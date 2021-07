NBA, Gerüchte: Myles Turner per Trade zu haben - Eric Bledsoe nach Memphis?

Myles Turner ist Jahr für Jahr in Trade-Gesprächen, auch diesmal denken die Indiana Pacers wohl über einen Deal nach. Die New Orleans Pelicans würden gerne Eric Bledsoe abgeben und die Toronto Raptors zeigen Interesse an Center Jarrett Allen.

NBA, Gerüchte: Raptors mit Interesse an Jarrett Allen

Einer der spannendsten Restricted Free Agents dieser Klasse ist Jarrett Allen. Der 23-jährige Center kam im Zuge des James-Harden-Trades nach Cleveland und legte dort in 51 Spielen im Schnitt 13,2 Punkte und 9,9 Rebounds auf.

Laut Shams Charania (The Athletic) soll es mehrere Interessenten geben, darunter auch die Toronto Raptors. Cleveland könnte jedoch jedes Angebot für Allen matchen und beide Parteien sollen Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit haben

Die Zukunft von Allen in Cleveland könnte sich aber bereits im Draft entscheiden. Die Cavs halten den dritten Pick und möglicherweise wäre an dieser Stelle mit Evan Mobley der beste Center der Klasse zu haben.

NBA Gerüchte: Traden die Pacers Myles Turner?

Im vergangenen Jahr standen die Indiana Pacers bereits kurz davor, Myles Turner zu den Boston Celtics zu traden, nun gibt es wieder Gerüchte um den besten Shotblocker der NBA. Laut Charania hören sich die Pacers in der Liga erneut um, was sie für den Center bekommen könnten.

Als mögliche Abnehmer werden die Charlotte Hornets und die New Orleans Pelicans genannt. Grund für einen möglichen Trade ist die Kombination mit Frontcourt mit dem zweimaligen All-Star Domantas Sabonis, welche nun bereits seit Jahren umstritten ist.

Der 25-jährige Turner hat in Indiana noch zwei Jahre Vertrag und kassiert jeweils 17,5 Millionen Dollar pro Saison, in der vergangenen Spielzeit führte der Center die NBA mit durchschnittlich 3,4 Blocks an.

