NBA News: Kawhi Leonard nach Kreuzbandverletzung erfolgreich operiert - Rückkehr ungewiss

Kawhi Leonard wurde am Dienstag erfolgreich am Kreuzband operiert. Das gaben die L.A. Clippers in einem Statement bekannt. Der Superstar der Kalifornier hatte sich in den Conference Semifinals verletzt, in der Folge hatten sich die Clippers wegen des Forwards bedeckt gehalten.

Wann Leonard wieder spielen kann, ist unklar. Die Clippers machten in ihrem Statement keine Angaben zu einer möglichen Rückkehr, erklärten aber, dass es sich um einen Anriss des Kreuzbandes im rechten Knie handelte. Vermutlich wird Leonard damit auch den Saisonstart verpassen.

Spencer Dinwiddie zog sich im Dezember 2020 die gleiche Verletzung zu und konnte in der Folge nicht mehr ins Geschehen eingreifen. Eine Ausfallzeit von mindestens sechs Monaten ist deswegen denkbar.

Der Forward hatte sich in Spiel 4 der Conference Semifinals gegen die Utah Jazz verletzt und verpasste die restlichen acht Playoff-Spiele seiner Mannschaft. L.A. gewann die Serie gegen Utah auch ohne Leonard, gegen die Phoenix Suns schieden die Clippers letztlich nach sechs Spielen aus.

Kawhi kann nun Free Agent werden, der Forward hält eine Spieler-Option über 36 Millionen Dollar für die kommende Spielzeit. Sollte Leonard die Option ziehen, könnte er umgehend eine Verlängerung über vier Jahre und 181,5 Millionen Dollar mit den Clippers unterschreiben.

Kawhi Leonard kann im Sommer Free Agent werden

Der Spieler gab sich ob seiner Zukunft während der Saison bedeckt, sagte aber im Dezember folgendes: "Wenn ich gesund bin, ist es wohl die beste Entscheidung, die Option nicht zu ziehen. Das heißt aber nicht, dass ich gehe oder bleibe. (...) Wir werden zu einem angemessenen Zeitpunkt miteinander reden."

Dies ist jedoch nicht ganz korrekt. Sollte Leonard die Option verstreichen lassen und einen neuen Vertrag aushandeln, könnte er maximal 176 Millionen Dollar für vier Jahre bekommen. Zuletzt gab es auch Gerüchte, dass sich die Miami Heat und die Dallas Mavericks um den zweifachen Finals-MVP bemühen, wenn dieser die Clippers doch verlassen möchte.

In dieser Spielzeit legte Leonard durchschnittlich 24,8 Punkte, 6,5 Rebounds sowie 5,2 Assists auf, in den Playoffs steigerte sich der Forward noch einmal und verbuchte in elf Partie im Schnitt 30,4 Zähler, 7,7 Boards und 4,4 direkte Vorlagen bei einer starken Quote von 57,3 Prozent aus dem Feld.