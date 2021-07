NBA: Wie die Milwaukee Bucks ihr Finals-Team zusammengebaut haben - Unverhofft aus der Mittelmäßigkeit

Die Milwaukee Bucks sind nur noch einen Sieg vom Titel entfernt. Das war vor nicht allzu langer Zeit kaum denkbar - noch vor zwei Jahren wartete Milwaukee auf den ersten Seriengewinn seit der Jahrtausendwende. Wie schafften die Bucks ihren rasanten Aufstieg? SPOX blickt zurück.

Jede große Heldengeschichte muss irgendwo anfangen. Arnold Schwarzenegger stieg in "Terminator" nackt aus einem gigantischen Spannungsfeld, Nicolas Cage wollte in "Con Air" einfach nur auf dem schnellsten Weg nach Hause fliegen und bei Giannis Antetokounmpo war es vor allem ein ominöses YouTube-Video, das ihm den Weg nach Milwaukee ebnete.

Den Grundstein für ihren heutigen Erfolg legten die Bucks 2013, als sie den mysteriösen Griechen an Position 15 im Draft auswählten - es war jedoch nicht der einzige Volltreffer, den sie in diesem schicksalsreichen Sommer landeten. Wenige Wochen später brachte ein Trade auch den zweiten Eckpfeiler des heutigen Titelkandidaten in die Bierstadt.

Der damalige General Manager John Hammond hatte es dabei gar nicht primär auf diesen Spieler abgesehen. Als der Vorjahres-Topscorer Brandon Jennings nach Detroit getradet wurde, kam als Gegenwert in erster Linie Brandon Knight zurück, zusammen mit Viacheslav Kravtsov. Und mit einem eher unscheinbaren Swingman namens Khris Middleton.

Milwaukee Bucks: Khris Middleton war nur ein Anhängsel

Es ist nicht bekannt, inwieweit die Bucks Middleton wirklich haben wollten. Fakt ist aber, dass Knight, ein Top-10-Pick aus dem Jahr 2011, der Headliner dieses Trades war. Middleton war dagegen das benötigte Puzzlestück, um die Transaktion auch wirklich durchzuführen. Der damals 22-Jährige hatte in seiner Rookie-Saison gerade einmal 27 Partien absolviert, nicht ungewöhnlich für einen Zweitrundenpick (#39), der Middleton 2012 für Detroit war.

Milwaukee war damals nicht wirklich ein fortschrittlich denkendes Team. Besitzer war Herb Kohl, ein anerkannter früherer Senator in Wisconsin, der wenig von Tanking hielt und stattdessen Jahr für Jahr die Playoffs als Ziel ausgab. "Bei uns herrscht ein Wettbewerbsgedanke vor, wir wollen jede Saison so gut wie möglich sein", erklärte Kohl 2013 die Marschroute seiner Franchise.

Gut ist dabei ein relativer Begriff. 1985 erwarb Kohl die Franchise, welche unter dem legendären Coach Don Nelson mit Spielern wie Sidney Moncrief, Terry Cummings oder Rickey Pierce am Contender-Status kratzte. In einer Eastern Conference mit Boston, Philadelphia und später Detroit sowie Chicago gerieten diese guten Bucks-Teams jedoch in Vergessenheit.

Das galt auch für die Franchise, seit 1990 dümpelten die Bucks nur noch im unteren Mittelfeld der NBA herum - abgesehen vom Ausreißer 2001, als Milwaukee in den Conference Finals höchst umstritten Allen Iversons Sixers in sieben Spielen unterlag. Stattdessen hagelte es bis 2018 satte zwölf Erstrunden-Niederlagen.

© getty Herb Kohl war fast 30 Jahre der Besitzer der Milwaukee Bucks.

