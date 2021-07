Heute Nacht steigt der NBA Draft. Wer wird an erster Stelle von den Detroit Pistons gewählt? Wer den Draft live im TV und Livestream zeigt / überträgt, beantworten wir Euch in diesem Artikel.

Jetzt DAZN-Probemonat sichern und damit den NBA-Draft live verfolgen!

Heute Nacht ist es soweit! Der NBA Draft geht im Barclays Center in Brooklyn, New York, über die Bühne. NBA-Commissioner wird die Namen von 60 jungen Talenten, die von den verschiedensten Colleges aus den Staaten oder einem Team aus dem Ausland kommen, verkünden. Konkret geht das Event am Freitag, den 30. Juli, um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit über die Bühne.

Zu den Anwärtern auf den Nummer eins Pick, für welchen die Detroit Pistons die Rechte besitzen, zählt unter anderem Cade Cunningham. Der Guard/Forward konnte in der vergangenen College-Saison für Oklahoma State beeindruckende Stats auflegen.

Seine Statline sah nach 27 College-Spielen wie folgt aus: 20,1 Punkte, 6,2 Rebounds, 3,5 Assists und 1,6 Steals bei 43,8 Prozent FG und 40,0 Prozent Dreier in 35,4 Minuten.

© getty Cade Cunningham ist der Favorit auf den ersten Pick.

Wer zeigt / überträgt NBA Draft heute live im TV und Livestream?

Den Draft seht Ihr heute Nacht nur bei einem Anbieter. DAZN hat in der kommenden Saison weiterhin die Übertragungsrechte für die nordamerikanische Profiliga und zeigt somit auch den Draft 2021 live. Um 2 Uhr beginnt die Übertragung.

Wie schon vorhin erwähnt, überträgt der Streamingdienst zahlreiche Spiele der anstehenden Saison 2021/22. Darin enthalten sind Partien aus der Regular Season, aber auch aus der Post Season. Von den Finals seht Ihr jedes einzelne Spiel der Best-of-7-Serie.

Doch bei DAZN könnt Ihr nicht nur Basketball schauen. Unter anderem hat "das Netflix des Sports" auch die anderen US-Sportarten (NHL, MLB, NFL) im Angebot. Vor allem aber Fußball ist häufig vertreten. Die stärksten Ligen und Wettbewerbe Europas (u.a. Bundesliga oder Champions League) bietet DAZN an.

Außerdem sind auch Tennis, Darts, Handball, Wintersport, Radsport, Motorsport, Kampfsport, Rugby oder Wrestling abrufbar.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr könnt Ihr Euch ein DAZN-Abonnement holen. Doch davor ermöglicht Euch DAZN, das Angebot 30 Tage lang gratis zu testen.