All-Stars, Talente und Sorgenkinder: Die Top-15 verfügbaren SGs © getty 1/31 Die Free Agency in der NBA beginnt dieses Jahr am 2. August. Die Klasse ist zwar nicht so stark wie in den Vorjahren, doch gerade bei den Shooting Guards gibt es einige interessante Kandidaten, die Teams besser machen können. © getty 2/31 Platz 15: WAYNE ELLINGTON | Team: Detroit Pistons | Alter: 33 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 1,6 Mio. | Stats 20/21: 9,6 Punkte und 1,8 Rebounds bei 44,1 Prozent FG und 42,2 Prozent Dreier in 22,0 Minuten (46 Spiele) © getty 3/31 Ein absoluter Flammenwerfer im Vorjahr, den Detroit zum Ende der Saison auf die Bank setzen musste, um die Jagd nach dem Top-Pick nicht zu torpedieren. Mit seinem Shooting sicherlich für viele Contender interessant. © getty 4/31 Platz 14: SVI MYKHAILIUK | Team: Oklahoma City Thunder | Alter: 24 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 20/21: 1,7 Mio. | Stats 20/21: 8,5 Punkte und 2,5 Rebounds bei 41,1 Prozent FG und 33,4 Prozent Dreier in 20,1 Minuten (66 Spiele) © getty 5/31 Der Wurf ist auch die Spezialität des Ukrainers, viel mehr kann er bislang aber noch nicht anbieten. Große Angebote wird "Svi" eher nicht bekommen, aber OKC scheint ein guter Ort für seine Entwicklung zu sein. © getty 6/31 Platz 13: TALEN HORTON-TUCKER | Team: Los Angeles Lakers | Alter: 20 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 20/21: 1,5 Mio. | Stats 20/21: 9,0 Punkte und 2,8 Assists bei 45,8 Prozent FG und 28,2 Prozent Dreier in 20,1 Minuten (65 Spiele) © getty 7/31 Vom Potenzial her müsste THT höher stehen, allerdings konnte Horton-Tucker sich bei den Lakers nicht oft genug zeigen. Der Youngster kann scoren, kann verteidigen, womöglich wird ein Team ein unmoralisches Angebot machen. © getty 8/31 Platz 12: BRUCE BROWN | Team: Brooklyn Nets | Alter: 24 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 20/21: 1,7 Mio. | Stats 20/21: 8,8 Punkte und 5,4 Rebounds bei 55,6 Prozent FG und 28,8 Prozent Dreier in 22,3 Minuten (65 Spiele) © getty 9/31 Für die Nets spielte sich Brown als Mini-Center in das Rampenlicht, das könnte einen Zahltag nach sich ziehen. Brown kann nicht werfen, dafür ist er ein grandioser Verteidiger. Die Nets werden ihn halten wollen, doch zu welchem Preis? © getty 10/31 Platz 11: LOU WILLIAMS | Team: Atlanta Hawks | Alter: 34 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 8,0 Mio. | Stats 20/21: 11,3 Punkte und 3,4 Assists bei 41,0 Prozent FG und 39,9 Prozent Dreier in 21,6 Minuten (66 Spiele) © getty 11/31 Nach seinem Trade in seine Heimat Atlanta kokettierte Sweet Lou noch mit seinem Karriereende, nun ist er wieder auf den Geschmack gekommen. Gut vorstellbar, dass er bei den Hawks bleibt. © getty 12/31 Platz 10: JOSH RICHARDSON | Team: Dallas Mavericks | Alter: 28 | Status: Spieler-Option (11,6 Mio.) | Gehalt 20/21: 10,9 Mio. | Stats 20/21: 12,1 Punkte, 3,3 Rebounds und 2,6 Assists bei 42,7 Prozent FG und 33,0 Prozent Dreier in 30,3 Minuten (59 Spiele) © getty 13/31 Die Mavs und Richardson, das passte nicht. J-Rich steht vor einer interessanten Entscheidung, womöglich steigt er aus seinem Vertrag aus. In der Theorie ein guter 3-and-D-Spieler mit Spielmacherqualitäten - diese Saison war er das selten. © getty 14/31 Platz 9: ALEC BURKS | Team: New York Knicks | Alter: 30 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 6,0 Mio. | Stats 20/21: 12,7 Punkte und 4,6 Rebounds bei 42,0 Prozent FG und 41,5 Prozent Dreier in 25,6 Minuten (49 Spiele) © getty 15/31 Es ist Burks nach all den Verletzungen zu gönnen, dass er in New York wieder aufblühte. Machte als Mikrowelle von der Bank einen guten Job und spielte oft auch Crunchtime. © getty 16/31 Platz 8: JOSH HART | Team: New Orleans Pelicans | Alter: 26 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 20/21: 3,5 Mio. | Stats 20/21: 9,2 Punkte, 8,0 Rebounds und 2,3 Assists bei 43,9 Prozent FG und 32,6 Prozent Dreier in 28,7 Minuten (47 Spiele) © getty 17/31 Hart ist schwer zu greifen, für seine Größe ist er einer der besten Rebounder der Liga. Hart bringt