Milwaukee Bucks: Zufrieden im Mittelmaß

"Es ist wichtig, ein gutes Produkt für die Fans anzubieten", verteidigte Kohl die Marschroute seiner Franchise. Das war jedoch ein Teufelskreis. Die Bucks pickten zwischen 2000 und 2013 mit einer Ausnahme immer zwischen Position sechs und 15, kommende Superstars sind da kaum verfügbar. Kurzum: Die Bucks waren über Jahrzehnte dort, wo keiner sein wollte - im tristen Mittelmaß.

Kohl wusste um diesen Umstand, verwies aber auch auf das Beispiel Chicago. Die Bulls hatten 2008 mit einer Chance von 1,7 Prozent den Jackpot gezogen und den ersten Pick erhalten, mit welchem sie Derrick Rose zogen: "Das war pures Glück und hatte nichts mit Planung zu tun. Ohne ihn wären sie kein Contender geworden."

Milwaukee hatte zwar kein Glück mit den Pingpong-Bällen, bewies aber bei Antetokounmpo das richtige Näschen und bekam so an Position 15 ihre eigene Version von Rose. All das, was seither aufgebaut wurde, basiert auf der märchenhaften Entwicklung des nun zweifachen MVPs.

Abzusehen war das nicht, stattdessen glaubte man in Milwaukee, 2014 den Retter der Franchise gefunden zu haben. All die mittelmäßigen Sommer-Signings von O.J. Mayo über Zaza Pachulia oder Luke Ridnour fruchteten nicht und nach Jahren im Mittelmaß waren die Bucks plötzlich doch da, wo sie unter Kohl nie sein wollten - im Keller der NBA.

