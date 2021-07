NBA News: Orlando Magic stellen Ex-Mavs-Coach Jamahl Mosley als neuen Trainer vor

Die Orlando Magic haben Jamahl Mosley als ihren neuen Head Coach vorgestellt. Der 42-Jährige, der zuvor bei den Dallas Mavericks als Assistant Coach unter Rick Carlisle arbeitete, tritt die Nachfolge von Steve Clifford an.

Gemäß Adrian Wojnarowski von ESPN unterschreibt Mosley für vier Jahre in Florida und soll dabei den Rebuild in Orlando vorantreiben. "In der Coaching-Szene wird Jamahl als kommender Star angesehen", freute sich Magic-Präsident Jeff Weltman in einem Statement.

"Sein Weg als Coach fußt vor allem auf der Entwicklung von Spielern. Er kommuniziert viel, baut Brücken und wir freuen uns sehr, dass er nun unsere Gruppe anführt", fügte Weltman weiter an.

Mosley arbeitete die vergangenen sieben Jahre unter Rick Carlisle bei den Dallas Mavericks als Assistant Coach, seit der Saison 2018/19 war er für die Defense der Texaner hauptverantwortlich. Zuvor arbeitete der 42-Jährige auch bei den Denver Nuggets (2007-2010) und den Cleveland Cavaliers (2010-2014).

In Dallas war Mosley unter den Spielern beliebt, vor allem zu Luka Doncic soll der neue Magic-Coach einen guten Draht gehabt haben. Der Slowene gratulierte bereits via Twitter. Mosley wurde auch als neuer Head Coach in Dallas in Betracht gezogen, die Mavs entschieden sich aber letztlich für Jason Kidd.

In Orlando ersetzt Mosley Steve Clifford, der in den vergangenen drei Jahren für die Magic verantwortlich war. Unter Clifford erreichten die Magic zweimal die Playoffs, schieden jedoch jeweils in der ersten Runde aus. 2020/21 leitete Orlando den Umbruch ein und tradete Schlüsselspieler wie Nikola Vucevic (Chicago), Evan Fournier (Boston) und Aaron Gordon (Denver), um mit jungen Spielern neu anzufangen. Orlando beendete die Saison mit einer Bilanz von 21-51 und hält im anstehenden Draft den fünften Pick.