Defense, spielt immer mit Energie. Der Wurf ist jedoch sehr streaky, als Glue Guy aber hervorragend geeignet. © getty 18/31 Platz 7: DANNY GREEN | Team: Philadelphia 76ers | Alter: 34 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 15,4 Mio. | Stats 20/21: 9,5 Punkte und 3,8 Rebounds bei 41,2 Prozent FG und 40,5 Prozent Dreier in 28,0 Minuten (69 Spiele) © getty 19/31 Der Titelhamster! Mit den Sixers klappte es in dieser Saison nicht, doch Green wird auch im kommenden Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen Contender als 3-and-D-Spezialist auflaufen. Die Frage ist nur wo und für wie viel Geld? © getty 20/31 Platz 6: GARY TRENT JR. | Team: Toronto Raptors | Alter: 22 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 20/21: 1,6 Mio. | Stats 20/21: 15,3 Punkte und 2,6 Rebounds bei 40,8 Prozent FG und 38,5 Prozent Dreier in 31,1 Minuten (58 Spiele) © getty 21/31 Mit 22 Jahren noch sehr jung und vielversprechend. Trent Jr. ist ein exzellenter Schütze, der auch Guards mit seiner Defense beschäftigen kann. Die Raptors werden ihn halten wollen, nicht umsonst tradeten sie für ihn im März. © getty 22/31 Platz 5: VICTOR OLADIPO | Team: Miami Heat | Alter: 29 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 21,0 Mio. | Stats 20/21: 19,8 Punkte, 4,8 Rebounds und 4,6 Assists bei 40,8 Prozent FG und 32,6 Prozent Dreier in 32,7 Minuten (33 Spiele) © getty 23/31 Im Moment wieder am Knie verletzt, frühestens im November wird der frühere All-Star wieder ins Geschehen eingreifen. Oladipo schlug in Indiana und Houston Verlängerungen aus, möglich hat er sich verzockt. © getty 24/31 Platz 4: NORMAN POWELL | Team: Portland Trail Blazers | Alter: 28 | Status: Spieler-Option über 11,6 Mio. | Gehalt 20/21: 10,9 Mio. | Stats 20/21: 18,6 Punkte und 3,1 Rebounds bei 47,7 Prozent FG und 41,1 Prozent Dreier in 32,0 Minuten (69 Spiele) © getty 25/31 Powell wird seine Option nicht ziehen, dafür war seine Saison zu stark. Er ist ein dynamischer Scorer vom Flügel und half den Blazers im Saisonendspurt. Doch will Portland ihn bezahlen? © getty 26/31 Platz 3: EVAN FOURNIER | Team: Boston Celtics | Alter: 28 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 17,5 Mio. | Stats 20/21: 17,1 Punkte, 3,0 Rebounds und 3,4 Assists bei 45,7 Prozent FG und 41,3 Prozent Dreier in 30,0 Minuten (42 Spiele) © getty 27/31 Auch Fournier ist ein guter Scorer, die Saison der Celtics konnte aber auch der Franzose nicht retten. Er ist variabel, kann Point Guards entlasten und besitzt einen guten Wurf. © getty 28/31 Platz 2: TIM HARDAWAY JR. | Team: Dallas Mavericks | Alter: 29 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 18,9 Mio. | Stats 20/21: 16,6 Punkte und 3,3 Rebounds bei 44,7 Prozent FG und 39,1 Prozent Dreier in 28,4 Minuten (70 Spiele) © getty 29/31 Hinter Doncic war er der konstanteste Mavs-Spieler der Playoffs. In der Regular Season kam THJ meist noch von der Bank, um als Mikrowelle Scoring zu liefern. Spielte die beste Saison seiner Karriere. © getty 30/31 Platz 1: DEMAR DEROZAN | Team: San Antonio Spurs | Alter: 32 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 20/21: 27,8 Mio. | Stats 20/21: 21,6 Punkte, 4,2 Rebounds und 6,9 Assists bei 49,5 Prozent FG und 25,7 Prozent Dreier in 33,7 Minuten (61 Spiele) © getty 31/31 Ja, DeRozan kann noch immer keine Dreier werfen, dafür bleibt er ein "Bucket Getter" in engen Spielen und ist inzwischen auch ein guter Playmaker. Die Frage ist: Will DeRozan einen Ring oder noch einmal abkassieren?

NBA, Gerüchte: Bledsoe auf dem Weg nach Memphis?

New Orleans führt aber anscheinend auch anderweitig Gespräche. Laut Jake Fischer (Bleacher Report) sprechen die Pelicans mit den Memphis Grizzlies über einen Deal, der Eric Bledsoe nach Memphis bringen könnte.

Als Paket steht Bledsoe und der 10. Pick, welchen die Pels halten, für den 17. Pick im Raum. Charania ließ zuletzt auch durchblicken, dass Memphis nach Wegen sucht, um nach oben zu traden.

Bledsoe kassiert in der kommenden Spielzeit 18,1 Millionen Dollar, im Jahr darauf sind nur 3,9 der 19,4 Millionen garantiert.