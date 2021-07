NBA News - LeBron James will noch "vier, fünf, sechs" Jahre spielen und Karriere bei den Los Angeles Lakers beenden

LeBron James hat nicht vor, in naher Zukunft seine Sneaker an den Nagel zu hängen. In einem Interview hat der 36-Jährige betont, mindestens noch "vier, fünf, sechs" Jahre spielen zu wollen. Eins seiner Ziele für die Zukunft sei, gemeinsam mit seinem Sohn in der NBA aufzulaufen.

"Ich hoffe wirklich, dass ich meine Karriere als Laker beenden kann", bekräftige James zudem im Podcast "SmartLess". "Wann auch immer das sein wird, vielleicht in vier, fünf, sechs, vielleicht sieben Jahren. Ich hoffe, dass ich weiterspielen kann."

LeBron steht vor seiner 19. Saison in der Association, seine Profi-Karriere in der NBA startete 2003 als Nr.1-Pick bei den Cleveland Cavaliers. Seither hat er vier Championships, jeweils 17 All-Star- und All-NBA-Nominierungen und vier MVP-Trophäen angesammelt. Nach Stationen in Cleveland und bei den Miami Heat läuft er seit 2018 für die Los Angeles Lakers auf.

"Ich liebe es, in L.A. zu sein, und meine Familie liebt es hier", betonte James. "Für so eine traditionsreiche Franchise zu spielen, ist etwas." Erst in der vergangenen Offseason hat er in L.A. eine Vertragsverlängerung unterschrieben, die ihn bis 2023 für insgesamt 85,7 Millionen Dollar an die Lakers bindet.

Offensichtlich kann sich James vorstellen, auch darüber hinaus für den 17-maligen Champion zu spielen. Gleichzeitig bestätigte er erneut, dass es sein Ziel sei, im Laufe seiner Karriere gemeinsam mit seinem Sohn Bronny auf dem NBA-Parkett zu spielen.

"Das ist definitiv ein Ziel, aber ein langfristiges. Mein Sohn ist aktuell in der High School und genießt das Leben als Teenager", so James. "Aber das wäre ziemlich cool, das im Resümee zu stehen haben." Bronny James wird voraussichtlich 2023 den Sprung in die NBA wagen können, in seinem Jahrgang wird er als potenzielles Top-30-Talent gehandelt.

Die Karrierestatistiken von LeBron James im Überblick