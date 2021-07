NBA News: Will Barton verzichtet wohl auf Spieleroption - Denver Nuggets wollen verlängern

Will Barton von den Denver Nuggets wird offenbar seine Spieleroption für die kommende Saison nicht ziehen und stattdessen als Unrestricted Free Agent in die Offseason gehen. Beide Seiten sind angeblich an einer langfristigen Vertragsverlängerung interessiert.

Das geht aus einem Bericht von Adrian Wojnarowski (ESPN) hervor. Demnach verzichte der 30-Jährige auf seine Option für die kommende Spielzeit in Höhe von 14,7 Millionen Dollar, um den freien Markt zu testen.

Offenbar besteht allerdings großes Interesse auf beiden Seiten, einen neuen, langfristigen Vertrag auszuhandeln, sobald die Free Agency im August startet. Laut Woj genieße der Forward "Top-Priorität" bei Nuggets-Teampräsident Tim Connelly.

Barton läuft bereits seit sieben Jahren für die Franchise aus der Mile High City auf, damit ist er der dienstälteste Nugget im Kader. In der vergangenen Saison legte er im Schnitt 12,7 Punkte, 4 Rebounds und 3,2 Assists bei 42,6 Prozent aus dem Feld und 38,1 Prozent von Downtown in 56 Einsätzen auf.

Gegen Ende der regulären Saison und zu Beginn der Playoffs musste er allerdings sechs Wochen verletzungsbedingt pausieren aufgrund von einer Oberschenkelverletzung. Barton kehrte erst in Spiel 2 der zweiten Playoff-Runde zurück, den Sweep gegen die Phoenix Suns konnte er aber auch nicht mehr verhindern.