/22: 44,2 Mio. Dollar | Alter: 32 | Stats 20/21: 22,2 Punkte und 11,7 Assists bei 43,9 Prozent FG und 31,5 Prozent Dreier in 36,4 Minuten (65 Spiele) © getty 29/30 Platz 2: JOHN WALL (Houston Rockets) | Gehalt 21/22: 44,3 Mio. Dollar | Alter: 30 | Stats 20/21: 20,6 Punkte und 6,9 Assists bei 40,4 Prozent FG und 31,7 Prozent Dreier in 32,2 Minuten (40 Spiele) © getty 30/30 Platz 1: STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) | Gehalt 21/22: 45,8 Mio. Dollar | Alter: 33 | Stats 20/21: 32,0 Punkte und 5,8 Assists bei 48,2 Prozent FG und 42,1 Prozent Dreier in 34,2 Minuten (63 Spiele)

Schröder bei den Celtics: Shooting bleibt ein Fragezeichen

Fragezeichen gibt es aber dennoch, zum Beispiel beim Dreier. Nach einer starken Quote von 38,5 Prozent aus der Distanz in Oklahoma City orientierte er sich in Hollywood fast eins zu eins an seinem Karriereschnitt von 33,7 Prozent. War das eine Thunder-Jahr womöglich nur ein Ausreißer?

Sollte DS17 seinen Dreier auch in Boston nicht wiederfinden, fehlt es dem Backcourt um ihn, Marcus Smart und Josh Richardson an Shooting. Dies ließe sich mit einem Stretch Big a la Al Horford zu einem gewissen Grad ausgleichen, zudem muss Head Coach Ime Udoka ja auch nicht zwingend immer zwei der genannten Guards zur selben Zeit aufs Feld schicken.

Mehr Sport - Jetzt für den SPOX-Newsletter anmelden!

Die Celtics sollten sehr flexible Lineups aufstellen können. Mal etwas größer mit einem Point Guard an der Seite von Brown und Tatum und dazu zwei Bigs wie Horford und Robert Williams. Mal etwas kleiner mit nur einem Big und dazu Schröder beziehungsweise Smart plus ein zusätzlicher Shooter in Person von Payton Pritchard oder Aaron Nesmith.

Vor der Schröder-Verpflichtung war von Udoka zu hören, dass er mehr Playmaking-Verantwortung in die Hände von Smart legen und ihn auf der Eins starten lassen möchte. Ob es auch nach dem Signing von Schröder dabei bleibt, ist offen. Der Deutsche soll aber in dem Wissen unterschrieben haben, keine Starter-Rolle erwarten zu dürfen.

NBA: Die Statistiken von Dennis Schröder in den vergangenen vier Saisons

Saison Team G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 2017/18 ATL 67 / 31,0 19,4 3,1 6,2 43,6 29,0 2018/19 OKC 79 / 29,3 15,5 3,6 4,1 41,4 34,1 2019/20 OKC 65 / 30,8 18,9 3,6 4,0 46,9 38,5 2020/21 LAL 61 / 32,1 15,4 3,5 5,8 43,7 33,5 KARRIERE 557 / 26,2 14,3 2,9 4,7 43,6 33,7

Dennis Schröder: Zurück zum Sixth Man

Als Sixth Man, der die Offense in der Second Unit trägt, hatte er bei OKC bisher ohnehin den größten Erfolg. Die Bank der Celtics verzeichnete vergangene Saison die drittwenigsten Zähler, zusätzliches Scoring von der Reserve würde Boston also gut zu Gesicht stehen.

In OKC ballerte er sich in eben dieser Rolle wie auch in gemeinsamen Minuten mit zwei weiteren starken Ballhandlern (als Teil des gefürchteten 3-Guard-Lineups mit Chris Paul und Shai Gilgeous-Alexander) in die Konversation um den Award als Sixth Man of the Year. Ist Schröder bereit, seinen Starter-Anspruch aufzugeben, wonach es aussieht, könnte er von der Bank wichtige Produktion liefern.

In dieser Rolle hat er Erfahrung, auch kein zu unterschätzender Faktor in einem insgesamt relativ jungen Team. "Wir wollten ein paar mehr Veteranen im Mix haben. Es hat schon geholfen, Al zurückzuholen, er wird von jedem respektiert. Wir wollen noch mehr Veteranen holen, die unsere jungen Spieler ergänzen", sagte Coach Udoka am Dienstag, womöglich bereits mit einem Auge auf Schröder gerichtet.

Dennis Schröder in Boston: Profitabel für beide Seiten?

Finanziell gesehen gehen die Celtics mit diesem Deal so gut wie kein Risiko ein. Für den Preis von 5,9 Millionen Dollar liefert Schröder deutlich mehr, als er kostet. Selbst, wenn er nicht an das OKC-Niveau anknüpft.

Zwar ging Boston dadurch leicht über die Luxussteuergrenze, doch das ließe sich durch kleinere Trades schnell wieder ausbügeln. Laut Bleacher Report sollen Kris Dunn und Bruno Fernando, die erst im Tristan-Thompson-Deal kamen, zu haben sein. Celtics-Präsident Brad Stevens war es in erster Linie wichtig, finanzielle Flexibilität zu wahren.

Aus diesem Grund legten sie dem Deutschen nicht die volle Midlevel-Exception (9,5 Mio.) auf den Tisch, dies hätte zu einem Hard Cap geführt, was zusätzliche Verstärkung während der Saison oder einen Trade für einen möglicherweise verfügbar werdenden Star schwierig gemacht hätte. Gleichzeitig bleiben die Celtics flexibel für den Sommer 2022, wenn Schröders Vertrag wieder ausläuft.

Vermutlich sind Boston und Schröder keine langjährige Ehe eingegangen, doch danach hat auch keine der Parteien zu diesem Zeitpunkt in der Free Agency gesucht. Der Deal mit kurzer Laufzeit in einem ambitionierten Team war für Schröder wohl die beste Option, die ihm nach gut einer Woche Free Agency auf dem ausgedünnten Markt blieb.

So könnten am Ende beide Seiten von dem Deal profitieren. Die Celtics bekommen ein Kaderupgrade zum kleinen Preis. Der Deutsche kann mit wichtigen Minuten bei einem Playoff-Anwärter Argumente für einen Zahltag 2022 sammeln.