Bucks-Kader bei Giannis' Debüt: Bunte Vögel, Mavs-Champ & ein Wunderkind © getty 1/32 Giannis Antetokounmpo und Khris Middleton gehören inzwischen zum Inventar bei den Milwaukee Bucks. Seit 2013 spielt das Duo in Wisconsin. In ihrer ersten Saison war Milwaukee aber das schlechteste Team der Liga. Wir blicken zurück auf diese bunte Truppe. © getty 2/32 Unter dem früheren Senator Herb Kohl hatten die Bucks immer die Devise, die Playoffs zu erreichen. 2013/14 ging aber plötzlich vieles schief, die Bucks beendeten die Saison mit einer Bilanz von 15-67 und waren damit schlechter als die Process-Sixers. © getty 3/32 POINT GUARD: BRANDON KNIGHT - Stats 13/14: 17,9 Punkte und 4,9 Assists bei 42,2 Prozent FG und 32,5 Prozent Dreier in 33,3 Minuten (72 Spiele) © getty 4/32 Der Guard kam eigentlich als großes Puzzle-Teil im Middleton-Trade, der Brandon Jennings nach Detroit schickte. Knight, einst Lottery Pick, wurde aber nie der Spielmacher, den die Bucks in ihm sahen. Nach vielen Verletzungen heute ohne Team. © getty 5/32 NATE WOLTERS - Stats 13/14: 7,2 Punkte und 3,2 Assists bei 43,7 Prozent FG und 29,0 Prozent Dreier in 22,6 Minuten (58 Spiele) © getty 6/32 War 2013 der Zweitrundenpick der Bucks und startete immerhin 31-mal, weil die Bucks viele Verletzungen hatten. Unter Jason Kidd dann ohne Chance und schnell aussortiert. Heute in Kasan in Russland unter Vertrag. © getty 7/32 LUKE RIDNOUR - Stats 13/14: 5,7 Punkte und 3,4 Assists bei 36,8 Prozent FG und 39,1 Prozent Dreier in 21,2 Minuten (36 Spiele) © getty 8/32 Ridnour war einer der erfahreneren Akteure und oft Starter auf der Eins, mit fast 33 Jahren aber schon im Karriereherbst. Im Februar tradeten die Bucks ihn nach Charlotte. © getty 9/32 RAMON SESSIONS - Stats 13/14: 15,8 Punkte und 4,8 Assists bei 46,1 Prozent FG und 35,7 Prozent Dreier in 32,5 Minuten (28 Spiele) © getty 10/32 Für Ridnour kam unter anderem Sessions in die Bierstadt, der zwei Jahre zuvor als Lösung der Point-Guard-Probleme bei den Lakers galt. Beweisen konnte er das nie und blieb nur wenige Monate. Nach Knight war er immerhin zweitbester Scorer. © getty 11/32 SHOOTING GUARD: O.J. MAYO - Stats 13/14: 11,7 Punkte, 2,4 Rebounds und 2,2 Assists bei 40,7 Prozent FG und 37,0 Prozent Dreier in 25,9 Minuten (52 Spiele) © getty 12/32 Als High Schooler forderte er einst Kobe heraus, das hochgelobte Wunderkind setzte sich in der NBA aber nie durch. Memphis gab nach 4 Jahren auf, auch die Mavs konnten sein Potenzial nicht anzapfen. Nach mehreren Drogenvergehen zuletzt 2 Jahre gesperrt. © getty 13/32 GARY NEAL - Stats 13/14: 10,0 Punkte und 1,7 Rebounds bei 39,0 Prozent FG und 36,0 Prozent Dreier in 20,2 Minuten (30 Spiele) © getty 14/32 Bei den Spurs ein brauchbarer Rollenspieler, für die Bucks aber eher eine Enttäuschung. Nach wenigen Monaten nach Charlotte weitergereicht. © getty 15/32 SMALL FORWARD: KHRIS MIDDLETON - Stats 13/14: 12,1 Punkte, 3,8 Rebounds und 2,1 Assists bei 44,0 Prozent FG und 41,4 Prozent Dreier in 30,0 Minuten (82 Spiele) © getty 16/32 Als 39. Pick in Detroit eine Randnotiz in seiner Rookie-Saison. In Milwaukee spielte sich der Forward fest und wurde über die Jahre zum zweifachen All-Star. Kurios: Im ersten Jahr bei den Bucks konkurrierte Middleton mit einem Rookie um Minuten ... © getty 17/32 GIANNIS ANTETOKOUNMPO - Stats 13/14: 6,8 Punkte, 4,4 Rebounds und 1,9 Assists bei 41,4 Prozent FG und 34,7 Prozent Dreier in 24,6 Minuten (77 Spiele) © getty 18/32 … und zwar mit Giannis! Der Grieche war mit damals 18 roh wie ein Ei, doch der heutige Doppel-MVP zeigte Ansätze. Später hieß es nicht Middleton oder Antetokounmpo, sondern nur noch Middleton und Antetokounmpo. Startete in seiner Rookie-Saison 23-mal. © getty 19/32 CARON BUTLER - Stats 13/14: 11,0 Punkte, 4,6 Rebounds und 1,6 Assists bei 38,7 Prozent FG und 36,1 Prozent Dreier in 24,1 Minuten (34 Spiele) © getty 20/32 Butler ging in der Nähe von Milwaukee auf die High School, mit 33 Jahren und nach einer schweren Verletzung nicht mehr auf All-Star-Niveau. Im März einigte man sich auf einen Buyout, er schloss sich den Thunder auf der Jagd nach einem Ring an. © getty 21/32 POWER FORWARD: JOHN HENSON - Stats 13/14: 11,1 Punkte, 7,1 Rebounds und 1,7 Blocks bei 53,8 Prozent FG in 26,5 Minuten (70 Spiele) © getty 22/32 Damals ein vielversprechender Big Man mit enormer Sprungkraft, zu einem verlässlichen Starter wurde er nie. Blieb bis 2019 bei den Bucks, heute nach mehreren Verletzungen ohne Team. © getty 23/32 ERSAN ILYASOVA - Stats 13/14: 11,2 Punkte und 6,2 Rebounds bei 40,9 Prozent FG und 28,2 Prozent Dreier in 26,9 Minuten (55 Spiele) © getty 24/32 Die Konstante in Milwaukee. Der Türke spielte mit einer Unterbrechung von zwei Jahren (Barca) zwischen 2005 und 2015 für die Bucks, danach wurde der Forward zum Wandervogel. Zuletzt mit 34 bei den Jazz unter Vertrag. © getty 25/32 EKPE UDOH - Stats 13/14: 3,4 Punkte, 3,5 Rebounds und 1,0 Blocks bei 39,9 Prozent FG in 19,1 Minuten (42 Spiele) © getty 26/32 Heute ist der Nigerianer ein klarer Center, bei den Bucks spielte er häufiger auf der Vier. Ging später nach Europa, wo er mit Fenerbahce in der EuroLeague Final-Four-MVP wurde. Zuletzt in China unterwegs. © getty 27/32 CENTER - ZAZA PACHULIA - Stats 13/14: 7,7 Punkte und 6,3 Rebounds bei 42,7 Prozent FG in 25,0 Minuten (53 Spiele) © getty 28/32 Der Georgier kam im Sommer als Free Agent (3 Jahre, 16 Mio.) aus Atlanta und war zwei Jahre ein solider Fünfer. Stellte 2015 mit 18 Offensiv-Rebounds in einem Spiel einen Franchise-Rekord auf, später zweimal Champion mit Golden State. © getty 29/32 LARRY SANDERS - Stats 13/14: 7,7 Punkte, 7,2 Rebounds und 1,7 Blocks bei 46,9 Prozent FG in 25,4 Minuten (23 Spiele) © getty 30/32 Einst Hoffnung, später Skandalnudel. Brach sich bei einer Schlägerei den Daumen, wurde 2x wegen Tierquälerei angezeigt und fiel 2x durch den Drogentest. Ein Comeback scheiterte. Wird von den Bucks immer noch bezahlt, obwohl er zuletzt Ende 2014 spielte. © getty 31/32 MIROSLAV RADULJICA - Stats 13/14: 3,8 Punkte und 2,3 Rebounds bei 54,0 Prozent FG in 9,7 Minuten (48 Spiele) © getty 32/32 Der Serbe spielte mit 25 Jahren seine Rookie-Saison, blieb aber unauffällig. Nach der Spielzeit nur noch fünfmal für die Wolves im Einsatz, danach in Europa und China unterwegs.