Raptors lehnen Simmons-Angebot ab - Schröder zum Ex-Coach? © getty 1/22 In der Nacht auf Freitag steigt bereits der Draft, entsprechend brodelt die Gerüchteküche in der NBA. Es gibt schon jetzt zahlreiche Spekulationen, wir haben die wichtigsten des Tages zusammengefasst. © getty 2/22 Beginnen wir in Philadelphia, wo die Sixers weiterhin den Markt für BEN SIMMONS sondieren. Matt Moore vom Action Network meldet, dass die Toronto Raptors großes Interesse am Australier haben sollen. © getty 3/22 Es soll Diskussionen zwischen den Teams gegeben haben, Philadelphia hat sogar schon ein Angebot gemacht. Dies lautete KYLE LOWRY, FRED VANVLEET, OG ANUNOBY und der 4. Pick im Draft für Simmons. Gut, das würde wohl niemand annehmen. © getty 4/22 Die Option eines Sign-and-Trades brachte auch Brian Windhorst von ESPN. Lowry soll dazu bereit sein, wenn er Toronto nach 9 Jahren wirklich verlässt. Keith Pompey vom Philadelphia Inquirer schätzt, dass Lowry zwischen 25 und 30 Millionen bekommen wird. © getty 5/22 Das könnten auch die Mavericks stemmen, die gemäß Marc Stein ebenso Interesse an Lowry haben. Der Point Guard soll vor allem Franchise-Star LUKA DONCIC ein wenig entlasten. © getty 6/22 Priorität Nummer zwei in Dallas ist ein neuer Vertrag für TIM HARDAWAY JR., der eine richtig gute Saison absolvierte. Der Shooting Guard dürfte mindestens 20 Millionen pro Saison bekommen. © getty 7/22 KAWHI LEONARD ist in Dallas laut Stein dagegen kein Thema mehr. Der Clippers-Star scheint keine Anstalten zu machen, Los Angeles zu verlassen. © getty 8/22 In Sacramento könnte sich dagegen einiges bewegen. Der Name von BUDDY HIELD taucht in zahlreichen Gerüchten auf. Die Los Angeles Lakers wurden dabei mehrfach genannt. © getty 9/22 Michael A. Scotto (HoopsHype) berichtet, dass die Lakers und Sacramento wegen Hield gesprochen haben. MONTREZL HARRELL, KYLE KUZMA und der 22. Pick der Lakers soll wohl das Angebot sein. © getty 10/22 Kevin O’Connor von The Ringer berichtet dagegen, dass die Kings den 9. Pick sowie Hield und MARVIN BAGLEY shoppen. Sollte Sacramento aber den Pick behalten, gilt FRANZ WAGNER als Option an dieser Position. © getty 11/22 In Oklahoma City ist auch Bewegung drin. Jake Fischer (Bleacher Report) will wissen, dass selbst SHAI GILGEOUS-ALEXANDER nicht unantastbar ist. Der Guard könnte im Sommer eine maximale Verlängerung über 168 Millionen für 5 Jahre unterschreiben. © getty 12/22 OKC soll Detroit wohl SGA zusammen mit dem 6. Pick für den Top-Pick in diesem Draft angeboten haben. Die Pistons haben darauf aber angeblich noch nicht reagiert. OKC würde dann mit Sicherheit CADE CUNNINGHAM auswählen. © getty 13/22 Für DENNIS SCHRÖDER gibt es diesen Sommer auch jede Menge Optionen. Brian Windhorst meldet, dass sich Bulls-Coach Billy Donovan eine Reunion mit Schröder vorstellen kann. Donovan und Schröder arbeiteten bereits in OKC für zwei Jahre zusammen. © getty 14/22 Ein anderer Point Guard, der Free Agent wird, ist SPENCER DINWIDDIE. Ian Begley (SNY) vermeldet, dass sich die New York Knicks mit dem bulligen Guard beschäftigen. Auch New Orleans soll Interesse haben. © getty 15/22 Dinwiddie dürfte aber teuer werden. Laut Pompey fordert der Nets-Guard 25 Millionen Dollar jährlich. Das ist jede Menge, nachdem er mit einer Kreuzbandverletzung fast die komplette Saison ausfiel. © getty 16/22 Ein anderer Name in New York ist der von DEMAR DEROZAN, der zuletzt mit den Lakers flirtete. Die Knicks hätten genügend Cap Space, um dem Spurs-Guard ein gutes Angebot zu machen. © getty 17/22 Andere Guards sollen via Trade zu haben sein. Windhorst meldet, dass sowohl COLLIN SEXTON (Cavaliers) als auch RICKY RUBIO (Timberwolves) auf dem Trade-Markt sind. © getty 18/22 Was macht JOSH RICHARDSON von den Mavs mit seiner Spieler-Option über 11,6 Millionen? Sollte der Shooting Guard diese ziehen, wollen die Mavs ihn traden, um Platz für den neuen Vertrag von Tim Hardaway Jr. zu machen. © getty 19/22 Geld sparen wollen auch die Utah Jazz, die in der Luxussteuer operieren. Deswegen soll DERRICK FAVORS zu haben sein. Als Köder bieten die Jazz wohl den 30. Pick im kommenden Draft an. © getty 20/22 Die Grizzlies fädelten bereits einen Trade ein, für JONAS VALANCIUNAS kamen STEVEN ADAMS und ERIC BLEDSOE, dazu bekamen die Grizzlies den 10. Pick im Draft. © getty 21/22 Kevin O’Connor meldet, dass Memphis noch weiter nach oben im Draft möchte. Als Ziele werden Forward JONATHAN KUMINGA und Guard JAMES BOUKNIGHT genannt. © getty 22/22 Keine Zukunft bei den Grizzlies soll dagegen Bledsoe haben. John Hollinger (The Athletic) schreibt, dass Sacramento eine Option für den Guard sein könnte.

NBA Draft: Die erste Runde im Überblick