Olympia News: Kader von Team USA nimmt Formen an - auch James Harden sagt wohl zu

Zwei Drittel des Kaders von Team USA für die Olympischen Spiele in Tokio stehen nun mehr oder weniger fest. Etwas überraschend hat auch James Harden mit Vorbehalt seine Zusage gegeben.

Der 31-Jährige in Diensten der Brooklyn Nets, der in der Playoff-Serie gegen die Milwaukee Bucks mit Oberschenkelproblemen nur eingeschränkt spielen konnte, will genau wie sein Teamkollege Kevin Durant an den Spielen teilnehmen. Die Teilnahme sei aber davon abhängig, dass es in den kommenden Wochen keinen Rückschlag bei seinem Heilungsprozess gibt.

Zudem hat auch Heat-Center Bam Adebayo mittlerweile zugesagt, wie ESPN berichtet. Dies habe sein Agent Alex Saratsis bestätigt. Hingegen haben Stephen Curry (Warriors) und Donovan Mitchell (Jazz) ihre jeweiligen Einladungen abgelehnt.

Die folgenden acht Spieler sollen nun fix dabei sein: Harden, Durant, Adebayo, Draymond Green (Warriors), Bradley Beal (Wizards), Jayson Tatum (Celtics), Devin Booker (Suns) und Damian Lillard (Blazers). Vier Plätze sind damit noch zu füllen.

Olympia: Diana Taurasi und Sue Bird zum fünften Mal dabei

Booker ist aus diesem Pool der einzige Spieler, der momentan noch in den Playoffs aktiv ist. Allerdings sollen auch Paul George, Kawhi Leonard (beide Clippers) und Chris Paul (Suns) noch über eine Teilnahme an den Spielen nachdenken.

Team USA nimmt in Tokio die vierte Goldmedaille nacheinander ins Visier. Die Spiele beginnen am 23. Juli, also einen Tag nach einem möglichen Spiel 7 der NBA Finals.

Bereits final ist der Kader der USA-Damen, die ihre siebte Goldmedaille in Folge ins Visier nehmen. Mit dabei sind in Sue Bird und Diana Taurasi zwei Spielerinnen, die zum fünften Mal teilnehmen. Außerdem mit im Team stehen A'ja Wilson, Ariel Atkins, Napheesa Collier, Skylar Diggins-Smith, Chelsea Gray, Jewell Loyd, Sylvia Fowles, Tina Charles, Brittney Griner und Breanna Stewart.