Bucks: Die Kultur verändert sich mit einem Besitzerwechsel

Der Draft 2014 galt als vergleichbar stark. Es entstand ein Hype um Spieler wie Andrew Wiggins, Joel Embiid, Julius Randle oder Dante Exum, im Nachhinein entpuppten sich aber nur Embiid und mit Abstrichen Zach LaVine als Franchise-Stars. Die Bucks wählten letztlich mit dem zweiten Pick Jabari Parker, den damals viele als eine gute Wahl ansahen.

Der Forward aus Chicago war auch in Milwaukee bereits ein Begriff und hatte kein Problem damit, für eine kleinere Franchise zu spielen. Anders als Embiid, der wegen seiner Rückenverletzung das ganze Jahr verpassen würde, aber auch kein Interesse an Milwaukee hatte. Als "corny" soll der Center die Stadt bezeichnet haben, wenn man dem Buch "Tanking to the Top" von New-York-Times-Autor Yaron Weitzman Glauben schenken darf.

Parker war jedoch nicht der gewünschte Heilsbringer, dennoch tat sich etwas in Wisconsin. Kohl verkaufte das Team an das Unternehmer-Trio Wes Edens, Jamie Dinan und Marc Lasry, die versprechen mussten, dass die Franchise in Milwaukee verbleiben müsse. Mit Jason Kidd wurde ein junger, ambitionierter Coach geholt, der die jungen Spieler wie Antetokounmpo, Middleton oder Parker anleiten sollte.

Die Bucks wurden zur Überraschung der Saison, stellten plötzlich eine Top-5-Defense und zogen mit einer ausgeglichenen Bilanz in die Playoffs ein. Der Kern kristallisierte sich heraus, mit einem Trade für den früheren Rookie of the Year Michael Carter-Williams sollte auch das Vakuum auf der Spielmacher-Position gefüllt werden.