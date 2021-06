NBA News - „Top 10 aller Zeiten“: Khris Middleton schwärmt von Giannis Antetokounmpos akrobatischem Layup

Giannis Antetokounmpo kann sich nicht nur über den dominanten Sieg seiner Milwaukee Bucks in Spiel 2 gegen die Atlanta Hawks freuen, der Grieche sorgte auch für das Highlight des Spiels und brachte seine Mitspieler ins Schwärmen. Trae Young war dagegen mit den Referees unzufrieden.

Die Hangtime, Körperkontrolle und Kontrolle über den Ball mit einer Hand: Basketballfans weltweit wurden durch Antetokounmpos Layup in der Nacht von Freitag auf Samstag vermutlich an das legendäre Finish von Michael Jordan höchstpersönlich gegen die Los Angeles Lakers in den NBA Finals 1991 erinnert.

Besonders beeindruckt zeigte sich Khris Middleton anschließend: "Das habe ich noch nie von ihm gesehen, nicht einmal in unserem Eins-gegen-Eins. Er hat es sich für den richtigen Zeitpunkt aufgehoben, das ist eine Wahnsinnsbewegung. Das muss in die Top 10 aller Zeiten gehören."

Antetokounmpo gab sich nach dem Spiel bescheiden und gab die Komplimente an sein Team zurück: "Jeder wusste, dass wir das Spiel heute gewinnen müssen. Das haben wir gemeinsam ab dem ersten Ballbesitz des Spiels gemacht."

Den Bucks schien in der ersten Hälfte alles zu gelingen, besonders zufrieden gaben sich die Anführer des Teams anschließend aber mit ihrer Defense gegen Hawks-Star Trae Young, der nach seinem historisch guten Spiel 1 nur 15 Punkte in Spiel 2 erzielte.

Young unzufrieden mit Referees

"Im letzten Spiel war er konstant in der Zone, bekam eine Menge Floater, die für ihn fast wie Layups sind", erklärte Jrue Holiday, der 22 Zähler markierte: "Wir wollten auf jeden Fall verhindern, dass er wieder so gut ins Spiel startet. Er kam heute Nacht auch nicht viel an die Freiwurflinie, glaube ich, was auch sehr wichtig für uns ist."

Young, der mit 9 Turnover sein vorheriges Career-High wiederholt hat, nahm die Schuld für die miserable Leistung der Hawks auf sich: "Ich nehme die vollständige Verantwortung an, für das was heute passiert ist. Ich muss und werde besser auf den Ball aufpassen. Die Bucks haben heute ihre Intensität komplett auf ein neues Niveau gehoben, das müssen wir auch schaffen."

Eine Anmerkung gegenüber der Referees in Spiel 2 konnte Young sich jedoch offenbar nicht verkneifen. Er habe keine schematischen Anpassungen in der Defense der Bucks gegen ihn festgestellt, sondern dass sie schlicht aggressiver gespielt hatten und davon profitiert hatten, wie das Spiel gepfiffen wurde.

"Wenn die Bucks aggressiv spielen und die Referees es nicht pfeifen, kommen Abende wie heute zustande", sagte der 22-Jährige, der nach 12 Freiwürfen in Spiel 1 nur 3 Freebies im zweiten Spiel nehmen durfte.

Bucks vs. Hawks: Die Serie im Überblick - Stand: 1-1