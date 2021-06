NBA News: Nikola Jokic von den Denver Nuggets zum MVP gewählt

Nikola Jokic von den Denver Nuggets ist NBA-MVP der Saison 2020/21. Dies berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Der Serbe wird damit zum ersten MVP-Center seit über 20 Jahren.

Noch wurde das Wahlergebnis nicht offiziell bekannt gegeben, allerdings hatte Jokic schon zuvor als einer der drei Finalisten für den Award festgestanden und in dieser Gruppe als Favorit gegolten. Offenbar hat er sich vor Joel Embiid (Philadelphia 76ers) und Stephen Curry (Golden State Warriors) durchgesetzt.

Jokic wird damit zum sechsten nicht-amerikanischen Spieler, der sich den Award des wertvollsten Spielers der Liga gesichert hat, und zum dritten Europäer nach Dirk Nowitzki und Giannis Antetokounmpo.

Seit Shaquille O'Neal im Jahr 1999/2000 wird er zum ersten MVP auf der Center-Position, obwohl sich sein Spiel von O'Neal kaum stärker unterscheiden könnte. Über die Saison legte der 26-Jährige überragende 26,4 Punkte, 10,8 Rebounds und 8,3 Assists im Schnitt auf und führte Denver auf Platz drei in der Western Conference.

Jokic schrieb außerdem Geschichte als der MVP, der am niedrigsten gedraftet wurde: Denver zog ihn im Jahr 2014 erst in der zweiten Runde an Position 41 und hatte nach Eigenaussage selbst keine Ahnung, was für einen Diamanten man dabei ausgrub. Nun ist Jokic nicht nur mehrfacher All-Star, sondern hat auch die wichtigste individuelle Auszeichnung der Sportart erhalten.