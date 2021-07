NBA News: Lakers-Star LeBron James spielt womöglich nie wieder für Team USA

LeBron James könnte sein letztes Spiel im Trikot von Team USA offenbar bereits absolviert haben. Das vermutet zumindest Jerry Colangelo, der Managing Director von USA Basketball. LeBron gewann mit den US-Amerikanern in seiner Karriere zwei olympische Goldmedaillen.

"Gevatter Zeit fordert seinen Tribut", sagte Colangelo gegenüber ESPN. "Als menschliches Wesen kann dein Körper in deinem jeweiligen Sport nur eine gewisse Zeit die Belastungen mitmachen und danach geht es bergab."

Der Lakers-Star hat die 18. Saison in der Association hinter sich, von 2011 bis 2018 stand der 36-Jährige achtmal in Folge in den Finals, entsprechend viele Karriere-Minuten hat er auf seinem Konto. Dreimal lief er zusätzlich für Team USA bei den Olympischen Spielen auf, 2004 gewann er nur Bronze in Athen, 2008 und 2012 holte er dagegen jeweils Gold. Seither hat er kein Spiel mehr für Team USA absolviert.

"LeBron hat sich in den vergangenen Jahren dazu entschieden, nicht an den Olympischen Spielen teilzunehmen, weil er viele andere Dinge in seinem Leben hat, um die er sich kümmern muss", erklärte Colangelo, der nicht mehr damit rechnet, dass LeBron noch einmal für Team USA aufläuft. "Er hat seine Zeit für uns geopfert, wir wissen seinen Beitrag zu schätzen, aber ich glaube, seine Zeit ist vorbei."

Insgesamt kommt der King auf 68 Auftritte im Dress von Team USA, bei den Olympischen Spielen legte er in 24 Spielen im Schnitt 11,4 Punkte, 4,0 Rebounds und 3,7 Assists bei 60,1 Prozent aus dem Feld (20,4 Minuten) auf.

Harden sagt doch ab: Das ist der finale Olympia-Kader von Team USA © SPOX/getty 1/25 Der US-amerikanische Basketballverband USAB hat den Kader für das olympische Basketballturnier 2021 bekanntgegeben. Nach der kurzfristigen Absage von Nets-Star James Harden aufgrund einer Oberschenkelverletzung sieht der Kader wie folgt aus. © getty 2/25 GUARDS – BRADLEY BEAL (Washington Wizards) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 3/25 Beals Statistiken in der Saison 2020/21: 31,3 Punkte, 4,4 Assists und 4,7 Rebounds bei 48,5 Prozent aus dem Feld und 34,9 Prozent von Downtown in 35,8 Minuten (60 Spiele) © getty 4/25 DEVIN BOOKER (Phoenix Suns) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 5/25 Bookers Statistiken in der Saison 2020/21: 25,6 Punkte, 4,3 Assists und 4,2 Rebounds bei 48,4 Prozent aus dem Feld und 34,0 Prozent von Downtown in 33,9 Minuten (67 Spiele) © getty 6/25 DAMIAN LILLARD (Portland Trail Blazers) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 7/25 Lillards Statistiken in der Saison 2020/21: 28,8 Punkte, 7,5 Assists und 4,2 Rebounds bei 45,1 Prozent aus dem Feld und 39,1 Prozent von Downtown in 35,8 Minuten (67 Spiele) © getty 8/25 JRUE HOLIDAY (Milwaukee Bucks) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 9/25 Holidays Statistiken in der Saison 2020/21: 17,7 Punkte, 6,1 Assists und 4,5 Rebounds bei 50,3 Prozent aus dem Feld und 39,2 Prozent von Downtown in 32,3 Minuten (59 Spiele) © getty 10/25 ZACH LAVINE (Chicago Bulls) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 11/25 LaVines Statistiken in der Saison 2020/21: 27,4 Punkte, 4,9 Assists und 5,0 Rebounds bei 50,7 Prozent aus dem Feld und 41,9 Prozent von Downtown in 35,1 Minuten (58 Spiele) © getty 12/25 FORWARDS - KEVIN DURANT (Brooklyn Nets) - dritte Teilnahme an den Olympischen Spielen (Goldmedaillengewinner mit Team USA 2012 und 2016) © getty 13/25 Durants Statistiken in der Saison 2020/21: 26,9 Punkte, 5,6 Assists und 7,1 Rebounds bei 53,7 Prozent aus dem Feld und 45,0 Prozent von Downtown in 33,1 Minuten (35 Spiele) © getty 14/25 DRAYMOND GREEN (Golden State Warriors) - zweite Teilnahme an den Olympischen Spielen (Goldmedaillengewinner mit Team USA 2016) © getty 15/25 Greens Statistiken in der Saison 2020/21: 7,0 Punkte, 8,9 Assists und 7,1 Rebounds bei 44,7 Prozent aus dem Feld und 27,0 Prozent von Downtown in 31,5 Minuten (63 Spiele) © getty 16/25 KEVIN LOVE (Cleveland Cavaliers) - zweite Teilnahme an den Olympischen Spielen (Goldmedaillengewinner mit Team USA 2012) © getty 17/25 Loves Statistiken in der Saison 2020/21: 12,2 Punkte, 7,4 und 2,5 Assists bei 40,9 Prozent aus dem Feld und 36,5 Prozent von Downtown in 24,9 Minuten (25 Spiele) © getty 18/25 KHRIS MIDDLETON (Milwaukee Bucks) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 19/25 Middletons Statistiken in der Saison 2020/21: 20,4 Punkte, 5,4 Assists und 6,0 Rebounds bei 47,6 Prozent aus dem Feld und 41,4 Prozent von Downtown in 33,4 Minuten (68 Spiele) © getty 20/25 JAYSON TATUM (Boston Celtics) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 21/25 Tatums Statistiken in der Saison 2020/21: 26,4 Punkte, 7,4 Rebounds und 4,3 Assists bei 45,9 Prozent aus dem Feld und 38,6 Prozent von Downtown in 35,8 Minuten (64 Spiele) © getty 22/25 JERAMI GRANT (Detroit Pistons) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 23/25 Grants Statistiken in der Saison 2020/21: 22,3 Punkte, 4,6 Rebounds und 2,8 Assists bei 42,9 Prozent aus dem Feld und 35,0 Prozent von Downtown in 33,9 Minuten (54 Spiele) © getty 24/25 CENTER – BAM ADEBAYO (Miami Heat) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 25/25 Adebayos Statistiken in der Saison 2020/21: 18,7 Punkte, 9,0 Rebounds, 5,4 Assists und 1,0 Blocks bei 57,0 Prozent aus dem Feld in 33,5 Minuten (64 Spiele)

Auf Star-Power muss Team USA in Zukunft aber dennoch nicht verzichten. Bei den kommenden Spielen in Tokio wird das Team von Head Coach Gregg Popovich von Kevin Durant angeführt, auch Damian Lillard, Bradley Beal oder Jayson Tatum gehören zum hochkarätig besetzten Kader. Für etwas Verwunderung sorgte derweil die Nominierung von Kevin Love, Colangelo verteidigte diese Entscheidung.

"Die meisten Bigs in der NBA sind internationale Spieler, keine Amerikaner", so der 81-Jährige. "Wir haben Bigs nicht so gut entwickelt wie andere Nationen." Love als zusätzlicher Big Man sei eine "Versicherung", so Colangelo.