In der Nacht von heute auf morgen werden 60 junge Talente beim NBA-Draft von 30 Teams ausgewählt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das ganze Event im TV und Livestream verfolgen könnt.

Jetzt DAZN-Probemonat sichern und damit den NBA-Draft live verfolgen!

NBA Draft 2021: Wann und wo?

Zahlreiche Spieler, die in der vergangenen Saison noch in Colleges oder im Ausland gespielt haben, hoffen darauf, in der Nacht von heute Donnerstag (29. Juli) auf morgen Freitag beim Draft von einem der 30 NBA-Mannschaften gewählt zu werden. Insgesamt 60 Spieler schaffen dabei den ersten Schritt in Richtung NBA, der langfristige Verbleib bei einem Team wird für viele jedoch noch ein langer.

Am Freitag, den 30 Juli, geht der NBA-Draft im Barclays Center in Brooklyn, New York, über die Bühne.

© getty Cade Cunningham ist der Favorit auf den ersten Pick.

NBA Draft 2021 heute live im TV und Livestream

Das Event wird live bei DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst besitzt in Deutschland die Übertragungsrechte für die nordamerikanische Basketball-Liga und zeigt auch in der kommenden Saison wieder zahlreiche Spiele der Regular-Season, Playoffs sowie die kompletten Finals.

Doch Basketball ist bei Weitem nicht alles, was DAZN im Angebot hat. Von den US-Sportarten sind auch die NFL, NHL und die MLB mit dabei. Auch Fußballfans kommen auf ihre Kosten. Unter anderem seht Ihr in der kommenden Saison auch Spiele der Bundesliga oder Champions League.

Weitere Sportarten, die "das Netflix des Sports" anbietet, sind Tennis, Handball, Wintersport, Radsport, Motorsport, Rugby, MMA, Wrestling und Boxen.

Das alles könnt Ihr für nur 14,99 Euro im Monat freischalten. Der Jahrestarif kostet Euch 149,99 Euro, ist im Vergleich zum Monatsabo etwas billiger. Ihr spart damit 29,89 Euro im Jahr. Bei DAZN könnt Ihr vorher jedoch noch das komplette Angebot einen Monat lang testen.

Legendäre Truppe! Seattles Finals-Kader von 1996 © getty 1/19 Sie gehörten zu den Teams, die in den 90er Jahren an Michael Jordan und den Chicago Bulls scheiterten – trotzdem hatten die Seattle SuperSonics in dieser Zeit ein absolut legendäres Team versammelt. © getty 2/19 Neben dem Traum-Duo Gary Payton und Shawn Kemp stand mit Detlef Schrempf auch der erste deutsche NBA-Star im Kader. Anlässlich des 53. Geburtstags von Payton blicken wir auf den 1996er Finals-Kader der Franchise, die heute als OKC Thunder firmiert. © getty 3/19 STARTING FIVE - POINT GUARD: Gary Payton. Der Anführer des Teams. "The Glove" war legendär für seine große Klappe und seine Defense, 1996 wurde er sogar Defensive Player of the Year. Er war jedoch auch offensiv ein Superstar. © getty 4/19 SHOOTING GUARD: Hersey Hawkins. Kam im Sommer 1995 per Trade aus Charlotte und startete in jeder Partie, sowohl Regular Season als auch Playoffs. Hawk gehörte zu den frühen Dreierspezialisten in der NBA. © getty 5/19 SMALL FORWARD: Detlef Schrempf. Der dritte Star in Seattle und Deutschlands erster erfolgreicher NBA-Spieler. Det the Threat legte bei den Sonics zwei seiner drei All-Star-Saisons hin. © getty 6/19 POWER FORWARD: Shawn Kemp. Zu dieser Zeit vielleicht der spektakulärste NBA-Spieler - und sicherlich der dynamischste Dunker! Kemp war 96 etablierter All-Star, nur zwei Jahre später begann jedoch seine Abwärtsspirale. © getty 7/19 CENTER: Ervin Johnson. Glamourös war bei "No Magic" nur der Name, mit seinem Namensvetter von der LakeShow hatte er nicht viel gemein. Von ihm gab es Blocks und Rebounds, aber ziemlich wenig Offense. © getty 8/19 BANK - Sam Perkins (Forward/Center): Der Oldie war Seattles wichtigster Scorer von der Bank, insbesondere aufgrund seines Dreiers. Sleepy Sam war vor allem für sein elegantes Spiel bekannt. © getty 9/19 Nate McMillan (Guard): Der heutige Hawks-Coach verwaltete das Spiel, wenn Payton seine Pausen bekam, und war vor allem defensiv wichtig. War 1994 mal Steals-Champion der NBA. © getty 10/19 Vincent Askew (Shooting Guard): Musste ein paar Umwege hinlegen, bevor er sich in der NBA durchsetzte. Spielte zuvor in Italien und in der unterklassigen CBA. In den Playoffs lief es für Askew dann eher mäßig (34,3 Prozent Field Goals). © getty 11/19 Frank Brickowski (Forward/Center): Brickowski hatte einige richtig gute Jahre, 1996 ging er mit 36 Jahren aber aufs Karriereende zu und rundete die eher wenig überwältigende Center-Rotation der Sonics ab. © getty 12/19 David Wingate (Small Forward): Auch Wingate hatte die 30 schon länger überschritten, in Seattle spielte er in den Playoffs mit 1,5 Punkten pro Spiel keine große Rolle mehr. © getty 13/19 Steve Scheffler (Center): Das galt umso mehr für Scheffler, der zwar in acht Playoff-Spielen zum Einsatz kam, dabei aber ohne einen einzigen Punkt blieb. Absolvierte danach nur noch sieben NBA-Spiele. © getty 14/19 Eric Snow (Guard): Snow hingegen stand 1996 ganz am Anfang und war Seattles einziger Rookie, der allerdings noch überhaupt keinen Wurf hatte. Das änderte sich, später erreichte Snow noch zwei weitere Male die Finals (2001 und 2007). © getty 15/19 HEAD COACH: George Karl. Stand insgesamt sieben Jahre bei den Sonics an der Seitenlinie, gilt als einer der besten Coaches der Geschichte - einen Titel hat Karl allerdings nie gewonnen. © getty 16/19 Einer von Karls Assistenten war übrigens Terry Stotts, der später mit den Mavs als Assistant Coach Champion wurde und von 2012 bis Juni 2021 die Portland Trail Blazers coachte. © getty 17/19 Die Sonics setzten sich erst gegen die Kings (3-1), dann gegen die Rockets (4-0) durch, dann folgte eine Knaller-Serie über sieben Spiele gegen die Utah Jazz … © getty 18/19 … und danach warteten MJ und die Bulls. Seattle verlor die ersten drei Spiele, bevor man immerhin noch zwei gewinnen konnte. Es reichte jedoch nicht und näher sollte dieses Team dem Titel nicht mehr kommen. © getty 19/19 Auch nach dem "Umzug" 2008 nicht - allerdings zogen die Thunder 2012 auch noch einmal in die Finals ein. Damals gewannen die Miami Heat mit 4-1.

NBA-Draft 2021: Die Reihenfolge der ersten Runde im Überblick

Wer wird von den Detroit Pistons an erster Stelle gewählt? Cade Cunningham von Oklahoma State ist einer der Favoriten auf die Nummer eins. Der 19-Jährige hat mit 20,1 Punkten, 6,2 Rebounds und 3,5 Assists im Schnitt beeindruckende Stats vorzuweisen, und das bei einer Feldwurfquote von 43,8 Prozent und 40,0 Prozent von Downtown.